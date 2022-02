El Mundo

"El PP se lanza a movilizar a 85.000 indecisos para garantizarse el Gobierno en Castilla y León". Anda, que vaya tela con la jugadita de Casado. Adelanto elecciones en Castilla y León, me pongo yo de prota, escondo a Ayuso, le demuestro que ella no es la única que puede arrasar en unas elecciones, luego hago lo mismo en Andalucía y hala, directito a Moncloa…. "Los datos alertan del riesgo de haber disociado las autonómicas de las municipales y su posible impacto en Castilla y León", la gran idea de Casado.

Menos mal Tezanos ha venido a echarle una mano. "La encuesta de este lunes del CIS de Tezanos, en la que se señala que el PP y Vox no sumarían juntos para gobernar y que eso permitiría a la izquierda tener opciones, se ha recibido dentro del PP como una buenísima noticia. Sin creerse ni mucho menos ese escenario, fuentes internas consideran que les ayudará mucho en esta recta final, pues puede ser un revulsivo para despertar a los suyos porque apuntala el mensaje del peligro que tiene quedarse en casa el 13-F".

A Raúl del Pozo le ha dicho uno de Valladolid que "con las encuestas que salen el lunes, ya no hay ayusazo en Castilla y León. Empieza la supervivencia". "La gente no va a olvidar que la reforma laboral fue posible por un voto equivocado contra dos apañados en el mangoneo, cuando los partidos se comportan como agencias de colocación y la polarización es el resultado de la pelea entre enchufados y cesados".

"La pandemia y el populismo atacan a todos los países de la UE, pero es en España donde hay más desconfianza ante el comportamiento de los partidos, de los medios de comunicación, y hasta de los curas de la pedofilia y de los obispos chorindones que se quedan con los campos santos". Está el panorama como para ir a votar.

Rafa Latorre dice que "Pablo Casado se comporta como un tertuliano enloquecido". "La sobreexposición en la campaña castellanoyleonesa está cebando la tragedia". "Sería letal, por tanto, que lo que fue concebido para ayusizar a Casado termine siendo una casadización de Mañueco". "En resumen, para romper un gobierno, propio o ajeno, en Valladolid o en Madrid, al menos hay que saber qué botón hay que apretar. Y cuándo". Vamos, que el cántaro del cuento de la lechera que se montó Casado está a punto de hacerse trizas.

El País

"Los obispos tratan de retrasar la respuesta a la investigación sobre pederastia propuesta por el Gobierno". ¿Y la de las niñas violadas en centros de Baleares y Valencia para cuándo?

"El auge de la España Vaciada lleva el suspense al futuro de Castilla y León". Y es que dice Elsa García de Blas "lo que parecía un camino de rosas para el PP se ha complicado y ahora se dibuja un final más incierto" por la irrupción de pequeños partidos locales.

"Estas plataformas soslayan la ideología frente a la defensa de sus territorios , así que la incógnita en caso de empate es si entregarían el poder de la Junta a la izquierda o lo mantendrían en manos de la derecha". Chungo. Lo de pactar con cualquiera se le da mejor al PSOE que al PP. Tiene más experiencia, lo lleva haciendo desde hace al menos 30 años.

"La campaña se adentra en la recta final y al PP cada vez le aparecen más obstáculos, aunque la mayoría de los expertos sigue apostando por una victoria de la derecha". Menos Tezanos, claro.

Víctor Lapuente dice que "en Castilla y León, hay relevantes asuntos en juego, pero las elecciones se plantean como un cuento de terror. Para el PP, son un referéndum contra una coalición Frankenstein en Valladolid encabezada por Tudanca. Pero, con consejeros de Vox en lugar del moderado Francisco Igea, quien cambiaría sería Mañueco : pasaría de ser el atildado Dr. Jekyll al exaltado Mr. Hyde". O no. Nada puede ser peor que el cuento de terror que vivimos a nivel nacional, con Sánchez apoyado en Podemos, el terrorista Otegi y un Rufián. Una pesadilla.



ABC

No se sobrepone el periódico que dirige Julián Quirós a lo sucedido el jueves. "El Congreso ignoró la obligación de revisar el voto telemático". "Batet intenta ganar tiempo y no reúne a la Mesa del Congreso para las alegaciones a la votación de la reforma laboral".

El editorial denuncia "apropiación del Congreso por parte de La Moncloa como si fuese una sucursal del poder ejecutivo en vez de un poder independiente del Estado". "lo lógico es que un Tribunal impida de una vez por todas que Moncloa haga del Congreso su pequeño cortijo de votos a capricho, haya errores humanos o no en cada votación". Para eso tendrá que salir Sánchez de Moncloa. No es el Congreso, todas las instituciones son su cortijo.



Isabel San Sebastián no es muy optimista. "La clamorosa impotencia de la que hace gala el PP, primer partido de la oposición, cuya falta de estrategia, táctica, equipo solvente y liderazgo amenazan seriamente la posibilidad de armar una alternativa capaz de desalojar a Frankenstein del poder".

"Todas las encuestas referidas a Castilla y León publicadas ayer auguran un escenario nefasto para los fontaneros de Génova". Con lo sobrados que empezaron. Cree Isabel que "la campaña ha sido mala. La intención no lo era menos. Se trataba de restar mérito a la hazaña electoral protagonizada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, atribuyendo su tirón personal al de las siglas de la gaviota, no tanto con el afán de ayudar al número uno cuanto con la pretensión de bajar a la lideresa del pedestal conquistado e impedir que pudiese hacer sombra a otros mucho más mediocres. De ahí la campaña de desgaste desatada contra ella por tierra, mar y aire, cuyo efecto ha resultado letal para las expectativas populares no solo autonómicas, sino nacionales". Mira que se lo hemos advertido a Casado, pero no ha habido manera.

"A Casado le van mal las cosas. Es su obligación asumirlo y cambiar cuanto antes el rumbo". "O empieza a soltar lastre, prescinde de un secretario general incapaz, se rodea de gente eficiente, recupera la experiencia desechada, traza una hoja de ruta sólida y apuesta por los ganadores, o perderá su oportunidad y arrastrará con él a España". No sé cómo no te das por vencida, Isabel. Casado es un irresponsable que por celos y soberbia no cambiará nunca el rumbo.



La Razón

"La mayoría de Sánchez se diluye por Canarias". "La coalición abre el debate de sustituir a Alberto Rodríguez (Podemos) y Nueva Canarias se quedará sin representación, porque Pedro Quevedo deberá ceder su escaño a Coalición Canaria en julio". Puf, julio, pues no queda.





Marhuenda también anda preocupadillo por Castilla y León. "Castilla y León se juega mucho en estas elecciones, porque una victoria de la izquierda comportaría diluir su identidad para convertirse en otra pieza al servicio de socialistas y comunistas".

"Necesita ser reivindicada, en su plenitud e identidad, pero jamás desde el planteamiento de la España Vaciada. Es dar la entrada a más oportunistas al servicio del PSOE y movidos por la idea de «que hay de lo mío». España no aguanta tantos chantajes y se necesitan gobiernos fuertes". Pues no tiene ninguna pinta de que eso vaya a suceder.





Jesús Rivases defiende a Tezanos. "Va por libre una vez más y es el único profeta demoscópico que ve ganadores a los socialistas en Castilla y León. No sería la primera vez que patinara, aunque también ha tenido aciertos notables". Y cree, al contrario que El Mundo, que "pronosticar la victoria del PSOE crea ambiente, alimenta las esperanzas de los socialistas y puede atraer esos votos indecisos que siempre corren en auxilio del vencedor". Ya tienen que ir mal las cosas para que alguien que no sea El País se crea una encuesta de Tezanos.