Adiós al histórico balón de la Champions League

Un posible adiós tras 25 años de historia. La UEFA estaría en negociaciones para cambiar el patrocinio del balón de la Champions League. Estos años la organización ha estado asociada a Adidas, pero Nike habría salido a escena según ha informado UCC, empresa conjunta entre UEFA y los clubes.

El acuerdo supondría la unión comercial entre la organización presidida por Aleksander Ceferin y Nike a partir del año 2027 y se prolongaría durante cuatro años, hasta 2031. El desembolso por ser la marca que aparezca en el esférico tanto de la gran competición europea como de la Europa League y la Conference League, ascendería a 40 millones de euros al año.

En este contexto, la UEFA ya ha cerrado operaciones relevantes en otros verticales. Esto ha implicado la entrada de nuevos socios comerciales globales y la adjudicación preferente de los derechos audiovisuales en mercados de gran importancia como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

En lo que respecta a las marcas, Alemania también dejará atrás Adidas para irse a Nike tras una relación de más de siete décadas. El acuerdo entre la Asociación Alemana de Fútbol se cerró en 2024, se hará efectivo a partir de 2027 y se extenderá hasta 2034.

En LaLiga, en 2019 se dejó atrás a Nike para abrir la puerta a Puma. Un cambio que se produjo porque se buscaba tener un balón más exclusivo y reconocible, ya que otras ligas como la Premier League usaban esféricos de Nike.