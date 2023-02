Consternación en el Tribunal Constitucional con el "rodillo sectario" de Conde-Pumpido

Los primeros pasos de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional han provocado una gran consternación en el Tribunal de Garantías.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que "la resolución del recurso sobre la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la semana pasada ha dejado al descubierto el rodillo sectario que ya está aplicando y aplicará en el futuro Cándido Conde-Pumpido en el Constitucional".

El bloque izquierdista del Tribunal de Garantías en una sola semana impedía la abstención voluntaria en la causa de la magistrada conservadora Concepción Espejel y rechazaba las recusaciones justificadas del propio Conde-Pumpido y de los magistrados izquierdistas Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán. Además, tumbaban la propuesta de sentencia elaborada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo y el presidente del TC designaba a Montalbán, que tenía que haber sido recusada, para elaborar la nueva ponencia que avalará íntegramente la Ley sobre el aborto de Zapatero.

"Conde-Pumpido y los magistrados Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, Mª Luisa Balaguer, Mª Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez han demostrado ser implacables. No están abiertos a buscar ningún tipo de acuerdo ni consenso con los magistrados conservadores del tribunal. Simplemente se limitan a imponer su criterio previamente acordado y establecido en el seno del bloque izquierdista sin negociación alguna", añaden.

Especialmente ha llamado la atención en el TC la postura adoptada por el ‘clan de las María Luisas’: "María Luisa Balaguer apenas tiene contacto con Conde-Pumpido con el que disputó la Presidencia del Constitucional y que le despreció entre sus compañeros, pero la magistrada recibe presiones externas para apoyar al bloque izquierdista en las votaciones y no al conservador. Por su parte, María Luisa Segoviano está demostrando que ha llegado al Tribunal Constitucional con un mandato claro y lo está ejecutando desde el principio", apuntan.

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que a "Conde-Pumpido no le importa configurar un tribunal irregular con tal de lograr su objetivo. El presidente del TC, Campo y Montalbán se deberían haber abstenido junto a Espejel. No lo han hecho y han conformado un tribunal que no es imparcial para avalar la Ley de Zapatero sin pudor alguno".

Precisamente, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentaba este martes una denuncia ante la Comisión Europea contra el Tribunal Constitucional y los magistrados Conde-Pumpido, Campo y Montalbán al entender que debían haberse abstenido en la deliberación. El objetivo es conseguir una sanción internacional al TC, y que tras la apertura de un expediente sancionador se eleve el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cabe destacar que tras la resolución del recurso sobre el aborto, el TC abordará además el recurso sobre la Ley de la eutanasia el próximo 21, 22 y 23 de febrero, mientras que el 7,8 y 9 de marzo estudiará la Ley Orgánica de Educación de 2020, conocida como la Lomloe o Ley Celaá. Más temor levantan en el tribunal los asuntos relacionados con Cataluña tras la confesión de Conde-Pumpido desvelada en noviembre por este diario: "Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré".

El atropello constitucional de Conde-Pumpido

El pasado martes, el bloque izquierdista del Constitucional liderado por el presidente Cándido Conde-Pumpido impedía a la magistrada conservadora Concepción Espejel abstenerse voluntariamente en el recurso sobre el aborto, ya que cuando se aprobó la Ley sobre el aborto se pronunció sobre la misma como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Al día siguiente, Conde-Pumpido y el resto de magistrados izquierdistas rechazaban las recusaciones presentadas contra el propio Conde-Pumpido, y los magistrados Campo y Montalbán alegando "falta de legitimación" de los recurrentes. Finalmente el jueves, el bloque izquierdista del Constitucional tumbaba la sentencia sobre el aborto propuesta por el magistrado conservador Enrique Arnaldo.