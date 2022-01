El "estrés" de una España vacía en la que "ya no cabe un alma"

El Mundo

"El PP denuncia el desvío masivo de dinero europeo a municipios socialistas". Federico Jiménez Losantos comenta una columna de Jesús Cacho en Vozpopuli sobre este complicado tema. "La última epopeya del saqueo de lo público por el PSOE, en nombre del pueblo, tiene nombre propio, acreditado en escandalazos de trinque y prevariqueo. José Blanco, al que los temerarios llaman Pepiño, es hoy la aldabamás importante de Madrid para conseguir los famosos fondos europeos que venían a cambiar de balde todo el sistema productivo". "Los eurofondos, hasta ahora, no pasan de los euroconvolutos de Pepiño, pero esto acaba de empezar. Jesús Cacho dice que en estos momentos se están fraguando los escándalos judiciales que llegarán a la opinión pública de aquí a 20 años. Qué optimista. Con la Lola del Balta, nos multarán por denunciarlos. Y el que a Pepiño no le llame Don José, a la cárcel".

Y se acerca el 13-F, esas elecciones de la España vacía que se están tratando en clave nacional. Casado invitó a Aznar y éste le dio hasta en el carné de identidad. ¿Pero a este botarate le apoyé yo? "Aznar, a Pablo Casado: el tema no es quién vaya a La Moncloa, sino para hacer qué". "La respuesta es que se gana para construir", continuó el ex presidente del Gobierno, "y construir es integrar, no fraccionar; es sumar, no restar; es unir fuerzas, no dividir; es diseñar objetivos comunes, propósitos compartidos y no sembrar la división ni mucho menos la discordia". En definitiva, remató, "construir es liderar" en estos tiempos tan "desordenados" y eso implica también "ser capaz de rodearte de los mejores, sin reservas, tenerlos al lado, sumar activos permanentemente". Esta mano de leches le dio Aznar a Casado por el problema, ya de psicoanálisis, que tiene el líder del PP con Ayuso.

"Pablo Casado responde a las críticas de Aznar y reivindica su proyecto: "Soy reformista"". ¿Que eres qué? "El presidente del PP pasa al ataque contra Vox y avisa de que "todo voto que no es PP beneficia a Sánchez"". Y luego pedirá sus votos. Qué desastre.

Y al fin regresa Raúl del Pozo y explica el por qué de su larga ausencia. "Después de escribir un artículo diario durante tantos años es lógico irse dejando la pupila y el cristalino en el ordenata. Por esa razón he estado diez días sin escribir la columna; me ha relevado brillantemente Jorge Bustos". "El doctor Rementería me demostró en la intervención que la magia también se basa en la ciencia. En media hora de dos días, me operó del ojo izquierdo y del derecho. Cuando terminó, apenas abrí los ojos cambió mi visión del mundo, recuperando colores y planos que había olvidado". Bienvenido al tajo, Raúl, se te echaba de menos.

El País

"Las Comunidades y los Ayuntamientos competirán por alojar los nuevos organismos que descentralice el Gobierno". Ya veo a los funcionarios peleándose por irse a vivir a Villatempujo de Abajo.

"Aznar convulsiona la campaña del PP", dice Elsa García de Blas. "Las críticas del expresidente a Casado enfadan a la cúpula del partido: "Hay un liderazgo claro". Como Casado siga por ese camino lo mismo gana Tezanos.

"Aznar siempre va por libre y habla claro, pero en el PP nadie esperaba esas puñaladas al líder popular en pleno mitin", se regocija Elsa. "En el partido cayó fatal que Aznar entrara así en campaña regalando una baza innecesaria a la izquierda. "Venir a unas elecciones para ayudar así... para eso que no venga", se quejaban fuentes de la cúpula". Pues no haberle invitado. Casado invita a todo quisqui con tal de esconder a Ayuso, se merece todo lo que le pase.

Sigue contando Elsa que Aznar "está harto del equipo tan inconsistente que rodea a Casado y no soporta lo que le están haciendo a Ayuso", sostiene un dirigente próximo al expresidente". "El conflicto de Casado con la líder madrileña sigue siendo el principal factor de desestabilización del PP, y a veces explota en los momentos menos inesperados". Ese es el problema de Casado. Como no supere sus celos infantiles perderá y hará perder a todos sus candidatos. El partido sabrá qué hace con él.

Pepa Bueno está negra con el lío de la tan consensuada reforma laboral. Ya no puede atizar al PP, ahora toca atizar a los socios de Sánchez. "El cálculo electoralista es legítimo, pero en esta ocasión se trueca en una obstrucción contradictoria con una reforma inequívocamente ventajosa para los trabajadores". "Se volvería al viejo esquema del trabajo barato, precario y de baja calificación". Pero Pepa, si el otro día celebrabas los magníficos datos del paro de la EPA y la creación de empleo bajo la reforma laboral del PP, que es la que rige en estos momentos, a ver si te aclaras.



ABC

ABC no se rinde ante los tics despóticos de Sánchez. "El Gobierno de Sánchez ha infringido 1.200 veces la ley de Transparencia". "Que precisamente sea la ley franquista de Secretos Oficiales el instrumento elegido por Sánchez para tapar tanto y tan diverso expediente no hace sino subrayar la naturaleza autoritaria de una opacidad que choca con los principios democráticos y, como de costumbre, con la propia palabra del jefe del Ejecutivo".

Una descacharrante columna de José F. Peláez cuenta que la España vacía está a rebosar. "Todos los políticos del mundo están en Castilla y León y ya no podemos más con el estrés. No estamos acostumbrados". "Están siendo días duros. Uno huye de Valladolid para librarse de ellos y se va a un pueblo perdido de León, pero da igual, giras una calle y te encuentras ahí a Casado abrazando a una cabra", se lamenta.

"Huyo despavorido hacia la otra dirección y llego a la frontera de Soria con Zaragoza buscando algo de paz. Pero es inútil, allí en una gasolinera está Abascal observando la sierra del Moncayo. No sé donde vamos a parar. El otro día me topé con Arrimadas y Villacís, supongo que vendrían de ventilarse media de torreznos y unos claretes. En la frutería, me dijeron que habían visto a Lastra comprando unas peras de agua. Y en la peluquería de abajo están intentando conseguir el teléfono de Cuca Gamarra para sugerirle un corte ‘bob’".

"Como esto dure un poco más, lo de la España vacía va a dejar de tener sentido. Lo único vacío en España hoy es el Congreso de los Diputados porque están todos en mi barrio. Así que, para desconectar, emigraré a un lugar más tranquilo, sin políticos ni focos. Pienso que el sitio más seguro es hoy por hoy Madrid. Quizá vaya allí a relajarme, que hay mucha menos gente. Porque desde luego, aquí ya no cabe un alma". Dentro de 15 días ya no quedará ni Dios. Mientras, desde luego yo huiría a Madrid.



La Razón

Encuesta de los lunes: "El centroderecha podría gobernar en España, pero Vox crece a costa del PP". "El PSOE lidera la caída", diga lo que diga Tezanos.

Marhuenda se cabrea porque "la izquierda ha creado un relato, gracias a sus mariachis mediáticos, que hace más respetable pactar con los que quieren destruir o saquear España que con un partido de derechas que respeta la Constitución y que se caracteriza por su fuerte nacionalismo y patriotismo. Podemos es una formación comunista y antisistema, Bildu es la heredera directa de ETA y su entramado político, el PNV se dedica a ordeñar la vaca española con gran éxito y los independentistas vulneraron el ordenamiento constitucional y estatutario. A pesar de ello, lo único que les preocupa es saber si Mañueco tendrá que contar con Vox". El problema, Marhu, es que es el propio PP el que trata a Vox como apestado. Ha comparado el marco mental de la izquierda, que diría Garzón. Casado trata a los de Abascal a patadas mientras Sánchez mima a sus impresentables socios y los presenta como progresistas. ¿Cómo vas a vender que puedes pactar con Vox si tu mismo los rechazas?