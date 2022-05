"Viejos éxitos de ayer, hoy y siempre en El País": para Moncloa, desesperada, "vale todo"

El Mundo

"El Gobierno tramita de urgencia la ley del aborto para sortear posibles 'retrasos' del CGPJ". Ayer Irene Montero tuvo uno de esos grandes días en los que nos abochornó a todas las mujeres con más de 10 años de edad mental. "La propuesta elimina el permiso para chicas de 16 y 17 años y crea la baja por regla dolorosa", dice Álvaro Carvajal. No, perdona Álvaro, esa baja ya estaba creada solo que no se llama así, se llama baja y punto. Pronto nos traerá el divorcio.

Dice el editorial que "no había ninguna necesidad de promover una nueva legislación sobre esta materia, más allá de dar cauce a la estrategia cainita de un sanchismo en sus horas más bajas". Pero ninguna, es lo que le pasa a Irenita y su chupipandi, que no hacen más que el ridículo.

Este gobierno "ha hecho de la anomalía su naturaleza, y encuentra en el sectarismo una vía de escape de sus escándalos y de su incompetencia en la gestión de materias realmente urgentes como las económicas". Y ya pueden poner en marcha a su mafia periodística que les va a dar igual. Les vamos a echar del Gobierno en las próximas elecciones, a menos que nos den un golpe de estado, que visto lo que estamos viendo en El País, con Sánchez nada es descartable.

"El radicalismo y la polarización —la verdadera crispación nace del BOE, no de la oposición— se convierten de nuevo en el recurso desesperado de un Gobierno que instrumentaliza el feminismo como lo hizo con el antifranquismo, necesitado como está de que la atención pública se desvíe de su evidente proceso de implosión". Están muertos de miedo.

Como dice Emilia Landaluce, todo es propaganda. "A falta de cadáver de Franco, la máquina está en marcha. De ahí las polémicas en torno a la menstruación que se ha sacado Irene Montero y los audios de Villarejo a propósito de los viejos éxitos de ayer, hoy y siempre que está publicando El País. Esto son las conversaciones con Cospedal, la saga fuga de Esperanza Aguirre... y otras aguas pasadas que no mueven molino porque ya supusieron la salida de la política de sus protagonistas. ¿A quién perjudican? Pese a lo que piense la izquierda y Pedro Sánchez... desde luego, a Feijóo, no. En tiempos de plus ultras, la identificación del PP con la corrupción está de sobra amortizada". Y aburren a las ovejas, no les debe quedar ni un solo lector. "Todo esto revela la estrategia de Sánchez para evitar que el Gobierno se le vaya al garete. En realidad todo pasa por los resultados en Andalucía. Entonces veremos si de verdad a alguien le importa el menstruo de las galletas".

Federico Jiménez Losantos recuerda a Feijóo que la nación es España. "No hay día ni acción de Gobierno que deje de recordarnos que los españoles no somos libres ni iguales ante la Ley. Y el presidente del PP, antes de la Junta de Galicia, no es ajeno a los dos grandes problemas con que a diario tropiezan los ciudadanos: la persecución del español en la enseñanza y la administración y la politización de la Justicia, esto es, su corrupción por los partidos políticos".

"Feijóo quiso salir del paso en Barcelona hablando a sus empresaurios del bilingüismo cordial y del negocio perdido por su Golpe. Doble error: no hay cordialidad posible en la imposición lingüística y los que aplaudieron a Feijóo eran golpistas redomados". "Error nacional y de Estado, donde las leyes no se cumplen, error moral y político, porque atenta contra las bases ideológicas de la derecha, y error estratégico, en vísperas de la campaña electoral en Andalucía".

El País

Pedro Sánchez ha decido actuar como el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y encarcelar a sus oponentes utilizando la fiscalía bajo su mando. Lo dicho, en Sánchez nada es descartable. Para ello está utilizando a la policía de Marlaska, al CNI y a su órgano de propaganda que alguna vez fue un periódico para cargarse al PP con grabaciones ilegales de políticos que ya no pintan nada. Como esto es una revista limpia, no esparciremos la basura caducada de Pepa Bueno y Miguel Barroso.

Sergio del Molino defiende a capa y espada la payasada podemita de la baja por regla. "La que se ha armado no se explica ni en términos psiquiátricos. Por más que leo, no entiendo qué tiene de malo que el Estado del bienestar ejerza de tal y proteja jurídicamente a las mujeres con dolores de regla que las incapacitan temporalmente. Reconocer el derecho a tres días de baja por ello ni siquiera es un gran avance social". No te lo vas a creer, Sergio, pero antes de Irenita ya existía la baja. La daban los médicos cuando estabas enfermo o si tenías dolor. Es más, existen remedios para los dolores de regla desde hace décadas.

"No molesta el dolor menstrual, sino los ovarios de alguna ministra", dice rendidito ante las bobadas de la ex de Iglesias, que está donde está por lo que todos sabemos. "Los ataques legítimos y necesarios al Gobierno no deberían caer en el ridículo genital". Y algunos deberían evitar el ridículo podemita.

Y si no teníamos bastante podemismo, dos tazas en el editorial. "La ley saca del silencio una realidad que viven cada mes en torno al 15% de las mujeres españolas en edad fértil". Qué tonterías dices, Pepa. Lo del silencio son las hemorroides, lo de me duele la regla se decía a voces en el bar. Y hala, una Saldeva.

ABC

"Aborto a espaldas de los padres desde los 16 años y sin reflexión". "Zarzuela prepara hace ya semanas la seguridad de la visita de Don Juan Carlos". Por supuesto, ABC defiende a capa y espada que el ex Rey vuelva a España. "Pero será un error no considerarlo como algo lógico que antes o después debía producirse, por todo lo bueno que ha supuesto Don Juan Carlos para nuestra historia, y porque su familia está en España y tiene todo el derecho a verla, y a moverse en libertad como y cuando quiera". Esperemos que se esté quietecito y no enrede demasiado.

Julián Quirós asegura que será buen chico. "Afortunadamente, Don Juan Carlos estará a la altura de su legado; primero porque sabe con toda exactitud cuál es el papel que ahora le corresponde ejercer, segundo porque cumplirá con las condiciones de la carta que mandó recientemente a su hijo y tercero porque conoce y fue beneficiario de la enorme generosidad de los juanistas hacia él, en otra sucesión también turbulenta de nuestra historia".

Manuel Marín lo tiene claro. España es una nación. "¿Tan difícil te resulta hablar de la nación española, así, sin palabritas, sin metáforas, sin tanto rodeo estúpido? Porque existe. Te vale con leer dos articulitos de nada en la Constitución". "Lo de Bendodo no fue una equivocación. Cuando la política se convierte en politiqueo, y te da una patada en la boca, y asumes que lo ‘nacional’ es fascismo puro, entonces cambias España por una españita fofa, y pierdes la razón. Lo pierdes todo. No somos una sopa aguada de sandeces, ni vale tanto equilibrio raro. Déjate de metáforas pluriabsurdas. No, no vas a lograr la cuadratura del círculo".

Hughes no lo tiene tan claro. "La Constitución está hecha para que, viéndose en ella un Estado nacional, otros vean también nacionalidades en proceso estatalizador". Vamos, que cada uno interprete lo que quiera. "La ilusión patoconejo de la Constitución se acaba convirtiendo en gato por liebre, en un auténtico engaño, cuando a reñir a Bendodo aparecen los habituales personajes, voces y tribus de la derecha mediática repitiendo que cómo se le ocurre, por Dios, si ahí se ve claramente un pato, ¡un señor pato!". El mismo gato por liebre que cuando un columnista se dedica a reñir a otros columnistas, "tribus de la derecha mediática" por dar una opinión sobre algo de lo que opina todo el mundo.

La Razón

"Moncloa busca frenar a Feijóo con el PP corrupto del pasado". Pero del pasado remoto. Moncloa es una mafia, y El País, el brazo armado. Habría que denunciarles, pero claro, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. ¿A qué espera el PP a rescatar a los GAL, Mariano Rubio, Roldán, el hermano de Guerra…?

La maniobra es tan burda que no merece entretenerse mucho. "Aquellos que tienen acceso a la 'cocina' de la estrategia anticipan que 'hay material para días', para semanas, si se dosifica con eficacia. Y luego lo que falte por venir, ya que el Gobierno confía en que el caso Kitchen, pendiente de fecha para el juicio, todavía les ofrezca más gasolina con la que seguir explotando el eslogan de 'PP=corrupción'".