"Lo más triste" de Irene Montero

El Mundo

"La OTAN renace en Madrid para una nueva era de conflictos globales". "La cumbre de Madrid obliga a Pedro Sánchez a duplicar el gasto militar a corto plazo". Puf, como se van a poner sus socios podemitas, seguro que esta vez tienen un ataque de dignidad y dejan sus cargos. "Unidas Podemos califica de "sumisión" a EEUU el pacto con Biden y obliga a Sánchez a buscar el apoyo del PP". Lo mismo Podemos es uno de esos poderes oscuros que ve Sánchez.

El editorial es una auténtica historia de terror. "La inflación no da tregua, está desbocada, y los españoles están asfixiados. La economía no crece lo suficiente y el Gobierno sigue parcheando el sistema con medidas cortoplacistas que solo son pan para hoy y hambre para mañana, además de costosas para las arcas públicas. Este miércoles se conoció el peor de los datos macroeconómicos de los últimos 37 años: el Índice de Precios de Consumo (IPC) va a superar la barrera del 10% en junio (10,2% en tasa interanual) y, lo que es más grave, la inflación subyacente -la que deja fuera los precios de la energía y de los alimentos frescos- va a registrar su nivel más alto en los últimos 29 años (5,5%). La situación amenaza el devenir de nuestra economía. Las empresas están perdiendo competitividad como consecuencia de la debilidad que sufre el país, que está a la cola de Europa en el ránking mundial, y el poder adquisitivo de las familias decrece, con salarios que cayeron casi un 5% en el último año y con más de un millón de hogares ahogados por sus hipotecas y créditos". Hala, ya les he amargado el desayuno. Ahora les voy a amargar el "verano más caro de la historia". "Los precios del transporte, de los hoteles, la restauración y el ocio se han disparado al 40%, lo que repercutirá negativamente en el dato de inflación de septiembre". Y de postre también les voy a fastidiar el otoño. "A la vuelta de las vacaciones tocará afrontar un otoño negro, con un episodio inflacionista "más intenso y persistente", como ya advirtió el Banco de España, y con un repunte de la economía menor del previsto a principios de este año -un 4,1% frente al 5,4% estimado inicialmente-".

Menos mal que Sánchez va a echar a los economistas que dicen la verdad y va a poner a unos amiguetes que nos cuenten un cuento de hadas. Un Sánchez al que ni la cumbre de la OTAN ha logrado apaciguar la ira tras las elecciones andaluzas y anda enloquecido en sus radios y televisiones denunciando un contubernio entre "poderosos" y medios para derrocarle. Y esto lo dice el tío que más poder tiene en España y que tiene a su servicio a las empresas periodísticas más influyentes. Parece un loco paranoico.

Jorge Bustos nos hace un adelanto de cómo va a ser la cosa tras la sesión de ayer en el Congreso. "Como Zeus estaba en el olimpo -Sánchez gozando en la cumbre de la OTAN, lejos de los mortales que padecen la inflación-, le tocó a su vicepresidenta primera lidiar con el dato más catastrófico para el bolsillo del españolito en cuatro décadas. En cuatro décadas, repito. Lo de Lehman Brothers va a ser una broma, queridos niños. Y como no hay manera humana de lidiar con eso ni con la incapacidad del Gobierno de progreso para paliar sus efectos, Calviño se metamorfoseó. Posó como Pedro -ancho lazo arcoíris en la solapa-, mintió como Pedro, amenazó como Pedro y hasta tartamudeó como Pedro". "Solo le faltó fruncir la mandíbula entre trola e invectiva para redondear la metamorfosis". Tienen el miedo metido en el cuerpo.

El País

"La OTAN se pertrecha para una época de confrontación de potencia". Rusia, China… Vamos a tener que reimplantar la mili. "España, satisfecha por la definición de integridad territorial de la OTAN que ampara a Ceuta y Melilla". No existe ningún texto en el que figuren explícitamente Ceuta y Melilla, pero el Gobierno lo intenta vender así. O sea, que si Marruecos intenta invadir Ceuta y y Melilla va a venir Biden a enfrentarse a Mohamed. No se lo creen ni ellos.

"Entusiasmo en Rota ante el rearme de Estados Unidos: "Estamos todos felices, que vengan más destructores"". No deja de tener su gracia el titular. Teresa Rodríguez, que se ha puesto como una hidra, va a enfadarse con sus paisanos.

"La inflación se dispara al 10,2%, máximo desde 1985". "Competencia investiga los precios de bienes básicos de consumo en plena escalada inflacionista". Mientras Pedro completa la invasión del INE y pueda manipular los datos para engañar a la gente, hay que tomar cartas en el asunto y echar la culpa a alguien. Les ha tocado a los supermercados. "Las autoridades empiezan a afilar su lupa para detectar malas prácticas en el sector privado: empresas que estén aprovechando la coyuntura para aplicar fuertes subidas en detrimento de los consumidores". Pues tiene curro, porque los precios se han disparados en todos los productos en todos los mercados.

"Sánchez acusa al PP de no ser un partido autónomo y actuar movido por intereses "oscuros"". Está paranoico desde las andaluzas, pero como un cencerro. "A principios de semana, el principal partido de la oposición elevó al máximo los decibelios acusando al presidente del Gobierno de perpetrar un "asalto a las instituciones", como Indra, sugiriendo incluso un interés espurio de alterar los resultados electorales, y este miércoles ha sido Pedro Sánchez quien se ha mostrado muy crítico con el PP, un partido del que dice que "no es autónomo" porque responde a intereses de poderes "oscuros" y económicos fuertes que, según señala, están intentando acabar con su Gobierno". Hombre, es que ha asaltado Indra, el INE, se propone asaltar el TC, todo en una semana, no es que la oposición elevara al máximo los decibelios, es que estaba diciendo la verdad. Lo de los poderes oscuros para acabar con el Gobierno parece más de necesitar medicación con urgencia. "Hemos visto cómo el jefe del PP denunció la corrupción en su partido y le cortaron la cabeza [en referencia a Pablo Casado]", llegó a decir Pedro en relación a Ayuso pese a que su propia fiscalía ha dado carpetazo al asunto. ¿Habría que pedir un examen psicológico?

"El jefe de la oposición ha tenido, por otra parte, que conformarse con ver por televisión, como cualquier ciudadano, los actos de la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Madrid, porque el Gobierno lo ha dejado fuera", dice Carlos Cué como si eso estuviera bien y no pareciera una rabieta de crío. Y se queja de los medios, el loco del presidente. Luego dirán que Feijóo no tiene sentido de Estado si no aprueba los compromisos adquiridos en una cumbre en la que no le han dejado participar, son así de miserables. Tanto el Gobierno como El País.



ABC

"La inflación se dispara al 10,2% y los expertos alertan de que entraremos en recesión". "Pedro Sánchez asume el discurso de Iglesias y se entrega a Bildu". Y luego se enfada cuando pierde elecciones. Date, ABC es otro de los poderes oscuros que persiguen a Sánchez.

María Jesús Pérez dice que "el INE le ha hecho una faena póstuma a Pedro Sánchez. Sus datos, antes de pasar por la túrmix política de su nuevo responsable, han desdibujado la imagen de la España encauzada que había diseñado el Gobierno, para presentar un país con los precios desbocados y unas medidas de contención evidentemente ineficaces". Sí, el presidente del INE se ha marchado dándole una patada en el culo al presidente. "¡La inflación cumbre aguando la fiesta al presi en la ídem!". "Su gozo en un pozo. Así pues... tenemos aquí ya a 'La Bestia'. Que no es el coche del presidente norteamericano, Joe Biden, no. Es la inflación, que amenaza con comernos a todos ante un Gobierno superado, bloqueado y echado al monte". Sánchez tiene hoy dos entrevistas. Que se modere un poco, que nos está asustando su estado mental.

Ignacio Camacho contradice a El País. "España no ha logrado arrancar una mención explícita de la OTAN a Ceuta y Melilla. Es decir, que siguen desprotegidas". "Habrá sin duda razones para que esta cumbre pase a la historia, pero al final Ceuta y Melilla se quedan como estaban. Solas". ¿Sería mucho pedir a Biden que lo aclare antes de que nos peguemos?

Alberto García Reyes deja como un trapo a Irene Montero. Isabel Rodríguez le soltó un "Montero, cállate. Y la empoderada mujer calló". "Al día siguiente le preguntaron por qué había aceptado tal humillación. «Siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión», contestó repetitivamente, casi como un papagayo, ante la insistencia de los reporteros. Es obvio que la revolución cuesta más cuando hay que pagar hipoteca y hay políticos que la abonan en cómodas cuotas de dignidad hasta dejar su saldo a cero. Pero lo más triste de Montero no es la sumisión, sino la traición a sí misma". Lo peor es que todas las mujeres hemos sentido vergüenza ajena ante la humillación pública. Irene, vete pensando en dedicarte a la cocina y los niños.

La Razón

"La OTAN promete defender cada centímetro de su territorio". Y ahí lo dejo. Marhuenda dice "que el PSOE sabe asaltar el poder y lo hace de forma inmisericorde. No deja heridos. ". Y luego va de víctima denunciando poderes oscuros que conspiran contra él, tócate las narices. "Al final, todo obedece a un plan maestro que se ha repetido siempre que han gobernado los socialistas. Las instituciones tienen que estar al servicio de los intereses del partido y han de servir de agencia de colocación de amigos y empresarios afines". "En el caso de Indra no me tomo en serio las teorías conspiranoicas sobre el sistema electrónico electoral, porque las razones de la operación son más simples". Pues hay miles de conspiranoicos, entre ellos tu querido Feijóo.

Julián Cabrera dice que a perro viejo todo se le vuelven pulgas. "Complicado dato el del IPC de ayer –esas cosas tan de casa– en plena cumbre OTAN. Suele ocurrir cuando se atisban posibles cambios de ciclo político –no me atrevería aún a asegurar que ese camino sea ya irremisible en la España actual– que a los gobiernos en proceso de creciente calcinamiento la tostada se les cae al suelo siempre por la parte de la mantequilla". "Hoy, con los populares en alza tras la llegada de Núñez Feijóo y la victoria aplastante de Juan Manuel Moreno en Andalucía, el gobierno parece seguir sin hacer pie y en algunos casos dando auténticas brazadas de desesperación" y una furia desatada muy preocupante en un presidente del Gobierno.