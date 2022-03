La acusación denuncia que el caso Ghali es un "encubrimiento terrorista GASeabundo"

La acusación popular del caso Ghali ha denunciado que esta causa se trata de un "encubrimiento terrorista GASeabundo (gas + nauseabundo)". El Frente Polisario es aliado respecto al Sáhara de Argelia, principal proveedor de gas a España el año pasado. Dicha acusación ejercida por el abogado Antonio Urdiales ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 7, Rafael Lasala, decidiera levantar la imputación del ex nº 2 de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, Camilo Villarino.

En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación afirma que "el Gobierno de España, reconoce como jefe de Estado o personalidad, a este miserable y cruel genocida y terrorista, pues más allá de los procesos por los que venía investigado, la Sala no puede desconocer que es parte de la historia de la España contemporánea, aunque no aparezca en la sectaria Ley de Memoria Histórica, que este individuo cuya identidad ha sido desvelada en estas actuaciones, como ministro de defensa del Frente Polisario (Brahim Ghali) es responsable del asesinato, secuestro y torturas de 281 españoles pacíficos y desarmados, pescadores en su mayoría, durante la década de 1976 a 1986, en las playas del Sáhara español".

"Estos hechos", añade, "fueron denunciados, amén de por los periódicos de la época, por la asociaciones víctimas del terrorismo en el año 2012, denuncia por la que se interesó este Juzgado para conocer su situación a los fines de saber si Ghali estaba reclamado por la justicia. E igualmente deben saber, que la Sección 1ª de la Audiencia Nacional, tribunal al que se dirigió el exhorto, al haber sido presentada allí la denuncia no se ha dignado ni tan siquiera en contestar el referido exhorto. Es decir, que un exhorto de tal relevancia es ignorado olímpicamente por magistrados de la Audiencia Nacional que dicen administrar justicia".

"Aquí no se está juzgando un delito contra la flora o la fauna, sino que se está poniendo a prueba, el prestigio de la justicia española, es decir, si este histórico criminal, hasta su llegada a zaragoza, investigado por genocidio, terrorismo, secuestro y torturas, entre otros, por dos previas distintas en la Audiencia Nacional, va a seguir exhibiendo su escudo de impunidad por el simple hecho de que en caso contrario nos quedamos sin gas", apunta el escrito.

"Eso es lo que se está investigando en estas actuaciones. Si la justicia va a permitir, que los más altos cargos del Gobierno consumen un plan delictivo destinado a introducir clandestinamente a este individuo y otros por un aeropuerto militar, utilizando a los más altos cargos de nuestras Fuerzas Armadas en la ejecución del mismo, de una forma tan grosera y torpe, que terminó siendo conocido por el mundo entero, provocando la invasión y ocupación de Ceuta por miles de personas", destaca la acusación popular.

"Todo esto es propio de una novela de Kafka. Es absolutamente increíble, tal y como se ha demostrado a lo largo de la instrucción, que el mayor criminal, después de ETA, de la España contemporánea, haya entrado en España sin exhibir documentos de viaje, se haya alojado en un hospital público- sin pagar un céntimo- casi 15 días, con un pasaporte falso, haya declarado ante el magistrado juez Pedraz, sin exhibir identificación alguna, y se haya marchado por Andoain, en avión como vino, sin tampoco identificarse, y que de ello no se hayan enterado nuestros servicios secretos", continúa el escrito.

"Éste es un caso de encubrimiento terrorista GASeabundo, por no decir nauseabundo, que nadie se ha atrevido a investigar hasta ahora, salvo el magistrado juez instructor, Rafael Lasala, titular de este juzgado, que ha demostrado que ni las estrellas ni los sables ni los bastones le impresionan a la hora de cumplir con sus obligaciones como juez. y todo ello extramuros de que no estemos de acuerdo con sus conclusiones de sobreseimiento", recalca.

Respecto al ex nº 2 de Laya

El recurso de la acusación popular hace la siguiente referencia a la decisión del juez Lasala de levantar la imputación den ex nº 2 de González Laya, Camilo Villarino: "La interpretación sobre la discreción y clandestinidad de la entrada la realiza el instructor a la vista de las declaraciones de los investigados, pero lo cierto es que en la A.N., se tramitaban sendos procedimientos por delitos sancionados con las máximas penas del C.P. y este extremo era conocido por las autoridades argelinas y no es creíble que no lo pusieran en conocimiento de los investigados, y aun menos creíble es que las autoridades españolas planificaran esta operación sin interesarse sobre la situación procesal del investigado Ghali. Eso es ilógico, irracional y absurdo, y por tanto lo contrario es un claro indicio inculpatorio".

"A nuestro juicio existen numerosos indicios para colegir que se ha cometido además del delito de prevaricación, delito de encubrimiento y que por tanto no es posible dictar una resolución de sobreseimiento anticipada privando a las acusaciones de debatir en el plenario la culpabilidad o inocencia de los investigados", concluye el escrito.