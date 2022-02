Tras su dimisión este martes por la tarde, Teodoro García Egea ha tratado de lavar su imagen y lo ha hecho acudiendo a una entrevista en La Sexta con Ana Pastor en la que ha cargado, una vez más, contra Isabel Díaz Ayuso.

"Yo no soy sólo secretario general, soy padre, hijo, esposo…", ha dicho con tono compungido como si fuera la víctima de esta crisis: "No me voy porque hayamos hecho nada malo, me voy para facilitar que se convoque un congreso. El origen de esto es que pregunté por unas informaciones a uno de los mayores activos que tiene el PP".

"Yo pregunté por unas informaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid y esperábamos recibir unas explicaciones y creo que esto es algo que los partidos y España tienen que preguntarse", ha llegado a decir negando que tratase de contratar a una agencia de espionaje para investigar a Ayuso.

"No hemos hecho nada malo, es obvio, todo el mundo lo sabe. Se nos ha acusado falsamente de espionaje", ha insistido. "Moncloa no nos hizo llegar la información. Yo llamé a Bolaños para consultarle", ha relatado. "Si tengo la información, ¿para qué quiero investigarla? Es algo tan falso que se cae por su propio peso", se ha preguntado.

Tras ello, ha explicado que se vio en una encrucijada con Ayuso: "Conveniencia o rectitud". "Para mí, lo cómodo hubiera sido obviar esa información pero yo decidí preguntar porque teníamos un compromiso con los afiliados".

Pero lo más sorprendente de la entrevista es que García Egea, a pesar de sus ataques a Ayuso, ha llegado a presumir de que "el PP está mejor en Madrid que cuando cogimos el partido".

Despues de decir que creía en la presidenta de la Comunidad, ha criticado que Ayuso "presionase" a la dirección del PP para adelantar el Congreso regional del PP. "A raíz de mi pregunta sobre su hermano empezaron las presiones para adelantar el Congreso", ha acusado.

Elogios a Casado

García Egea se ha deshecho en elogios con Casado durante esta entrevista. "La historia juzgará a Casado como un hombre de principios", ha dicho para después presumir: "El tándem Casado-Egea ha desactivado moción de censura en Murcia, ha cerrado acuerdos de gobierno con el peor resultado de nuestra historia..."

El exnúmero dos del PP también ha apostado "que habrá más de un candidato en el congreso extraordinario" del partido que se celebrará en poco más de un mes. Se ha mostrado convencido en un "7,5 sobre 10". Y ha reconocido finalmente que no va dejar el acta de diputado ni va a dejar el PP.

Critica a los manifestantes de Génova

Pero no sólo ha cargado contra Ayuso. También contra aquellos que se manifestaron el fin de semana contra la dirección del PP en Génova: "Al presidente del PP lo eligen los militantes, no creo que sea acertado rodear el Congreso, ni el Parlamento de Andalucía ni una sede", ha cargado contra ellos.

También ha dudado de que esas personas fueran del PP: "No he visto que nadie haya enseñado su carné".