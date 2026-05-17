Xabi Alonso ya tiene nuevo banquillo de manera oficial. El técnico vasco de 44 años aterrizará en Londres para ponerse al mando del Chelsea FC durante los próximos cuatro años. Esta nueva aventura en tierras inglesas comenzará el próximo 1 de julio.

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en su entrenador. Tras mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva, es evidente que compartimos la misma ambición", aseguró Xabi Alonso en declaraciones a los medios oficiales del club.

El español dejó claras sus ambiciones: "Queremos construir un equipo capaz de competir de forma consistente al más alto nivel y luchar por títulos. Hay un gran talento en la plantilla y un enorme potencial en este club, y será un gran honor para mí dirigirlo. Ahora la atención se centra en el trabajo duro, en construir la cultura adecuada y en ganar trofeos", apuntó.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men's Team. The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge. Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Las etapas anteriores

El entrenador tolosarra fue destituido el pasado mes de enero del Real Madrid días después de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Anteriormente, había firmado una gran etapa en el Bayer Leverkusen, equipo al que llegó en 2022 después de ocuparse de la Real Sociedad B durante tres años.

En el Bayer permaneció hasta 2025 e hizo historia al conseguir la primera Bundesliga de la entidad –en 2024– y lo hizo de forma invicta, recibiendo como reconocimiento el premio al mejor entrenador del año de la competición. Además, un año más tarde conquistó la Supercopa de Alemania y la Copa alemana.

Ahora, Xabi Alonso abre la puerta de la Premier League, donde pasó parte de su trayectoria como jugador en el Liverpool. Durante las cinco temporadas que estuvo en Anfield, entre 2005 y 2009, logró cuatro títulos –una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Inglaterra y una Supercopa de Europa–.