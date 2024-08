Y por fin Norris ¿la alternativa a Verstappen?

Lando Norris ha conseguido su segunda victoria de la temporada y ha logrado imponerse saliendo desde la pole, algo que se le resistía y por lo que había recibido el reproche de su equipo. De hecho, una vez Verstappen le gana la posición en la salida y Norris se queda detrás del neerlandés McLaren le lanza un pregunta al inglés que más que una cuestión parecía un toque de atención. "¿Contra quien estamos compitiendo?", le preguntan al inglés desde el muro con una clara intención de recordarle que el objetivo es ganar la carrera y no quedarse en el podio.

Unas vueltas después, y antes de la primera parada, Norris adelanta a Verstappen no sé si por mérito del inglés que apretó a su monoplaza o por demérito del vigente campeón que no hacía más que quejarse de la falta de agarre de sus neumáticos.

En cualquier caso, McLaren ha vuelto a imponerse a Red Bull dejando comprometido para la escudería del Toro el Mundial de constructores y ha empezado a despertar las dudas de si los más de sesenta puntos que todavía tiene de ventaja Verstappen serán suficientes para salvar el Mundial de pilotos. Y es que el Red Bull vive uno de sus momentos más comprometidos de los últimos años ya que el coche ha demostrado tener problemas en todo tipo de circuitos, tanta de alta como de baja carga aerodinámica, confirmando la falta de rendimiento del monoplaza. Todo parece radicar en el desgaste de los neumáticos que hace el Red Bull, mientras que antes era una de sus bondades y una de los motivos de superioridad respecto al resto, ahora el coche se comporta de forma más agresiva con las gomas.

Pese a ello, Max Verstappen sigue salvando los muebles y si bien no gana, sigue subiendo al podio y minimizando las pérdidas. La irregularidad del resto de pilotos, hace que los puntos se repartan entre McLaren y Ferrari en el caso de este fin de semana en el circuito de Zandvoort, y en otras ocasiones también Mercedes resta puntos a los del Toro. Leclerc, tercero, matuvo a Piastri que inexplicablemente no pudo con el monegasco pese a ser más rápido y estar durante vueltas a no más de un segundo de distancia. Como inexplicable fue también, la caída en picado de Russell, de la tercera a la séptima posición, en contraposición de Hamilton que remontó desde la decimotercera a la octava plaza.

En cuanto a los españoles, buena remontada también de Carlos Sainz que terminó quinto y más de lo mismo en Aston Martín, décima posición para Fernando Alonso y sin mucha opción de subir posiciones, de hecho Stroll se quedó fuera de los punto