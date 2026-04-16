Leo Messi compra su primer club en España. El internacional argentino y jugador del Inter Miami ha comprado el UE Cornellá, club que actualmente milita en la quinta categoría del fútbol español, la Tercera RFEF, y se encuentra inmerso en la lucha por el ascenso. El propio club lo ha confirmado a través de un comunicado.

Este es el escrito del Cornellá:

El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellá, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años. Fundado en 1951, el Cornellá es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Ruibal, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star. Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club. Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona). La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.

El Cornellá se hizo famoso hace unos años eliminando a uno de los grandes del fútbol español. El Atlético de Madrid dijo adiós a la Copa del Rey al caer en la segunda eliminatoria ante el Cornellá, por aquel entonces en Segunda B. El conjunto rojiblanco fue incapaz de dar la vuelta al solitario tanto de Adrián Jiménez a los ocho minutos y quedó eliminado.

Messi se une a una larga lista de exjugadores que han cogido las riendas de un club o que, como mínimo, han comprado un alto porcentaje de sus acciones. Los exjugadores que han adquirido clubes o participaciones significativas en equipos españoles incluyen a Ronaldo Nazário (Real Valladolid), Gerard Piqué (FC Andorra), Andrés Iniesta (Albacete Balompié), Cristiano Ronaldo (UD Almería) y Sergio Ramos (Sevilla FC), además de otros nombres vinculados a inversiones deportivas como Juan Mata o Cesc Fàbregas.