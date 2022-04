Satán, la última amenaza de Putin

El Mundo

"Putin amenaza a Occidente con un misil que alcanzaría a EEUU". Este tío no parará hasta que no provoque una guerra mundial. Esta más zumbado que Hitler. Y encima el misil se llama "Satán 2". David Jiménez Torres analiza si es Putin o son los rusos. Y llega a la conclusión de que "la magnitud de lo que está ocurriendo es tal que no se puede atribuir a las decisiones de un solo hombre, o incluso de unos cuantos centenares de poderosos. No es que Rusia sea la agresora, es que muchos miles de rusos son los agresores. El debate sobre las responsabilidades de esta guerra tendrá más sentido si aceptamos el marco que planteó hace unas semanas nuestro Iñaki Ellakuría: "Es Rusia, no solo Putin". Y sí, los soldados que violan son rusos, y son los rusos los responsables de que Putin siga en el Kremlim, así que vamos a dejar la majadería de la rusofobia.

"Feijóo, a puerta cerrada a los barones: ‘El PSOE quiere aislar al PP, no aislar a Vox, y por tanto hay que ser más PP que nunca’". Dice el editorial que lo de la economía está muy bien, pero que "Feijóo haría mal en fiar al discurso económico todas sus opciones de llegar a La Moncloa. Los españoles deseosos de cambio esperan del PP una oferta de reformas ambiciosas y una defensa de valores políticos que levanten una verdadera alternativa al sanchismo. El papel del gran partido del centroderecha en la vida pública española no pueden definirlo sus adversarios, ni reducirlo a la mera gestión de desastres heredados. No cabe admitir una sola lección en materia de alianzas por parte de quien incorporó a Podemos, Bildu y ERC a la dirección del Estado". A ver si le entra en la cabeza al flamante presidente del PP y no repite errores como el de Castilla y León. Si el PSOE no se avergüenza de sus pactos, no se comprende por qué lo hace el PP.

"Yolanda Díaz desafía a Iglesias y someterá su candidatura a una votación más allá de las bases de Unidas Podemos". A esta le cuesta arrancar más que a Moreno Bonilla convocar elecciones en Andalucía. Estamos deseando ver su "espacio". Dice Javier Redondo que "a Iglesias se le revolvió su gineceo a comienzos de 2020. Pactó con Sánchez una ley de libertad sexual para lucimiento de Montero el 8-M. Era su regalo de cumple". Había que tener contenta a la favorita de entonces. "El 8-M soy yo", reivindicaba y refunfuñaba de morros" la niñata de Galapagar. "Todo se complicó con las primeras señales de alarma del coronavirus. Díaz se apeó de la manifestación y su Ministerio publicó una guía protocolo que el Gobierno ninguneó. A Iglesias tampoco le gustó el feo. A la caravana de Irene le faltó la ministra reina, que resultó un verso suelto". Tenías que haberla metido en cintura, Pablo, parece que Yolanda no ha caído rendida a tus, ejem, encantos. Mira cómo te agradece que la señalaras con tu dedo divino. Y ahora, la Yoli busca su espacio. "Díaz tampoco habla de Podemos sino de espacio". Echenique protesta: "Su espacio es Unidas Podemos". Pero las únicas unidas, Montero y Belarra, no la quieren. Se avecina otra reyerta en el espacio, entre ellas, para solaz de Sánchez, que le reserva a Díaz un hueco en el flanco izquierdo de su lista". Que se peguen, que se peguen...

Y el lío del fútbol, Rubiales, el listo de Piqué y las comisiones. Rosell pide la dimisión de Rubiales. "Estamos ante un caso claro de conflicto de intereses por el cual el presidente de la Federación benefició a un futbolista en activo y empresario por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, operación por la que el propio Rubiales se llevaba un porcentaje, mayor si Madrid y Barça llegaban a la final. Hemos sabido además que Piqué pidió a Rubiales que presionase en secreto para ser convocado a los Juegos de Tokio, gestión que hizo. También le pidió que mediara en favor del club del que es propietario (juega en Andorra). La forma de actuar de Rubiales, aplicando su rasero, debería llevarle a dimitir".

El País

"Le Pen vende moderación para acercarse a Macrón". Ya se sabe que el periódico sanchista es el repartidor oficial de carnés de moderación.

Feijóo da alas a la izquierda con el tema de Vox después del plante a Mañueco. "El PP sigue sorteando el debate fundamental que le atraviesa sobre su relación con la extrema derecha", dice Elsa García de Blas. "El PP ha dado entrada a los extremistas a su derecha en el primer Gobierno autonómico, en Castilla y León, que echará a andar este jueves". A Elsa no le preocupa que Moncloa esté plagado de extremistas. Que el presidente se apoye en expresidiarios, uno por terrorismo y otro por golpista, y gobierne con un partido ultra que tiene varios condenados por su extrema violencia entre sus filas.

El PP "reconoce implícitamente que el partido tiene un problema con sus alianzas, porque si su único socio posible es la formación de Santiago Abascal, ese tándem puede ahuyentar a los votantes moderados". Sí, ya se ha visto en las elecciones en Madrid y Castilla y León que los de Abascal ahuyentan a muchos votantes. Como siga ahuyentando votantes, Vox gana las generales.

"Feijóo se queja de que el PSOE no le ayude a no tener que depender de Vox, aunque al mismo tiempo ha desdeñado ya la propuesta del Gobierno de buscar un pacto global de gobernabilidad si el PP rompe todos sus acuerdos con la extrema derecha". Hombre, es que eso es de risa. Cuando el PSOE rompa todas sus alianzas con Podemos, Bildu y los golpistas, hablamos. En fin, es la matraca diaria del órgano de propaganda del régimen sanchista.

ABC

"La inflación y la burocracia amenazan con frustrar cientos de proyectos con fondos europeos ". Dice Ignacio Camacho que "preocupado como está, o alarmado, por la resurrección del PP en los sondeos, Sánchez ha dibujado su esquema de campaña sobre la base de un mapa político mutilado". Se ha limitado al espacio de Yoli y "ha dejado fuera a los sediciosos catalanes y a los posterroristas vascos, a sabiendas de lo antipático que resulta reconocerlos como parte esencial de su bando". "Como siempre, toda la cháchara presidencial se resume en una premisa bien fácil: él puede pactar con quien quiera, porque lo vale, y su adversario (o sea, el PP) con nadie. Por extraño que parezca, a estas alturas sigue confiando en que aún haya gente que se trague el fraude". Si yo fuera Sánchez me preocuparía que en la Complutense, un feudo podemita, se haya recibido a Ayuso con aplausos.

Los espías paraguayos de Luis Herrero le cuentan que "Sánchez sigue viéndose más guapo que nadie frente al espejo" y "está convencido de que Feijóo, pasado el efecto de la novedad, acabará pagando su matrimonio de conveniencia con Abascal. Su firme propósito es seguir venteando la idea de que uno y otro son la misma mierda".

A Luis le pasa lo que a mí, que no ve por ningún lado el rechazo de los votantes a Vox. "Frente a ese mismo discurso, la derecha le dio un soberano guantazo electoral a la izquierda en mayo del año pasado". Y en Castilla y León Vox creció de tal forma que hoy el candidato es el vicepresidente. No se ve por ningún sitio el miedo a Vox, más bien al contrario.

La Razón

"Alarma en el PSOE: ‘O reaccionamos o Feijóo nos come en la calle’". Últimamente estos titulares se repiten a diario en La Razón. "La economía será el gran campo de confrontación entre Gobierno y PP, lo que no quita para que, si Sánchez mueve ficha, el PP se siente a negociar en otros ámbitos como la renovación del Poder Judicial. En el PSOE ya hay voces nacionales y autonómicas que advierten de la urgencia de revisar la estrategia para acoplarse al nuevo paso de los populares porque ‘podemos perder el pulso de la calle’". El pulso en la calle lo perdieron antes de que llegara Feijóo.

Dice el editorial que "los españoles viven peor con Pedro Sánchez en la Presidencia. Las políticas de la izquierda, intervencionistas, confiscatorias y alérgicas a la libertad, han mermado el potencial del país y su capacidad de resistencia y recuperación. Pero hay alternativa". Y la alternativa es Feijóo. Ahora solo queda esperar un par de años para que se convoquen elecciones, porque como no gobierna, no tiene ninguna posibilidad de aplicar su plan económico. Y para entonces, estaremos todos arruinados. Qué ilusión.