El presidente del PP sigue con su gira por Latinoamérica en la que quiere apostar por una "alianza por la libertad" contra los regímenes autoritarios como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros. Pero también ha tenido tiempo de hablar de su futuro político en España, donde ya se ve presidente del Gobierno, gracias a un gobierno en solitario con el apoyo de Vox o a una gran coalición con el PSOE, como la que planteó Mariano Rajoy en 2016, ha dicho en una entrevista al diario argentino La Nación.

"Nosotros queremos gobernar en solitario. Lo óptimo sería una mayoría absoluta, que ahora no nos concede ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda y los nacionalistas para que no haya una alternativa. Y en ese momento, nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista o podemos hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado el gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa enfrente que pusiera en riesgo la formación de otro gobierno. Eso creo que es lo importante, sobre todo cuando tenemos un programa muy reformista que no va a estar nunca 100% de acuerdo ni con Vox ni con el Partido Socialista. Queremos ser un partido como somos, europeísta, atlantista, moderado, reformista y en muchas cosas ni la izquierda ni Vox coinciden con nosotros. Por tanto, esperamos que nos dejen gobernar y creo que es lo que está pasando ahora: el Partido Popular gobierna en seis autonomías, en la propia Unión Europea y ha gobernado 15 años en España con un resultado muy positivo".