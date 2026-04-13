Así quedan los 'playoffs' de la NBA

La temporada regular ha terminado y ya se ha definido el cuadro oficial de los Playoffs NBA 2026. El torneo Play-In comienza mañana, martes 14 de abril, y la primera ronda de los Playoffs arrancará el sábado 18 de abril.

Analizamos cómo queda cada conferencia.

Conferencia Este

La derrota este domingo de los Atlanta Hawks en Miami en la última jornada de la temporada regular dejó definido su cruce de primera ronda de 'playoffs' frente a los New York Knicks, mientras que los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors disputarán otra de las eliminatorias.

Los Detroit Pistons y los Boston Celtics, primero y segundo en la clasificación del Este, aún esperan a sus rivales de primera ronda que saldrán del 'play-in' que se disputa a partir de este martes.

En esta última jornada con horario unificado, en el que muchos de los entrenadores reservaron a sus titulares de cara al inicio de la fase final, solo quedaban por definirse las plazas quinta y sexta entre los Atlanta Hawks y los Toronto Raptors, dentro de los seis equipos con acceso directo a 'playoffs'.

Los Hawks, llenos de suplentes, cayeron derrotados frente a los Heat por 143-117, cediendo la quinta plaza a los Raptors, que sí hicieron los deberes venciendo 136-101 a los Brooklyn Nets.

Además, este domingo también se definieron los cruces de 'play-in' a partido único, que enfrentarán a Philadelphia 76ers y Orlando Magic, con el ganador como rival de los Boston Celtics.

El perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador del duelo entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat para medirse a los Detroit Pistons en la primera ronda.

Hoy, los Magic cayeron 113-108 frente a los Celtics, los 76ers se impusieron por 126-106 a los Bucks en el último partido de Doc Rivers en el banquillo de Milwaukee y los Hornets derrotaron a los Knicks 110-96.

El 'play-in' se jugará entre el martes y el viernes de la semana entrante, mientras que la primera ronda de 'playoffs' comenzará el sábado 18 de abril.

Los Indiana Pacers, campeones del Este en 2025, tenían por delante una temporada prácticamente perdida tras la lesión de Tyrese Haliburton y llevan semanas fuera de la fase final.

Así quedan las eliminatorias de primera ronda en el Este:

- Pistons (1) vs. 76ers o Magic o Hornets o Heat (8)

- Celtics (2) vs. 76ers o Magic (7)

- Knicks (3) vs. Hawks (6)

- Cavaliers (4) vs. Raptors (5).

Conferencia Oeste

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic se medirán a los Minnesota Timberwolves de Anthony Davis en la primera ronda de los 'playoffs' del Oeste, mientras que los Los Angeles Lakers, sin Luka Doncic pero con LeBron James, se enfrentarán a los Houston Rockets de Kevin Durant.

Así quedó definida este domingo la mitad del cuadro de la fase final, que comenzará este sábado 18 de abril con los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs aún a la espera de conocer a sus rivales, que saldrán del 'play-in'.

En esta última jornada, solo quedaba por definir la tercera plaza del Oeste entre Nuggets y Lakers, una posición apetitosa porque evita un cruce con los Thunder hasta una final de conferencia, pero que pone a los correosos Timberwolves en el camino.

Los Nuggets, que dependían de sí mismos, se impusieron por 118-128 a los Spurs sellando esa tercera posición en un partido en el que San Antonio ya no se jugaba nada y en el que Mitch Johnson dio descanso a Victor Wembanyama.

También ganaron los Lakers, en su caso por 131-107 frente a los Utah Jazz, con solo 16 minutos de LeBron James en pista, que en ausencia de Luka Doncic y Austin Reaves deberá liderar a los angelinos en su eliminatoria con los Rockets.

Los Rockets vencieron 132-101 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Timberwolves derrotaron 132-126 a los New Orleans Pelicans.

El enfrentamiento entre Nuggets y Timberwolves es una repetición de la épica semifinal del Oeste de 2024, ganada por Minnesota en siete partidos.

Además de los seis puestos con acceso directo a 'playoffs', en la jornada de este domingo también se acabaron de definir los cruces del 'play-in'.

Los Phoenix Suns recibirán este martes a los Portland Trail Blazers a partido único, con el ganador como rival de los Spurs en primera ronda.

Los Suns se impusieron hoy a los Thunder 103-135 y los Blazers por 122-110 a los Sacramento Kings.

Por su parte, los Clippers y los Warriors se medirán por el pase para enfrentarse al perdedor de ese Suns-Blazers por la última plaza de 'playoffs', con la temida Oklahoma City como destino de primera ronda.

Clippers y Warriors, precisamente, se enfrentaron este domingo en Inglewood con victoria de los angelinos por 115-110.

Así quedan las eliminatorias de primera ronda en el Oeste:

- Thunder (1) vs. Suns o Blazers o Clippers o Warriors (8)

- Spurs (2) vs. Suns o Blazers (7)

- Nuggets (3) vs. Timberwolves (6)

- Lakers (4) vs. Rockets (5).