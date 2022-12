Objetivo, las elecciones de mayo: Sánchez debe recibir un "castigo masivo"

El Mundo

"La presidenta de Patrimonio Nacional ocultó a su consejo de administración el fichaje del marido de Calviño". Dice el editorial que "estamos ante un proceso impresentable, desde el punto de vista moral y estético. Se trata de un caso de enchufismo sin ambages, en el que el valor que ha prevalecido ha sido la desmedida preferencia que De la Cueva ha dado al marido de su amiga y ex jefa para acceder a este empleo público". Pero si el nepotismo es la seña de identidad del Gobierno de Sánchez. ¿Dónde está la sorpresa?

"Otra vez, este Ejecutivo ha permitido menoscabar la reputación de una entidad pública. En este caso, para regalar a un familiar de una ministra un puesto de alta dirección, aparejado a un salario de más de 100.000 euros anuales. Corresponde a Félix Bolaños, ministro de Presidencia -del que depende Patrimonio Nacional-, trabajar por la depuración de responsabilidades en un proceso que se ha llevado a cabo sin la transparencia obligatoria y donde ha sido pervertida la libre convocatoria. El caso podría ser llevado a los tribunales". Transparencia, tribunales, responsabilidades. El editorialista habla como si el sanchismo fuera un Gobierno democrático normal.

Federico Jiménez Losantos relaciona el nepotismo de Calviño, el golpe en Perú y el de España. "En España asistimos al golpe de Estado a plazos de Sánchez y en el partido de los ERE y de los Guerra no podían faltar corrupción y nepotismo. Hace años, Nadia Calviño aparecía como gestora profesional entre tanto aficionado. Tras las revelaciones de EL MUNDO sobre la colocación dorada de su marido, es un símbolo de nepotismo digno de Perú". " Sánchez se jactó ayer de haber sacado la política de los tribunales. Lo que ha hecho es sacar los delitos del Código Penal, para que golpistas, terroristas y nepotistas delincan a sus anchas. Deshecha la ley, hecha la trampa".



Raúl del Pozo cita a Maquiavelo para explicar lo de Sánchez. "Las putadas hay que hacerlas todas a la vez y los favores, poco a poco. En una semana y de una tacada ha puesto en marcha la sedición y la malversación para sus aliados, ha ideado su ataque al Tribunal Constitucional y no ha pasado nada". ¿Y qué esperaban que pasara? ¿Que la gente se echara a la calle? Eso solo lo hace la izquierda.

"El Gobierno de coalición ha optado ahora por una apuesta que le acerca más a modelos como Polonia o Hungría; un patrón que consiste en atacar directamente al Poder Judicial". Y Europa, tan chula que se pone con Polonia y Hungría, calladita con el déspota español.





El País



"PSOE y Unidas Podemos diseñan un nuevo delito de malversación más suave, pero que no deja impune el procés". Vale, vale, que nos lo creemos. "La enmienda transaccional castigará el desvío de dinero que cause "daño o entorpecimiento grave" en el bien público. Baja de 6 a 4 años las penas por "desvío presupuestario irregular" y lo justifica por la "desproporción" de la reforma del PP, que igualó la corrupción pura con el mal uso". Estos del PP, mira que castigar duramente la corrupción. Ah, y el PP mató a Kennedy, que lo sepan.

Juan Luis Cebrián critica duramente a Sánchez. "L as reformas acordadas para reformar deprisa y corriendo nada menos que el Código Penal , sin diálogo con la oposición y en connivencia con los enemigos de la propia Constitución, ponen de relieve una vez más las tendencias autoritarias del poder. La Constitución establece en su artículo 97 que es función del Gobierno la defensa del Estado. Convendría que el PSOE, facción Sánchez, explicara a sus electores cómo puede defenderse al Estado aliándose con quienes perpetraron un golpe contra su unidad territorial, proclamaron la declaración unilateral de independencia y han prometido hasta el aburrimiento que volverán a hacerlo. Algunos opinan que dicha alianza es ni más ni menos que un acto de complicidad con una organización delictiva, por lo que se podría pedir responsabilidad jurídica, y no solo política, al Gobierno y su presidente". ¡Anda! A ver si es verdad y Sánchez acaba como Castillo. No lo verán nuestros ojos.

"Ahora que el presidente piensa que la Historia le recordará por desenterrar a Franco , debería preguntarse si en realidad no estará ayudando a resucitarle. Estos métodos tan groseros para prolongarse en el poder son un regalo gratuito para los ensueños de la derecha, que no dudará en ponerlos a su servicio". Bueno, de momento ha sido la izquierda la que ha puesto todas las instituciones a su servicio.

Anabel Díez, representante del sanchismo mediático, le lleva la contraria al viejo Cebrián. "La decisión de favorecer a los condenados del procés, y mejorar la vida a los que aún no ha sido juzgados, obedece a la necesidad de concordia dentro y fuera de Cataluña", no tiene nada que ver con los votos de ERC para permanecer en el poder. Vamos, que los constitucionalistas catalanes a los que los indepes insultan, someten, amenazan y les hacen la vida imposible estarán encantados. Y fuera de Cataluña ni te cuento, con los simpáticos que caen los separatistas.



"Y con Feijóo reclamando elecciones anticipadas y proclamas de que España va camino de una dictadura. En su entorno señalan que estas acusaciones no son serias ni en España ni en ningún lugar de Europa". Sí, Anabel, sí, Sánchez es un dictador, eso es un hecho que está calando donde tiene que calar, en el electorado.

ABC

"Sánchez rebajará la malversación a la medida de Junqueras con el pretexto de «rescatar» Cataluña". El editorial le recuerda a Sánchez que "hay otro camino: el que el propio presidente del Gobierno asumió como compromiso público en su última campaña electoral, cuando prometió a los españoles todo aquello que ha incumplido respecto a la defensa del interés nacional. Hay otro camino, un camino que solo resulta arriesgado para quienes atacan nuestro régimen de libertades y que pasa por los mismos tribunales que el Ejecutivo quiere desempoderar y someter".

El caso es que, como dice Ignacio Camacho, "un hombre tan pendiente de la temperatura demoscópica no emprendería semejante camino si no entreviese en él serias posibilidades de obtener resultados positivos, o al menos de poder esquivar el castigo electoral que en lógica tendría merecido". Y con su actitud provocativa "ha dejado al adversario en un estado de perplejidad y aturdimiento laberíntico que le impide encontrar el tono preciso para dar réplica al desafío. En este momento la derecha, dividida entre el abatimiento y el catastrofismo, no acaba de digerir la frustración que le produce el descaro de un Sánchez arriscado, crecido, ciegamente resuelto a seguir su instinto y salir en tromba mediante un salto cualitativo por encima de todo tipo de convenciones y prejuicios". Feijóo no sabía a quién se enfrentaba. La única que le tiene cogida la medida es Ayuso, que no tiene miedo a Sánchez.

Girauta no se anda por las ramas. Estamos ante "un autogolpe algo menos grosero que el de Pedro Castillo. Castillo carecía de maneras, de juristas suscritos al uso alternativo del Derecho, de grandes medios de comunicación quebrados con respiración asistida y de una tropa de zurupetos paniaguados repartidos por las tertulias televisivas". "El autócrata ya reivindica un republicanismo luminoso. Normalizado el golpe y neutralizados todos los controles al Ejecutivo, el cambio de régimen puede ser fáctico, con el Rey como curiosa rémora arcaica, o formal. Vuestra Majestad verá, viene a decir el déspota". Felipe está atado de pies y manos, poco puede hacer el hombre. Solo hay una salida, las elecciones.

José F. Peláez señala las elecciones de mayo como la prueba de fuego. Que "se vean como un plebiscito, un castigo masivo, un sí o no a Sánchez sin más matices ni elogios al socialista de turno que se presenta en tu pueblo. No vale con una victoria, el descalabro ha de ser de tal calibre que no quede duda ninguna de que España no habilita las formas y los fondos del sanchismo". Contamos con la ventaja de que Sánchez ya no engaña a nadie, ni lo intenta siquiera.



La Razón

"«Vamos a sonrojar a España entera haciendo diputado a Junqueras»". "Alcaldes y diputados provinciales «incendian» con mensajes de queja los móviles de los barones socialistas: preocupa el daño a las siglas". Eso no le preocupa nada a Sánchez. "Moncloa es un búnker alrededor del presidente Pedro Sánchez y estas quejas no van más allá del ámbito autonómico: los barones no tienen un interlocutor de confianza en el entorno del presidente que les sirva para canalizar estos mensajes sin temer «por consecuencias»".

Antonio Martín Beaumont dice que "en la dirección del PP esperan cualquier cosa de Pedro Sánchez". Hombre, ya era hora, bienvenidos al mundo real. "Lógicamente, la inquietud en la sede popular está disparada, viendo la deriva autoritaria del presidente". "Su falta de escrúpulos es proverbial. La pérdida de crédito institucional y de vergüenza política que acumula es difícil de calibrar". Y claro, Feijóo, un señor serio y respetuoso con la democracia, está alucinando. "Su petición de elecciones ya es el inteligente camino directo para convertir la cita de mayo en un plebiscito sobre un presidente atornillado al sillón por Frankenstein: «Sánchez sí o Sánchez no». Esa es la auténtica moción de censura". Efectivamente, las mociones de censura que no cambian nada solo interesan a políticos, periodistas y tertulianos.



Vicente Vallés opina lo mismo. "Santiago Abascal e Inés Arrimadas (cada uno por su lado) vuelven a proponer una moción de censura, a sabiendas de que el resultado final solo puede ser un nuevo festín parlamentario para alimentar el ego –ya de por sí bien nutrido– del presidente. Y Alberto Núñez Feijóo se ha dejado llevar por la tentación de pedir que se adelanten las elecciones generales. Cuando no se sabe qué hacer, se acaba buscando algún atajo". "Proponer mociones de censura o adelantos electorales extemporáneos es una muestra de desesperación de quienes, impacientes, no encuentran el camino para conseguir sus objetivos. Los problemas complejos y graves no suelen tener soluciones tan simples e inmediatas". Además, lo que no puede ser, no puede ser. Sólo Sánchez puede convocar elecciones, y no lo va a hacer porque se lo pida Feijóo. Mejor no perder el tiempo con tontunas imposibles. Mayo está a la vuelta de la esquina.