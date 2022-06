"Olona ha perdido el apoyo de Abascal"

El Mundo

"EEUU desplegará su mayor flota en España de la historia". De bases fuera a bienvenido mister OTAN, quién los ha visto y quién los ve a los socialistas. Dice el editorial que "los europeos debemos dejar de delegar en Estados Unidos la tarea de la defensa común es una aspiración loable, pero hasta que no se avance en la autonomía estratégica europea urge reforzar el vínculo atlántico. En este sentido, la voluntad de Biden de ampliar en un 50% los efectivos de la presencia militar estadounidense en la base de Rota es buena noticia. Sería deseable que esta decisión se tradujera en mayor vigilancia de la OTAN en Ceuta y Melilla, escenario de constantes crisis migratorias en una frontera europea". Pero ahí, con Marruecos hemos topado.

Federico Jiménez Losantos habla del aborto. "Siempre digo que, por razones religiosas y morales, ninguna ley del aborto contentará a todos. Pero es necesaria una ley contra el infanticidio y que proteja la salud y la libertad de la madre. Los tres casos de despenalización en la ley González, asumida por Aznar, tenían un consenso social amplísimo. Lo rompió ZP con sus plazos "anticonceptivos" y ciertas clínicas con abortos de ocho meses. Lo regresivo, a mi juicio, es proteger legalmente una cría de gato y no una humana de cinco meses y medio, como los gemelos de Irene Montero".

Y El Mundo carga contra la absurda ley Trans de Irenita y su chupipandi. "Esta ley es un intento irresponsable de imponer una doctrina que carece de crédito científico. Es absurdo negar el peso de la biología en el desarrollo del individuo, o reducir el género a un mero capricho genético, como si la inscripción en un Registro Civil tuviera el poder de alterar la realidad física y psíquica del ser humano. Irene Montero -autora del despropósito- y Pedro Sánchez -que se niega al debate interno tras deshacerse de figuras como Carmen Calvo- traicionan la tradición feminista, cuyas reivindicaciones vacían de contenido al legislar que ser mujer es una opción voluble". Las payasadas podemitas caerán por su propio peso.

El País

Y El País se comió su titular sobre que Ceuta y Melilla entran en el paraguas de la OTAN. Es lo que tiene que te hagan los titulares en Moncloa, que te dejan como un mentiroso, pero vamos, eso al periódico de Barroso y Pepa Bueno se la suda, ni siquiera han tenido la dignidad de rectificar. "Biden promete a España cooperar ante las migraciones desde África", pero que Ceuta y Melilla entren en la OTAN ni hablamos.

Pepa se queja. " la OTAN ya se ha reforzado y ha avanzado hacia el Este y en los espacios marítimos báltico y ártico para contrarrestar los designios con los que Moscú lanzó sus tropas a la guerra. Pero debe repensar también su presencia en el Sur, no solo en relación con su asociación con la Unión, sino con los países y organizaciones del norte de África y de Oriente Próximo". Ya, hija, pero resulta que EEUU es aliado de Marruecos y nunca se meterá en Ceuta y Melilla.

"La fractura en el Poder Judicial deja en vilo la maniobra del PSOE para renovar el Constitucional". "Vocales conservadores están dispuestos a dilatar, e incluso impedir, la elección de los magistrados que corresponden al CGP". Parece que los jueces no van a permitir tan fácilmente el golpe de Sánchez. Están hasta dispuestos a denunciar en Europa la dictadura que pretende instaurar Sánchez en España.

ABC

"Biden anuncia que ampliará el despliegue naval en Rota". En la foto, a Sánchez se le ve feliz de posar al fin con el presidente de EEUU. Dice el editorial que "España está de enhorabuena", "que sea España el lugar donde la OTAN está llamada a redefinir su nuevo rumbo es satisfactorio para nuestra imagen en el exterior. Lo mismo debe decirse del encuentro que mantuvieron ayer en La Moncloa el presidente norteamericano, Joe Biden, y Pedro Sánchez. Si hace más de un año el encuentro de 28 segundos que ambos mantuvieron en un pasillo fue desalentador para nuestro prestigio internacional, ahora solo cabe felicitarse de que, aunque sea como anfitrión, Biden le dedicase una hora a abordar las preocupaciones de España en La Moncloa". A ver si le mejora el humor al despotilla de Moncloa y deja de dar dar golpes a las instituciones.

"No obstante, no está prevista en la cumbre ninguna mención expresa a Ceuta y Melilla, que seguirán sin figurar en el cuaderno de bitácora de la estrategia defensiva de la OTAN para los próximos diez años. El nuevo concepto estratégico prescribe la protección de la integridad territorial de cada uno de los Estados, y el Gobierno considera suficiente ese compromiso porque evidentemente las dos ciudades autónomas fronterizas con Marruecos son territorio español. Pero lo cierto es no parece que vaya a producirse un guiño concluyente hacia España". El País mintió como un bellaco.

Dice Ignacio Camacho que Sánchez "está feliz, exultante, pletórico". "Se le ve eufórico, con una sonrisa disfrutona que por una vez no constituye un rictus falso; la cuota de protagonismo complace su ego y lo hace flotar como si se hubiese inyectado una sobredosis de liderazgo. Madrid entero es un 'photocall' gigante ante el que lucir a los invitados". Seguro que agradece a Ayuso que se haya pirado a Miami. "Sólo una cosa ensombrece la dicha de estas jornadas rutilantes en que la Historia le susurra al oído que lo necesita: la obligación de volver en un par de días a la plomiza, insufrible, maldita rutina". Y pagaremos los españoles sus malos humos. ¿No podría Biden llevárselo a América para que luzca palmito?

Aunque en la prensa le persigue lo de Melilla. Albiac lo llama "matanza". "Fue una matanza. A sangre fría". "Fue una matanza. En frío. Basta asomarse al material gráfico, a la narración de los periodistas que asistieron a la cacería a tiros de aquellos mismos a quienes se había lanzado contra la valla. Fue una matanza, pero no una sorpresa. Los gobiernos españoles llevan ya muchos años contratando a Marruecos como policía del tráfico en la frontera". "Y nada, absolutamente nada, exime a ambos, a Podemos como a PSOE, de explicar con la debida coherencia qué motivo los llevó a propiciar el asesinato en frío de 38 desgraciados". Sánchez ya se ha pronunciado. A él le parece fenomenal y está muy agradecido a Marruecos por la matanza. Irene también se ha pronunciado. Por ella pueden morir miles de negros si no le tocan el sillón del ministerio. O blancos, el color le tiene sin cuidado, solo importa el cargo.

La Razón

"España y Estados Unidos refuerzan su relación estratégica". A Vicente Vallés le rejuvenecen las manifestaciones antiotan. OTAN no, bases fuera, este referéndum lo vamos a ganar. Qué tiempos. "Quienes tienen –tenemos– la edad suficiente, recordamos protestas de este estilo y exactamente con el mismo lema ya en los años ochenta, lo que debería hacer que sus convocantes reflexionaran sobre el escaso éxito de sus reivindicaciones, ante la evidencia de que cuarenta años después la OTAN sigue existiendo y todavía quedan bases americanas en España".

"Este pintoresco episodio sería un suelto a pie de página en cualquier diario si no fuera porque, entre esos que se sienten incómodos en la democracia occidental y prefieren no criticar a la autocracia rusa, está un sector del Gobierno. De manera que estos días, el Gobierno español organiza la cumbre de la OTAN y recibe con cordialidad a sus representantes, mientras que el mismo Gobierno español se manifiesta contra la cumbre y desprecia a sus miembros". Como saquen los pies del tiesto y le joroben la fiesta a Sánchez esta vez los echa del Gobierno. Que se anden con ojo que esta vez va en serio. Con lo que está disfrutando.

Juan Ramón Lucas se centra en la deriva dictatorial del Gobierno. "Al gobierno le parece muy mal que las grandes empresas protesten sus decisiones y los medios de comunicación critiquen sus políticas". Como hizo el sábado Sánchez, ayer la ministra Montero se fue a Espejo Púbico a amenazar a empresas y medios de comunicación "contra la supuesta conspiración economicomediática que busca derribar al gobierno".

"Ya lo hizo Podemos, ya el malogrado Pablo Iglesias manejó exactamente el mismo argumentario con la soltura y la agilidad verbal con que se empeñan en vender su mercancía los charlatanes profesionales. Cuanto más gorda es la mentira más verdad parece, cuanto más alto se dice, más brío cobra". Pues que mire Sánchez dónde está ahora Iglesias.



"Al hacer suyo el lenguaje conspiranoico de Podemos la ministra de Hacienda está chapoteando en la insolvencia intelectual de quien carece de respuesta precisa a la crítica y revela una intolerancia a la medicina crítica que además de perjudicar a su propia salud política, deja en el aire, como una amenaza imprecisa pero visible, la posibilidad de que caer en la tentación de ir más allá de las palabras con quienes critican o cuestionan. Algo también muy de Podemos".

"Un gobierno que avanza con descaro hacia la apropiación indebida de instituciones como el CNI, el Centro de Investigaciones Sociológicas o ayer mismo el Instituto Nacional de Estadística no da pistas de cortarse si hay que parar los pies a ciertos medios de comunicación o negar el pan y la sal del trato institucional justo a compañías que interese amedrentar ante la opinión pública". Si les damos tiempo, convertirán España en Nicargua o Venezuela. Hay que cargarselos antes de que ellos lo hagan con nosotros.

Tomás Gómez habla de Vox. "En la primera entrevista de Abascal después de las elecciones andaluzas, dice más entre líneas que explícitamente. Aunque su discurso principal se centra en defender el resultado de Vox, sus respuestas rezuman frustración. Por otro lado, la negativa a devolver a Olona a la política nacional, condenándola a ejercer de subalterna en la oposición, es un castigo al cabeza de turco". Hombre, no quedaría muy bien, dale tiempo.

"Olona contaba con la enemistad del matrimonio Monasterio-Espinosa de los Monteros, que se opusieron desde el primer momento a su candidatura, pero desde su fracaso el 19J, también ha perdido el apoyo de Abascal. Su campaña ha sido pésima, histriónica y agresiva". Pues que la hubiera dado un toque para que bajara los decibelios, para eso es su jefe.

No obstante, Gómez hace suyas las palabras de de Sánchez. "Es momento de sentido común, porque las derrotas en política nunca son definitivas, y la de Vox mucho menos". Eso es una tontería como un camión. Sí hay derrotas definitivas. La de Ciudadanos, sin ir más lejos.