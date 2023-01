ERC presume de Código Penal y el letrado de Puigdemont augura su regreso este año

La entrada en vigor este jueves de la reforma del Código Penal que elimina la sedición y abarata la malversación ha propiciado el entusiasmo de ERC y una cascada de especulaciones en el frente independentista sobre el retorno de los golpistas fugados, "exiliados" según los partidos separatistas y los medios a su servicio.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha felicitado por que la reforma del Código Penal se gestó en la "mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalidad: "Somos responsables del texto del Código Penal y ahora estamos a la expectativa de cómo se aplicará", ha manifestado en una entrevista en la emisora pública autonómica "Catalunya Ràdio".

Su formación, Esquerra Republicana (ERC), ha emitido un comunicado en el que se muestra "satisfecha de haber dado pasos adelante en materia antirrepresiva a través de la derogación del delito de sedición. Los republicanos afirmamos que hoy se puede constatar que la reforma del Código Penal supone un beneficio colectivo no sólo para el independentismo sino para el conjunto de los demócratas"

En la nota hay también un párrafo dedicado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la modificación de las órdenes de búsqueda y captura de los golpistas fugados: "Tal como ha defendido ERC, la interpretación que el Supremo hizo de la sedición en la sentencia del 1-O abría la puerta a condenar a otros movimientos pacíficos por este delito. Así pues, ERC valora positivamente el reconocimiento por parte del mismo juez Llarena de que no hay ninguna sustitución del delito de sedición sino que se ha producido la eliminación definitiva. Hoy nadie lo puede poner en duda. Además, eso acerca, admite Llarena, a la 'despenalización' de los hechos del 1 de octubre".

El juez Pablo Llarena ya no imputa a los fugados el delito de malversación. A Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig les atribuye los de malversación y desobediencia, mientras que a Marta Rovira y Clara Ponsatí, tan solo el de desobediencia, que no está castigado con penas de prisión. Al hilo de los cambios, el comunicado destaca que "ERC respetará todas las decisiones personales que se deriven. Respecto a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ella misma ha asegurado desde Ginebra que esta información merece 'una valoración política, jurídica y personal en profundidad'. Por eso pide 'prudencia' y apunta que 'tal como ha hecho estos últimos casi cinco años de exilio, no tomará 'decisiones de forma precipitada ni inminente"

El letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla e imputado ahora en una causa por blanqueo de capitales de uno de sus clientes, el narcotraficante Sito Miñanco), también ha apelado a la prudencia. Sin embargo, ha vaticinado que el expresidente de la Generalidad prófugo regresará a España este año.

A la espera del TJUE

Boye también ha cargado contra Llarena, ha asegurado que se ha metido en un "laberinto jurídico", que ningún país europeo y menos aún Bélgica extraditará a Puigdemont por malversación y desobediencia y que su patrocinado en realidad está más pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su inmunidad como europarlamentario que de las decisiones del Tribunal Supremo. En su línea habitual, ha aprovechado para cargar contra Llarena, del que ha dicho que "actúa como los hermanos Marx, si no le gustan estos delitos tengo otros".

El abogado ha apuntado que el fallo del TJUE se producirá a finales de febrero o en marzo y que será en ese momento en el que Puigdemont valore su situación y la posibilidad de regresar a España. También ha destacado que al prófugo no se le podría aplicar el delito de desórdenes públicos agravados porque no existía en otoño de 2017. La rebaja de la malversación, ahora fijada entre uno y cuatro años de prisión, también beneficia sustancialmente a Puigdemont, que con toda seguridad no sería enviado a prisión preventiva.

Ambiente de euforia

En medio de un ambiente de euforia con llamamientos a la prudencia, Aragonès también se ha referido hoy a su papel como "anfitrión" en la cumbre entre los Gobiernos de España y Francia del próximo 19 en Barcelona. "Hoy mismo enviaré un listado al Gobierno español con los temas que le interesan a Cataluña para ser tratados en la reunión del 19 de enero". Entre dichos temas, Aragonès ha destacado las conexiones energéticas, los pasos fronterizos cerrados por Francia para evitar el contrabando y el tráfico de personas y la difusión del catalán tanto en Francia como en España.

"Nosotros defenderemos (en la cumbre) los intereses de Cataluña. Queremos cuidar las relaciones con Francia. Y si queremos ser un Estado, nos tenemos que comportar como un Estado", ha añadido. Respondía con la última frase a las críticas independentistas a su presencia en la cumbre de Sánchez y Emmanuel Macron. Al respecto cabe recordar que ERC ha anunciado que participará en la manifestación de protesta de las organizaciones y partidos separatistas y que será Oriol Junqueras el encargado de representar a la formación republicana en esa convocatoria.