Red Bull "out" en el doblete de Mercedes en Spa

Segundo gran premio que se queda sin subir al podio y ya son cuatro carreras en las que Verstappen no gana, algo a lo que nos había acostumbrado desde el inicio de temporada anticipando un Mundial monocolor y aburrido. Pero la cosas han cambiado y mucho, y el holandés se ha tenido que conformar con la quinta posición en el gran premio de Bélgica.

El avance de McLaren y Mercedes, que este fin de semana se han anotado un doblete, unido a los problemas en la evolución del coche del toro han dado un vuelco inesperado al Mundial. Según señalan desde el propio garaje de Red Bull el simulador les están jugando una mala pasada y los coches están sufriendo mucho con las suspensiones en pista, de tal manera que a los pilotos, incluido Verstappen, sufren mucho cuando tienen que atacar los pianos comprometiendo los tiempos por vuelta. En la escudería parecen tranquilos y optimistas de cara a las carreras que deberán enfrentar a la vuelta del parón veraniego, un parón que los ingenieros, todavía con Adrian Newey a la cabeza, deberán aprovechar al máximo para devolver a su piloto y campeón a la primera posición.

En cualquier caso, el rédito de puntos logrado por Max Verstappen en la primera parte del campeonato pueden llegar a ser suficientes para conseguir un nuevo Mundial. Además, los puntos que no ha ganado Red Bull no han caído en una misma escudería si no que se han repartido, sobre todo, entre McLaren y Mercedes dando un poco de aliento a este bache que viven en el equipo austriaco.

Hungría fue para el jovencísimo Piastri de McLaren, que ha vuelto al podio tras los Mercedes y Bélgica, el mítico circuito de Spa, ha caído del lado de las estrellas plateadas que han vuelto a celebrar un doblete, el segundo, en el que la escudería ha elegido a su futuro, George Russel, en detrimento de su pasado, Lewis Hamilton, que vio como el equipo fue más efectivo con la estrategia a una sola parada de su compañero de equipo.

Quién hubiera predicho que Mercedes y McLaren dejarían fuera a Red Bull del podio en Spa. Los más osados hubieran apostado por Ferrari, que como casi siempre se pierden en el desarrollo o se confían cuando parecen, año tras año, que serán la alternativa.

Decepciona Ferrari con la cuarta posición de Leclerc y la séptima de Carlos Sainz, y decepciona Aston Martin que aunque Fernando Alonso ha estado en los puntos, gracias a la novena posición, no ha podido ni acercarse a los coches que se han disputado el podio. Las mejoras si están llegando, no lo están haciendo como debiera o esperábamos y el coche es lento y pesado.