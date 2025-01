Hamilton ya gana a Leclerc en Ferrari

El piloto inglés ha llegado con más fuerza que ningún otro piloto a la escudería Ferrari. Sus siete mundiales de Fórmula1 y sus expectativas de conseguir un nuevo campeonato para la escudería han disparado el interés por ver a Hamilton vestido de rojo y junto al que será su nuevo coche.

Este martes hemos podido ver la primera foto de Lewis Hamilton y Charles Leclerc vestidos con el mono de Ferrari y el británico ya ha dejado claro quien es el jefe, el que vende y el que ha logrado devolver a Ferrari a la pole, al menos a la de los ingresos por publicidad.

Sólo la foto en la que los dos pilotos se presentan como los encargados de conducir esta temporada el monoplaza del cavallino rampante ha batido récords en la Fórmula1 alcanzando casi los seis millones de "me gusta" en las redes sociales.

Pero el mérito no es del jovencito monegasco si no del veterano campeón que ha devuelto la ilusión a Maranello. Es sin duda una operación de marketing perfecta si tenemos en cuenta que la primera imagen que pudimos ver la semana que pasada de Hamilton con el mono con todos los patrocinadores generó, según Sponsorlytixespecialista, más de 8 millones de interacciones en la red X, más de 13 millones de visualizaciones y 4.3 millones de "me gusta" en Instagram.

Un récord que está haciendo las delicias de los patrocinadores que se embolsaron, sólo con esta foto, medio millón de euros.

Si bien es cierro que Charles Leclerc es más joven, no sé si más guapo, que Hamilton el inglés ya ha dejado claro quien hace ganar, dinero, a Ferrari. Por títulos, poles, carreras ganadas el piloto inglés no tiene competidor en el box. Leclerc, que este año tendrá que cortarse a la hora de quejarse en la radio de sus compañero de equipo, como sí ha hecho con Carlos Sainz, sólo supera al inglés en los años que lleva en la escudería y la experiencia que tiene dentro de la familia Ferrari y con el propio monoplaza.

Ya veremos si la situación de dominio de Lewis Hamilton se mantiene en los primeros entrenamientos de pretemporada que se celebrarán a finales del mes de febrero en Bahréin y después en el primer gran premio que se disputará en Australia el próximo 16 de marzo.