La desesperación en Moncloa es tal que se aferran al "efecto Olona"

El Mundo

"La Eurocámara acalla la crítica de Montero a los jueces por el 'sí es sí' en una ‘tensa’ reunión: ‘Aplican la ley que ustedes hacen’". "La ministra de Igualdad insiste en que el problema de las rebajas de penas a agresores sexuales no está en la redacción de la norma sino en los tribunales". Pero qué cazurra es esta tía, al menos podía cerrar la boquita pintada y no hacer el ridículo delante de desconocidos.

"Feijóo cerca a Sánchez con la Ley Trans y el 'sí es sí' y el presidente le avisa de traiciones internas: ‘Cuide su espalda’". Qué cariño le han tomado a Casado los socialistas ahora. Mira que era un facha y un fascista pero ahora le echan mucho de menos. Por cierto, parece que a Sánchez se le ha olvidado que le echaron los suyos a patadas de la Secretaría General de su partido.

Y al fin la gallina puso el huevo. "Ramón Tamames acepta ser el candidato de la moción de censura de Vox". Tenemos show.

Federico Jiménez Losantos da cuenta del último desbarre de Pam, la favorita de la "corte cuchipandiana de Irene". "Dice Pam —la misma que aseguraba que los jueces que soltaban a violadores, pederastas y agresores sexuales (van 600) eran una minoría de machistas que se negaba a aplicar correctamente la Ley del sí es sí— que si Dani Alves se proclama trans (y, añado yo, se rebautiza Diana) ya no podrá ser acusado de violencia de género, porque al no ser hombre podrá haber violado, pero le caerá menos pena, porque habrá sido violencia intragénero. Eso pasa por meter el género en la violencia, que ya no hay forma de salir". "Alves necesitaba una salida y el Gobierno se la ofrece. Declarado meninha, irá a la cárcel de mujeres. ¿Y a qué irá, Pam?".

Del Barçagate habla Emilia Landaluce. "Nadie sabe en qué quedará lo de los pagos millonarios del Barça a Negreira. De momento no ha salido ningún árbitro a explicar si había seguido alguna directriz de Negreira y parece que todo se puede dar por prescrito, pese a las quejas de Sevilla y Español. Otra cosa es que el Barça quede proscrito para patrocinadores y marcas (no es el mejor ejemplo para los valores del deporte) y quede mermada su capacidad de obtener ingresos publicitarios, dejándolo a punto de caramelo para que algún jeque con ganas de tener un club de fútbol legendario tire de chequera".

"Algo huele a podrido en todo esto y quizás no sean solo las sospechas de corrupción y de que el llamado juego limpio quepa en un sobre". "En cualquier caso, pase lo que pase, las revelaciones de Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez nos muestran la cara más fea y asquerosa del deporte. Pero es lo normal. Es lo que pasa cuando haces negosi con ideales". En el fútbol todo es negocio. ¿Y por qué el Real Madrid se ha negado a investigarlo?

El País

"Feijóo jalea la ley Trans en su debate con Sánchez". Y Sánchez otra vez con la tontuna de colegial. "El PP defiende a los de arriba". Pero tronco, si el que está arriba eres tú, que eres el dueño del BOE. Este presidente de pacotilla da vergüenza ajena cada vez que abre la boca.

Según Carlos Cué y Elsa García de Blas, la cosa fue durisísima. "Cruce de fondo ideológico en el Senado a menos de tres meses de la primera gran prueba de fuego para Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, las elecciones autonómicas y municipales. El líder del PP ha cambiado el eje de su discurso para lanzar este martes una crítica fuerte, de visión conservadora, sobre todas las leyes de Igualdad y en particular la ley trans, a la que ha atacado de forma directa por permitir que los transexuales puedan decidir qué sexo van a tener, algo que coloca a España, según insiste el Gobierno, en la vanguardia europea". ¿La vanguardia? Esas leyes ya existían en varios países que, por cierto, están reculando por los problemas que está generando. Pero Sánchez se hace el sordo no vaya a ser que Irene le dé dos guantazos, que menudo genio tiene la señora.

"La fórmula que eligió el líder del PP fue durísima, en línea con las críticas inclementes de los medios más conservadores en estos días", dicen los periodistas al servicio de Sánchez. "Presidente, ¿está de acuerdo con que cualquiera de nosotros decidamos cambiarnos de sexo por una declaración de voluntariedad? ¿Está de acuerdo en cómo su ley va a afectar a la paridad, a los espacios de intimidad, en que menores puedan decidir a los 16 años sin criterio médico hormonarse o hacer una cirugía definitiva? ¿En romper el feminismo clásico?". Durísimo, oiga. Pero duro, duro.

Editorial desternillante de Pepa Bueno sobre la actuación del Gobierno con el asunto de los trenes que no cabían en los túneles dos años después de saberlo. "La contundencia de la respuesta política (y la altura de los cargos cesantes) habla bien de la necesaria rendición de cuentas de los poderes públicos tantas veces reclamada". Al principio cesaron al bedel y a la señora de la limpieza pero la presión de "los medios más conservadores", que dirían Carlos y Elsa, hizo que Sánchez se lo pensara dos veces. Ay, Pepa, qué buenos momentos nos das.

ABC

"Feijóo pide a Sánchez que se pregunte si la ley trans no va a ser ‘incluso peor’ que la del 'solo sí es sí'". Teodoro León Gross dice que "ni siquiera Feijóo pudo estropear su propio alegato de ayer tarde en la sesión de control. Y mira que el líder del PP hizo méritos para salir malparado. Su patinazo reclamándole al presidente del Gobierno que ‘deje de molestar a la gente de bien’ fue una torpeza imponente". "Apelar a ‘la gente de bien’, en lugar de la ciudadanía, es una categoría rancia". Sí, es que Feijóo es de otra época. "Pero ni por esas. Sánchez se había preparado un guión y apenas se apartó para alguna de esas ironías que sólo le provocan una sonrisa a él mismo".

Sánchez evita "responder a lo que se le pregunta, sino un descarado desahogo despreciando displicentemente a la oposición, a la que despacha como fachas al servicio de los de arriba, letanía que ayer repitió una vez más", para sonrojo del personal.

La Razón

"Habrá coalición ‘zombi’ hasta disolverse las Cortes", dice Carmen Morodo como si fuera una gran novedad. Ya, Carmen, contamos con ello. "Los socios no discuten que la coalición es un ‘muerto viviente’ porque los dos partidos han entrado ya en una lucha fratricida por conseguir su espacio, pero, al mismo tiempo, también dan por hecho que las dos partes aguantarán ‘lo que tengan que aguantar’ sin dar el paso de la ruptura, aunque la pelea sea diaria y vaya a más, porque necesitan ofrecer una imagen de continuidad, aunque no sea posible de estabilidad, para la campaña de las elecciones generales". Darán titulares, al menos.

Y Sánchez sigue pendiente del tema de la Yoli, que no acaba de arrancar. Ella escucha, y escucha, pero con el ruido del sí es sí a Yolanda no la oye nadie. "La impresión que trasladan sus estrategas electorales es que a Sánchez le va la vida en que a Yolanda Díaz le vaya bien en esta campaña porque, de no ser así, serán incapaces de sostenerse en el gobierno". "Moncloa y el entorno de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han empezado a alimentar informaciones dirigidas a crear la sensación de que el proyecto Sumar se ha puesto ya en marcha y que las negociaciones dirigidas por Yolanda Díaz comienzan a rodar". Sí, pero nadie les hace caso.

Para colmo, cuenta Morodo, "Moncloa quiere dar todo el aire mediático posible a la figura de Macarena Olona, ex de Vox, con la esperanza de que pueda debilitar a esta formación y, al mismo tiempo, la posibilidad de que PP y Vox sumen una mayoría tras las próximas elecciones generales. El efecto de la rebelión de Olona contra el equipo de Santiago Abascal es hoy una incógnita demoscópica". ¿Creen que Olona es decisiva para las generales? Pues sí que están desesperados, sí.

Rebeca Argudo comenta la sesión de control de Sánchez a Feijóo. "De nuevo Sánchez ha convertido un debate parlamentario en sesión de control en diferido, que diría Cospedal, a los pretéritos gobiernos del PP". "Empezaba Alberto Núñez Feijóo fuertecito, diciéndole al presidente que España está cansada de él y de su gobierno. Este hacía un mohín de un niño mimado, pensando ‘Tezanos no dice eso’. En la cabeza de Sánchez no entra que nadie pueda cansarse de él. ¿Por quién le toman? ¿Por alguien normal?". Desde luego que no, normal no es. Pues nada, que Feijóo le hizo varias preguntas concretas sobre la jarana que tiene montada con la mitad morada de su gobierno y las leyes de la loca de Irene que tienen a la ciudadanía al borde del infarto.

"Y efectivamente. Sánchez, fiel a sí mismo y a su bola, empezaba remitiéndose a la última intervención de Feijóo en el Senado y pasaba de la que acababa de presenciar. Porque a él no le dice nadie de lo que tiene que hablar". Así que soltó su rollo de los de arriba y los de abajo, sacó el cadáver de Casado a relucir, Feijóo es un facha y se acabó el debate. Deberían tener más cuidado Sánchez y el PSOE al hablar de problemas internos de otros partidos. Parecen haber olvidado que es el mismo partido que echó con cajas destempladas al que hoy es su jefe, que Sánchez intentó dar un pucherazo con urnas escondidas detrás de unas cortinas, que varios diputados se saltaron la disciplina de voto al no abstenerse con Rajoy y que si hoy Sánchez es presidente del Gobierno es porque rozó el fraude electoral al engañar a los votantes con una campaña repleta de mentiras.