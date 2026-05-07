El dardo de Dembélé a sus críticos con un vídeo de Gavi

Ousmane Dembélé anotó el único tanto del PSG en el partido de vuelta de la semifinal de Champions League. El futbolista galo adelantó en el minuto 2 al conjunto de Luis Enrique y los de Kompany igualaron el marcador en los momentos finales. El tanto de Kane de nada sirvió y el marcador global siguió inclinado del lado del PSG (5-6).

Al finalizar el partido, los futbolistas mostraron su alegría por la segunda clasificación consecutiva para la final de la máxima competición europea –cabe destacar que la temporada pasada llegaron por primera vez y se alzaron con la ‘Orejona’–. Dembélé quiso reclamar su papel y aprovechó un vídeo de Gavi para hacerlo.

"Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea. Es verdad. Pero bueno, es entendible, al final es fútbol, cada uno piensa lo que quiere y está bien", eran las declaraciones de su excompañero del FC Barcelona respondiendo a quienes decían que el centrocampista culé no sabía jugar al fútbol.

El vídeo que Dembélé ha publicado en su instagram tras meterse en la final de Champions League 📸👀#UCLxDAZN pic.twitter.com/IvpDX8Aqdu — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 6, 2026

Durante esta temporada, Dembélé ha disputado 36 partidos entre las distintas competiciones, con 19 goles y 10 asistencias, habiéndose perdido varios partidos por distintas lesiones. Centrándose solo en la Champions League, acumula 7 goles y dos asistencias.

El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección francesa ganó el Balón de Oro masculino en 2025. El futbolista de 28 años terminó siendo elegido por delante de Lamine Yamal y de su compañero de equipo, Vitinha, poniendo así el broche a una temporada memorable.