El Madrid estalla contra el último bulo de la cadena SER sobre su cúpula

El Real Madrid ha salido al paso de las informaciones que desde anoche apuntaban a una posible incorporación de un nuevo director deportivo y lo ha hecho con contundencia. A través de un comunicado oficial, el club ha calificado como "rotundamente falsa" la noticia difundida por el programa El Larguero de la Cadena SER.

"El Real Madrid C. F. comunica que la información difundida […] en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa", señaló la entidad blanca.

En el mismo comunicado, el club ha querido dejar claro que no contempla cambios en su estructura deportiva y ha defendido el trabajo que se viene realizando en los últimos años.

El Real Madrid subraya además que valora "extraordinariamente" la labor de su dirección deportiva, destacando que esta organización ha sido clave en una de las etapas más exitosas de su historia reciente, con títulos como seis Copas de Europa en la última década.

El origen de la polémica

La reacción del club llega después de que en El Larguero se informara de que el Madrid estaba estudiando recuperar la figura del director deportivo. Según esa versión, incluso una agencia externa habría comenzado a analizar perfiles para ocupar el cargo.

El periodista Antón Meana explicó que no se trataba de una decisión tomada, sino de una posible reestructuración interna que iría más allá de la plantilla.

🏳️👀 El @RealMadrid estudia incorporar a un DIRECTOR DEPORTIVO a su estructura deportiva 🔍 Una agencia externa ya está estudiando varios perfiles para ocupar esta posición en el club 💼⚠️ Hace tiempo que no existe esta figura de manera independiente en su directiva pic.twitter.com/OiuFb5IgU8 — El Larguero (@ellarguero) April 9, 2026

Recordemos que, actualmente, el club funciona con un modelo jerárquico muy definido, encabezado por Florentino Pérez, junto a figuras clave como José Ángel Sánchez o Juni Calafat en el área deportiva. Este sistema, sin una figura independiente de director deportivo, ha sido precisamente uno de los pilares del éxito reciente del equipo.

Con este desmentido, el Real Madrid busca zanjar cualquier duda sobre cambios estructurales. Al menos por ahora, el club mantiene intacto un modelo que le ha dado resultados históricos.

Comunicado íntegro

El Real Madrid C. F. comunica que la información difundida por el programa El Larguero de la Cadena Ser esta pasada noche, en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa.

El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en diez años.