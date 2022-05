Descomunal decepción y cabreo con Margarita Robles: "Solo te queda dimitir"

El Mundo

"Robles sirve a Sánchez y ERC la cabeza de la directora del CNI". Para salvar la suya, la tía valiente.

Dice el editorial que "la destitución -Margarita Robles diría "sustitución"- de la jefa de los servicios de inteligencia para satisfacer el apetito de revancha de los enemigos del Estado es la historia de una cadena de despropósitos en donde la incompetencia rivaliza con la traición". No se puede caer más bajo. "Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, aquella dignidad – de Robles - se fue por el sumidero del cálculo egoísta y la torpeza expresiva".

"Robles pierde toda autoridad moral, renuncia al papel de leal servidora del Estado que siempre reivindicaba y se pliega a una caciquil maniobra para la conservación del sillón de su jefe y del suyo propio, al precio de descabezar y desprestigiar al CNI en vísperas de una decisiva cumbre de la OTAN. La situación de Robles es hoy efectivamente insostenible, pero no por las razones que aducen Podemos y los separatistas sino por haberse traicionado a sí misma". A sí misma y a todos los españoles que confiaron en ella. Hoy Robles es un trapo.

Dice Lucía Méndez que Robles se convirtió en "una especie de icono de la fortaleza del Estado frente a los socios" de Sánchez. "La ministra de Defensa se ganó el respeto de los militares y hasta las alabanzas de la oposición conservadora a base de interponerse en el camino rebelde de los independentistas catalanes y de los ministros de Unidas Podemos. Particularmente, se las ha tenido tiesas con Ione Belarra y Pablo Iglesias. Las encuestas y la calle la valoran muy alto por su papel de valladar contra el independentismo". Hasta ayer, cuando "tuvo que sacrificar su palabra para satisfacer la voluntad del presidente del Gobierno, que es el que manda". También podía haber optado por dimitir, darle un portazo a Sánchez y que lo hiciera él. Al menos no habría perdido su dignidad.

"La ministra ha intentado explicar como ha podido la destitución de Paz Esteban. Poniendo en el micrófono toda la convicción y en la palestra toda la credibilidad de la que goza, en la izquierda y en la derecha. Pero era inverosímil que el público creyera que la directora del CNI no era destituida, sino sustituida". Eso fue un auténtico insulto a la inteligencia de los periodistas y de todos los españoles.

"Nadie podía pensar que Margarita Robles le iba a hacer una faena al presidente del Gobierno. Mucho menos, echarle un pulso. La ministra de Defensa fue de las primeras personas independientes y con prestigio que apoyó a Pedro Sánchez". De hecho es la responsable del Gobierno Frankenstein que padecemos. No se entiende la leyenda de persona de Estado que le han otorgado.

Menos condescendiente y compasivo con la ministra es Santiago González. "Su comparecencia de este martes fue un despropósito de principio a fin". Una cosa surrealista, una tomadura de pelo, un insulto. "La ministra alentó a los periodistas a sentirse tan orgullosos como ella de España, de mi país, de mi Gobierno y de todos nuestros servidores públicos". Los periodistas la escuchaban con los ojos como platos. Qué jeta.

Aunque los golpistas "siguen reclamando la cabeza de la ministra Robles es probable que se den por satisfechos con esta decapitación simbólica". Y además, qué más da. Robles ya ha perdido todo el prestigio que tenía, ahora es un juguete roto más de Sánchez, se ha arrastrado como un gusano para salvar su cabeza. Que la dejen sufrir el desprecio de la ciudadanía en el ministerio. "Virgen Santa, qué gentuza", concluye Santiago.

Federico Jiménez Losantos prefiere hablar de Andalucía. "Como lo que se lleva en política es el relato, y el cuento de la lechera, en los medios se repite una fórmula a mayor gloria y gusto de Moreno Bonilla: que podrá gobernar cómodamente a lo Ayuso, es decir, tras quedarse al borde de la mayoría absoluta y contando con que Vox lo acepte. Debo desengañar a los encuestistas cuentistas, que en las elecciones de Castilla y León dieron un recital de resbalones y tortazos". Es que no aprenden ni a tortazos.

"En Andalucía, los agradaores demoscópicos repiten al oído de Moreno que él también podrá gobernar a lo Ayuso. No acaban de entender que 'a lo Ayuso' sólo puede gobernar Ayuso, que casi llegó a la mayoría absoluta y en unas elecciones a cara de perro como aquellas. No fue sólo porque sacara más escaños y votos que todas las izquierdas, sino porque entonces esa era la estrategia de Vox. La actual es entrar en todos los gobiernos, incluyendo el andaluz. Y si el PP se niega a contar con ellos, por respeto a sus votantes, votarán no. O sea, que salvo improbable desastre de Olona, que no se ve, y mayoría casi absoluta del PP, que necesitaría ese desastre, Moreno gobernará a lo Mañueco. Y gracias".

El País

"Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis". No sustituye, Margarita, que hoy hasta el medio de tu jefe te muestra su desprecio. "Ha sido un trago difícil porque ella dejó claro públicamente su apoyo a la directora y finalmente es quien ha anunciado su destitución y su relevo", dice Carlos Cué. Ha sido bochornoso.

"El CNI depende de su ministerio, y su intervención es en sí misma un mensaje político claro para los que pedían también la cabeza de Robles: cae la directora, pero la ministra sigue y con todo el apoyo del presidente y además el relevo es una persona de su confianza". La ministra ha quedado a la altura de su jefe. O peor, ha dejado clara su cobardía.

Pepa Bueno intenta dar las explicaciones que no dio Robles. O se las inventa para salvar la cara a Sánchez. Dice que Esteban fue despedida por hacer mal su trabajo, cuando demostró sobradamente que el CNI no había cometido ningún error. "La ministra de Defensa no dio ninguna explicación sobre una "sustitución" de esta trascendencia".

"El cese era el gesto más obvio que el presidente del Gobierno podía ofrecer a ERC y al resto de grupos que lo apoyan (incluido su socio de gobierno Unidas Podemos). El cambio de tono de ERC, evidente en la entrevista de Oriol Junqueras en este periódico, y la decisión del cese —adoptada tras finalizar el análisis de todos los móviles del gobierno— favorecen el anunciado encuentro de los presidentes Pedro Sánchez y Aragonès que, en teoría, debe constatar si ERC sigue siendo un aliado parlamentario para lo que queda de legislatura". Y ya está, no hay más, Sánchez se ha cargado a una profesional sin tacha para darles gustito a sus socios golpistas. Y punto.

ABC

"Robles entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez". El editorial culpa a Sánchez. "El presidente del Gobierno trató de zanjar este martes la crisis del espionaje al separatismo catalán de la forma más indigna: entregando a ERC la cabeza de la responsable del CNI, Paz Esteban, para asegurar el mandato de su Ejecutivo toda la legislatura". Pues de la única forma que sabe actuar este psicópata.

"El resultado es otro triunfo del independentismo y un retrato de lo que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con una ministra de Defensa que ya ha dejado de ser creíble porque a su férreo apoyo de días atrás a Esteban solo ha seguido su negativa a dimitir". Una pandilla de golfos, que diría Raúl del Pozo, gobierna España. "El papel de la ministra de Defensa no pudo ser ayer más sumiso a Sánchez, más apegado al cargo y más incomprensible". Bochornoso.

Agustín Pery recuerda su columna del miércoles pasado 'Imposible creerte, Margarita'. La de hoy se titula "Imposible respetarte", con más razón que un santo. Robles ha perdido el respeto de todos los españoles que aún se lo tenían. La columna, escrita antes de la bochornosa y vergonzante rueda de prensa de la ministras desprestigiada, dice que esperaba de Margarita "un gesto a la altura del ministerio que dirige. Que cumpla con el deber de la milicia, no dejar a nadie atrás, ponerse en vanguardia y proteger a los tuyos del fuego amigo". Naturalmente, Pery sabía que eso no iba a ocurrir dado "el cinismo mayestático de la ministra paripé, su flotabilidad en el cenagal donde chapotea el Gobierno". Ya ni flota, está hasta el cuello en el cenagal.

"A Paz Esteban, el Ejecutivo le da la patada en el culo para que los golpistas no se la den a Sánchez. Así de simple. Esa es la verdad, ninguna otra. Lo demás es mercantilismo, claudicación y la constatación, y van..., de que el Nerón monclovita prostituye al Estado por una noche más en Palacio". Y las que sean necesarias.

"El esperpento del espionaje desvelado no solo debilita a nuestros servicios de inteligencia sino que deja prístino quién manda aquí". Rufián y Junqueras son los presidentes del Gobierno y Sánchez su pelele. "Imposible también respetarte. Solo te queda dimitir, Margarita". No tiene dignidad ni respeto por sí misma.

José F. Peláez también le pide que se vaya. "Margarita tiene que dimitir hoy mismo. No porque sea responsable de los hechos ni porque tenga culpa sino por dignidad, por prestigio, por honor. Del gobierno se sale antes o después, pero del desprestigio, la mala imagen y la traición, jamás. Eso se queda contigo, impregnado en tu nombre para siempre. Si ella sabe dónde está la razón y tiene integridad, un ápice de honestidad y un mínimo de valentía no tiene otra que salir en defensa de los suyos y, sobre todo, en defensa de la verdad". Pues ha quedado nítido que Robles no tiene dignidad, ha perdido el prestigio y el honor. Carece del menor atisbo de integridad, ni de honestidad y es una cobarde, un fraude y una redomada embustera como su jefe.

"Al gobierno le quedan meses. Todos van a salir de ahí antes o después. Lo único que diferencia a unos de otros es por qué. Algunos se irán a patadas, pero Margarita tiene hoy la oportunidad de irse con la cabeza alta, la mirada larga y la dignidad intacta". Pues vuestra querida Margarita se irá como su querido Sánchez, sin dignidad, sin honor, como la traidora a España y los españoles en la que se convirtió cuando urdió la moción de censura con ultraizquierdistas, golpistas y filoterroristas.

Ignacio Camacho dice que "Sánchez no puede fingir ignorancia: los objetivos y la estrategia del aparato de inteligencia los fija por escrito una comisión delegada en la que el presidente tiene la última palabra. Fue él quien ordenó o autorizó el seguimiento a los independentistas, e hizo bien porque protagonizaban o promovían una revuelta contra la convivencia cívica, pero como hasta el bien lo hace mal ha acabado arrepentido de una de sus escasas ideas positivas. Y al indulto de las condenas añade ahora un certificado de impunidad e inmunidad completas, que es lo que significa el cese de Paz Esteban. Esa decisión lleva implícito un mandato a su sucesora: a esta gente no se la molesta ni se la toca mientras tenga en su poder la llave de la Moncloa". Ya sabe El País dónde buscar al responsable. Y lo mismo ERC.

"Vergüenza, pero ajena, da también la comparecencia justificativa de Margarita Robles, qué tristeza. Da lástima ver a una política seria como ella agarrada sin la menor convicción a una pedestre mistificación dialéctica. Ese torpe juego verbal –destitución/sustitución— preparado en un laboratorio de propaganda la convierte en colaboradora de una ignominia que deja averiada la dignidad que exhibió en el Congreso la pasada semana". ¿Averiada? Digamos que se ha arrastrado por el fango.

La Razón

"Feijóo pasa a la acción ante la "mentira" del Gobierno". ¿La mentira, en singular? Pero si el Gobierno no ha hecho más que mentir. "El Gobierno destituye a la directora del CNI para apaciguar a ERC". La dimisión "no está en los planes de Robles, que reivindicó "el lujo" que supone formar parte del Gabinete. "Estar aquí es un regalo de la vida y del presidente del Gobierno. Llevo casi cuatro años sirviendo a mi país y trabajando por mi país, y voy a seguir haciéndolo", ha señalado" la rastrera ministra de Defensa en una "hilarante comparecencia". Más que hilarante, vergonzante. Ver a esta señora arrastrar así su reputación por el barro no es muy edificante. Que se quede, están tan envilecida como todos sus compañeros de gabinete. Es lo que tiene ser sanchista hasta la médula, que tienes que dejar tu dignidad personal y profesional por el camino.

Francisco Marhuenda antepone su cariño hacia Robles al análisis objetivo. "No voy a esconder mi afecto y admiración, porque es una gran jurista y una excelente persona. Por ello, su papel no ha sido nada fácil". Al menos podía haberse abstenido de tomarnos el pelo en la rueda de prensa.

Juan Ramón Lucas no se corta. "Primero estupor, después indignidad. La cabeza de Paz Esteban servida a traición por Sánchez al independentismo con la pretensión de recomponer relaciones es para sus subordinados del Centro Nacional de Inteligencia una ofensa de muy difícil digestión". "No es el mejor de los ejemplos para la jefa de los militares: si uno defiende la posición lo hace hasta la muerte. En este caso política". Vamos, Juan Ramón, no seas ingenuo. Robles os tenía a todos sorbido el seso. Parece que ha caído un mito.