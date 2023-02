Una "bala más que útil" que hace feliz a Sánchez

El Mundo

"Ucrania: un año de resistencia y muerte frente a la tiranía de Putin". "El mundo en que vivimos no se había enfrentado nunca a una amenaza a la libertad como la que detonó la invasión de Ucrania hace hoy un año", dice el editorial. "En su primer aniversario, la guerra entra en una fase en la que el mayor riesgo para los aliados es el agotamiento. Mientras que el Kremlin no tiene reparos a la hora de sacrificar a sus habitantes en el frente, Occidente debe hallar la vía para no desfallecer. La asistencia económica, el adiestramiento militar y el apoyo armamentístico siguen erigiéndose como el único aval posible". El fin de la guerra pasará probablemente por una negociación diplomática. Pero a ese escenario Occidente debe llegar con una posición fuerte y con el objetivo firme de que la Rusia que salga de esta contienda no sea la Rusia antidemocrática de Putin, aliada además con potencias iliberales como China, India o los regímenes latinoamericanos. El orden mundial debe reequilibrarse con los valores democráticos como eje. Un año después, Ucrania resiste y el mundo es más consciente de que la libertad debe ser defendida". En esto yo me fiaría más de EEUU que de Europa.

"El PSOE utilizará la moción de Vox como un bumerán contra Feijóo". ¿Y qué tiene que ver Feijóo con las payasadas de Vox? Pues según Marisa Cruz, "Félix Bolaños ve una "oportunidad" para confrontar con el modelo de la derecha y ultraderecha". Pero si Tamames era comunista. Pues dice que "la moción de censura se ve en las filas socialistas como una oportunidad no sólo para revalidar su posición en La Moncloa sino también y, sobre todo, para intentar demostrar que la derecha es unívoca, que PP y Vox van de la mano y que tras las próximas elecciones generales no respaldar al PSOE implicará optar por una coalición ultra". Y votar al PSOE será votar a Txapote, a Pablo Iglesias, Irene Montero y toda la chusma podemita y votar a Junqueras, Rufián y todo el golpismo catalán. Eso sí que es ultra. Está un poco despistado, Bolaños.

Dice Federico Jiménez Losaantos que "Vox, tal vez como involuntaria cura de humildad, se está presentando una moción de censura a sí mismo, de donde saldrá, tras una dura penitencia, purificado de ambiciones y más útil para la nación". A saber. Los caminos de Vox son inescrutables. "Por de pronto, se ha unido al pacto anti-Ayuso de los comunistas de Madrid y los judas del PP, cuyo comensal en el último yantar prisaico de Feijóo ha sido Pablo Casado, difamador, calumniador y frustrado asesino civil de Díaz Ayuso, crimen que, vía WhatsApp, por lo visto vuelve a cotizar en el PP. Tan feo gesto provoca una fatal desconfianza en Feijóo de la que podría aprovecharse Vox. Pero nuestro barojiano Shanti desdeña la facilidad, se adentra en los barrancos y per aspera ad astra tienta lo imposible: una moción sin moción y una censura sin censura". Es incomprensible qué necesidad tenia Feijóo de meterse en ese jardín. A Casado, ni agua.

El País

"Un año de la guerra más global desde 1945". El editorial de Pepa Bueno trata da darle la vuelta a la tortilla de la visita de las mujeres de negro a España vendiendo el relato del Gobierno, como siempre. "El Gobierno salva sin dificultades la evaluación de Bruselas sobre la ejecución de los fondos Next Generation". Jajajajajajajaja. Si la alemana se fue diciendo que no tiene ni idea de dónde ha ido a parar la pasta.

"Pese a la siembra de malos augurios, la presidenta del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, del Partido Popular Europeo, hizo público el miércoles su diagnóstico sobre la ejecución de los 31.000 millones de euros de los fondos europeos recibidos por España: descarta cualquier rastro de fraude o incumplimiento legal por parte del Gobierno y disipa así los nubarrones que de forma persistente había esparcido una parte de la clase política y de la derecha mediática". Jajajajajajaja, ya os gustaría, ya.

"El Ejecutivo presentó un plan de cumplimiento que certificaba un total de 121 hitos y objetivos cumplidos, un 29% del total de los comprometidos en el plan", miente Pepa sin rubor.

"Las conclusiones del trabajo del grupo han aprobado la gestión española, señalando lógicamente algunos espacios de mejora", sigue Pepa, que no menciona en todo el editorial el toque por la malversación.

"España es el país más adelantado en la aplicación de los fondos Next Generation, y ha salvado sobradamente este primer examen de 2023". Y un cuerno, Pepa, mientes y lo sabes. Lo que ha descubierto Bruselas es que en España hay un gobierno de irresponsables, histéricas y mentirosos.

ABC

"Ucrania, año 1". "Vox aún no ha decidido si será Abascal quien presente a Tamames en la moción de censura". Qué chupi, Abascal, hoy tienes un motón de titulares. Y los columnistas hablan mucho de ti.

Dice el editorial que "la moción de censura que finalmente va a formalizar Vox el próximo lunes, para presentar como candidato a la presidencia del Gobierno a Ramón Tamames, no solo es innecesaria e inútil si lo que se pretende es que Pedro Sánchez salga de La Moncloa y convocar elecciones, sino que además añade un plus de incertidumbre al panorama político". La verdad es que no sabemos qué pretende Vox, aparte de llamar la atención y tener protagonismo. "El principal beneficiado solo podrá ser Pedro Sánchez, que gozará de un balón de oxígeno innecesariamente brindado por Vox, que es realmente –y no Tamames– quien más se equivoca con esta operación". Bueno, tampoco es nuevo. Últimamente Vox parece un aliado de la izquierda.

"Es innegable que Vox necesita rearmarse anímicamente tras el golpe que supusieron las elecciones andaluzas, la salida de Macarena Olona del partido, y los nuevos nombramientos en el núcleo duro de Abascal. Este partido necesita cuota de 'prime time', por decirlo de algún modo. Pero una moción ingobernable para Abascal no es el camino para ello. Lo lógico es que el desgaste que sufra Vox con esta operación política sea mucho mayor que el éxito que busca. La moción será poco más que un divertimento para Sánchez en su peor momento de la legislatura". Un divertimento para todos.

Álvaro Martínez habla del divertimento de la izquierda política y mediática de la semana, la expresión "gente de bien" de Feijóo. Es que está un poco pasada de moda, Feijóo debería hablar a la nueva clase política con expresiones como ‘jo, tío’, ‘qué pasa bro’, pero el hombre es más del siglo XIX.

"Todo el mundo entiende el concepto, repetimos, salvo Sánchez, el PSOE (o mejor aquel partido reformateado en un ente político al que, como diría Guerra, ya no conoce ni la madre que lo parió) y su entusiasta infantería mediática, que de inmediato ha sacado la fanfarria para seguirle en la estrategia y, muy obediente, se han lanzado a observar en Feijóo un regusto clasista, elitista y socialmente petulante y a sacarle, claro, a pasear los bárcenas y los dorados. Enlaza esta deformación con ese fondo pueril del sanchismo, casi de monologuista de progreso que intenta estirar el chicle motejando de facha a todo aquel que no degluta sin rechistar el cucharón de alpiste progre que se despacha a la gente". Estos chiquillos de la izquierda se entretienen con cualquier tontuna. Es mejor no hacerles caso.

La Razón

"24-F: el día que ucrania despertó bajo el terror ruso". "El campo de batalla parece aleccionarnos de que ninguno de los contendientes está en condiciones de ganar ni de perder la lucha y de que el conflicto transita hacia ninguna parte. El horizonte de una carnicería cronificada resulta real e insoportable. La encrucijada es endiablada. No puede haber capitulación ante el verdugo de la libertad ni parece que Putin tenga pensado la retirada. La guerra continuará a falta de liderazgo y audacia para asumir riesgos y alcanzar un epílogo digno", dice un pesimista editorial. Rocío Colomer tampoco ve el final. "Doce meses después, el conflicto armado permanece estancado a la espera de una gran ofensiva rusa antes de primavera y a la llegada de las armas pesadas occidentales (tanques y ¿cazas?) a Kyiv. Ni Putin ni Zelenski están interesados en una negociación. El primero no puede replegar sus tropas porque se juega su supervivencia política. El segundo tiene detrás a una nación que ha sufrido tanto que no está dispuesta a ceder un ápice de su territorio".

"La orden de Sánchez a Batet: retrasar la moción hasta las elecciones". "En el calendario de trabajo del presidente, de aquí al mes de mayo, no hay ningún tema más relevante que las elecciones autonómicas y municipales, y la moción es una «bala» más que útil, o así lo creen en Moncloa, para «calentar» la campaña a favor de la izquierda". Ya, otro filón para el PSOE. Y ya van tres en una semana.

"Moncloa está convencida de que esta segunda censura por parte de Vox puede ayudarles a poner sordina al ruido del choque con Podemos, batalla que dan por perdida hasta las generales, y a cimentar la mayoría absoluta. También intentarán utilizarla para identificar a Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal". No es por ser aguafiestas, pero no les va a servir para nada. Que la moción es una bobada de Vox lo sabemos todos, que influya en las elecciones es otro cantar. Periodistas y políticos se creen que la gente está pendiente de sus gilipolleces.

Dice Carmen Morodo que "en los «pasillos» de las Cortes hablan de acordar una especie de boicot, que nadie intervenga, y se acelere al máximo su votación". No caerá esa breva.

Marhuenda dice que "el anuncio de la moción de censura contra Sánchez ha provocado una enorme alegría en La Moncloa". Eso está bien, con los disgustos que llevan desde principios de año se merecen un desahogo. "Parece que Vox quiera favorecer a Sánchez poniéndole en bandeja la oportunidad de volver a cohesionar la mayoría de la investidura". La mayoría de la investidura nunca ha estado en peligro. Solo las urnas pueden acabar con ella. Marhuenda dedica el resto del artículo a poner por la nubes a Tamames, "uno de mis mejores amigos". Y es que Marhuenda tiene un montón de amigos.

" En otras circunstancias, Tamames hubiera sido un excelente candidato, pero su tiempo ha pasado". Sí, está un poco mayor. Va a parecer el cuidador de una guardería.

"Todos hemos estudiado con su magnífica «Estructura económica de España» y leído su sólida y contundente contribución en otras áreas de la economía, la Historia o la política". "Fue un auténtico antifranquista. Un demócrata que acabó en la cárcel por defender la libertad. Un brillante economista del Estado y catedrático de Teoría Económica. Una trayectoria tan relevante como espectacular no merece ser utilizada de forma partidista al servicio de los intereses de Vox y de Sánchez. A los primeros no les resultará útil, tiempo al tiempo, pero el segundo no cabe en su gozo ante esta oportunidad". Exageras, Marhu, no será para tanto. A Sánchez no le aguanta ya ni su propio partido. La moción pasará sin pena ni gloria.