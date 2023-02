Feijóo presiona a los suyos con un "recado": "Hay que pelear mayorías absolutamente indiscutibles"

El Partido Popular concluyó este domingo la celebración de su 26º Intermunicipal en Valencia con un acto multitudinario en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un encuentro que sirvió para que los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy enterrasen sus diferencias de los últimos años para pedir juntos el voto para Alberto Núñez Feijóo.

Tras sus intervenciones en el acto del sábado, Aznar y Rajoy celebraron una cena con el líder del PP a la que asistieron numerosos barones del partido. El domingo por la mañana, parte de la cúpula popular junto a Mariano Rajoy también se dejó ver por la ciudad del Turia haciendo deporte.

El fin de semana de los dirigentes populares en Valencia terminó con un acto multitudinario en el Museo de las Ciencias al que asistieron todos los barones de la formación. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y Fernando López Miras ocuparon la primera fila del público junto a Aznar y Rajoy.

Feijóo acompañado por los candidatos a la Comunidad y a la alcaldía de Valencia, Carlos Mazón y María José Catalá, finalizaron con sus discursos una Intermunicipal que desde Génova califican de "éxito" ya que ha conseguido "unir al pasado, presente y futuro" del partido con la presencia de los expresidentes del gobierno, todos los barones del PP, sus candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas y la cúpula del partido. "Se ha dado una imagen de partido unido, sin fisuras, con experiencia de gestión y preparado" para los próximos comicios.

El "recado" de Feijóo a los suyos

Hasta Feijóo en su discurso dio buena muestra de la euforia que esta Intermunicipal ha insuflado en el PP: "Hoy más que nunca estoy seguro de que España va a tener un mejor gobierno. Estoy seguro de que podemos ganar porque nunca he visto tan nerviosos a nuestros adversarios. A un lado y al otro están haciendo cosas bastante raras".

Según dijo el presidente de los populares entre risas, Pedro Sánchez tiene que "hablar más de España y menos de él pero parece ser que su nerviosismo se lo impide". "Mientras Sánchez y los suyos han perdido el pulso de la sociedad, nosotros somos los que más nos parecemos a ellos. Vamos a salir de aquí enchufados con ese compromiso" de "abrir un nuevo momento político", dijo un líder del PP triunfalista que, eso sí, mandó un "recado" a los suyos.

"La mayoría que hay que pelear es una mayoría absolutamente indiscutible", sentenció. "Ya os dije en qué consistía este proyecto. Yo reivindicó las mayorías de Fraga, Rajoy y Aznar. Agradezco estos aplausos pero el recado va para todos", añadió. "Si yo no consigo ganar, no merezco ser presidente del partido. Por tanto, ayudad un poco para que pueda estar un tiempo de presidente del partido, echar una mano ", dijo después. Y, por si no quedó claro, explicó que "una de sus noches más felices" como líder del PP fue la que el presidente andaluz, Juanma Moreno, logró su mayoría absoluta.

"Defiendo y reclamo las mayorías suficientes para gobernar porque facilitan un mejor gobierno y el pueblo tiene a quien pedirle responsabilidad porque ése es el elegido por el pueblo para tomar decisiones todos los días", insistió Feijóo y haciendo referencia a Sánchez le pidió que "si sus socios no le dejan gobernar, váyase".

Mazón y Catalá

Antes de Feijóo, el candidato del PP a la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, aseguró que si llega a la presidencia y le arrebata el poder al socialista Ximo Puig no habrán en esa región "ni procés ni paisos ni otras identidades ni nada parecido. Solo Comunidad Valenciana y España", zanjó.

Mazón también tuvo palabras para el "Gobierno más caro de la historia de toda la Comunidad Valenciana" en referencia al Ejecutivo de Puig del que dijo que "se creen impunes. No puede ser que el hermano de un presidente de la Generalidad lleve camino de los 2 millones de euros en subvenciones, con altos cargos imputados y no pase nada. No puede ser lo que ha ocurrido con con el exmarido de Mónica Oltra, no puede ser que no pase nada cuando medio partido socialista ya ha declarado en sede judicial. No puede ser que no pase nada".

María José Catalá, candidata a la alcaldía de Valencia, aseguró que las próximas elecciones municipales y autonómicas son "el punto de partida del fin del sanchismo. Será el punto y final de lo que nunca debió pasar en España y no volverá a pasar en España". "Es la hora de la dignidad, la sensatez y estamos aquí para poner en marcha a nuestras ciudades con dignidad y sentido común", dijo tras recordar la figura de la exalcaldesa de la ciudad del Turia, Rita Barberá.

Con Feijóo, Aznar, Rajoy, Mazón y Catalá en el escenario, el himno de la Comunidad Valenciana y el de España cerraron este encuentro de los populares al que, según dijo el propio Alberto Núñez Feijóo, asistieron 4.000 personas.