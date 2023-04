Moncloa, desquiciada, pasa de la depresión a la euforia

El Mundo

"Pedro Sánchez pacta con Podemos y ERC dar más garantías a los okupas". Al final va a ser más fácil convertirse en okupa que alquilar un piso. Dice el editorial que esta situación acabará "perjudicando a la sociedad en su conjunto". "A partir de ahora, el dueño deberá «certificar» si los ocupantes emplean el inmueble como vivienda habitual. Los grandes tenedores deberán incluso acreditar la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas vulnerables; un examen que correrá a cargo de los servicios públicos y que exigirá la autorización previa del propio ocupante. Además, este tendrá derecho a saber la fecha y hora del desahucio, con lo que la organización de protestas para impedirlo será más fácil". Sánchez quiere convertir a España en un país de delincuentes.

"En materia de vivienda, como en todas las áreas, aumentar la inseguridad jurídica tiene efectos negativos. Los propietarios, ante una legislación que reducirá sus derechos, se verán desincentivados, y la oferta de pisos en alquiler se reducirá, con el consiguiente aumento de los precios".

"La futura norma incide en un modelo de sociedad en el que se demoniza al propietario y se protege a quien contraviene la ley. La legislación de vivienda exige rigor y credibilidad, no políticas populistas contrarias al progreso y al Estado de derecho. Un mes antes de unas elecciones el Gobierno asegura que arreglará el problema de la vivienda en España tomando las medidas contrarias a las necesarias". Sánchez y su querencia por el delito. Es lo que tiene vivir rodeado de proetarras, golpistas y violentos de ultraizquierda. Dos que duermen en el mismo colchón, pues ya se sabe.

Federico Jiménez Losantos lo que ve venir es la dictadura Pumpido. "Aunque Sánchez se vaya, Pumpido se queda. Y las últimas fazañas de su cortijo en el Constitucional permiten asegurar que el Gobierno que venga tropezará con un muro, un poder paralelo, un régimen superpuesto al del 78, que ni dejará gobernar ni dejará de gobernar, manteniendo todas las leyes ideológicas, genuinamente comunistas y rabiosamente totalitarias, de Sánchez y sus socios". Según Federico, si gana Feijóo, nos vamos a encontrar con "un Gobierno legítimo que no podrá gobernar y un Parlamento que no podrá legislar, porque un Tribunal teóricamente Constitucional no dejará gobernar ni legislar". "O el futuro Gobierno le planta cara o aquí sólo mandará Pumpido. Y con él Junqueras, Otegui y, naturalmente, Sánchez". Pues habrá que plantarle cara. Si hay que imitar los modos mafiosos de Sánchez para defenderse, habrá que hacerlo.

El País

"El 63% de los incendios forestales investigados fueron originados por negligencias". ¿Pero no era el cambio climático?

Anabel Díez dice que hay tregua en la izquierda hasta las elecciones. "Todos los actores de las elecciones del 28 de mayo afrontan estos comicios con vértigo y ansiedad política". "Los peligros de las derrotas apuntan a que los partidos de las izquierdas se dan una tregua en su enfrentamiento. Tregua, no armisticio. Después del 28 de mayo, se reanudará el inamistoso debate". Inamistoso debate, así llama Anabel a las tortas de Yolanda y la ensalada de hostias de Iglesias.

La aparición de Yolanda Díaz "en la escena electoral ha activado a la izquierda; unos, procedentes de la abstención y muchos, anteriores votantes del PSOE y de Podemos. Todo este caudal puede perderse si a la izquierda del PSOE no hay una candidatura unida, pero, sobre todo, si la discusión, ya bronca, deriva en un enfrentamiento abierto". O eso dice El País, porque las encuestas -salvo Tezanos- no lo reflejan. En resumen, vamos a tener a la Yoli hasta en la sopa.

ABC

Entrevista a Abascal. "No somos el coche escoba del PP. Lo que se pacte, se cumplirá". Hay que rebajar los niveles de testosterona, Santiago.

Ignacio Camacho toma la temperatura al PP. "Una capital importante, Valencia o Sevilla, y alguna autonomía socialista emblemática: la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón o Castilla-La Mancha. Ése es el balance mínimo que necesita el PP para que la opinión pública le dé las elecciones por ganadas, aunque con toda probabilidad vaya a ser el vencedor en votos en el conjunto de España". "Feijóo se juega el espaldarazo cualitativo a su candidatura presidencial y Sánchez, la sensación de que su liderazgo aguanta". A muerte. Las campañas electorales cada vez son más salvajes y desagradables. Sobre todo desde que llegaron Sánchez y Pablo Iglesias.

El editorial alerta sobre la sequía en plan serio, no como arma electoral. "No tiene sentido que las distorsiones políticas estén impidiendo en España la recuperación de un auténtico plan hidrológico nacional, sea cual sea su nomenclatura, bajo el prisma de un generoso y pragmático pacto de Estado con el mayor consenso posible, porque el agua, y las necesidades de los ciudadanos, de la agricultura, la ganadería o la industria, no tienen ideología ni color político. O no deberían tenerlo".

"Sin un nuevo plan nacional, actualizado, pactado, generoso y lógico, el agua seguirá siendo motivo de creciente controversia, y no habrá soluciones efectivas". Pero a ver cómo consigues que la izquierda deje de utilizar el agua electoralmente y se ponga a trabajar en serio. Este fin de semana, sin ir más lejos, Sánchez se ha dedicado a practicar electoralismo con la tontada esa del negacionismo climático y con el eslogan de Doñana no se toca. Pero ni una sola propuesta sensata.

La Razón

"El PP se hace con Valencia y Sevilla y el PSOE gana en Barcelona". Ya venía yo echando de menos las encuestas de los lunes.

Si la semana pasada Moncloa estaba de capa caída, hoy cuenta Carmen Morodo que ahora están que se salen de contentos. De la depresión a la euforia. "Moncloa ha entrado en un estado de optimismo que llama la atención si se contrasta con lo que a día de hoy siguen diciendo las encuestas, salvo la del CIS. Pregonan que «el PP ha entrado en caída libre», que el liderazgo de Feijóó «se ha desgastado» y que el presidente ha recuperado presuntamente su capacidad de movilizar al electorado de izquierda, desde una posición que irá a más a medida que avance la campaña electoral". Desde luego ruido hacen y mucho. "En Moncloa aseguran que la maquinaria del Gobierno es imparable, y que si hace falta echarán de nuevo mano del BOE antes de las elecciones autonómicas y municipales". Sí, conocemos la falta de escrúpulos de Sánchez.

"En Moncloa están seguros de que nada puede salirles ya mal. Al menos en su propaganda no hay margen para el tropiezo, ni el 28-M ni en las generales. Y en el primer examen en las urnas, Moncloa recrudece su ataque personal contra Feijóo, traspasando las líneas rojas y a la espera de que el líder popular entre en el trapo que le están poniendo delante". Mientras Sánchez no intente meter en la cárcel al líder de la oposición, como el dictador nicaragüense Daniel Ortega, vamos bien. Que de este tipejo, y me refiero a Sánchez, te puedes esperar cualquier cosa.

Marhuenda cree, sin embargo, que "l cambio de ciclo" tiene que comenzar el 28-M "con una serie de éxitos que darían un enorme impulso para que Feijóo consiga la victoria. El inquilino de La Moncloa, así como la izquierda política y mediática son muy conscientes de ello. Esto explica la campaña que han desatado contra el presidente del PP, pero, también, contra Ayuso, porque les preocupa que logre la mayoría absoluta". Tampoco es nuevo, a Feijóo le han puesto verde desde que llegó a la presidencia del PP, y contra Ayuso han hecho de todo desde que existe en política. "Una victoria del PP en las autonomías, grandes ciudades y en el cómputo total de las municipales sería el principio del fin del gobierno socialista comunista" De eso se trata. Paciencia y el 28-M, ¡a por ellos!