El Gobierno deja morir la investigación sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus: "No interesa la verdad"

El Gobierno está dejando morir la investigación sobre el espionaje al presidente Pedro Sánchez con el programa Pegasus.

Hace justo un año, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, abría una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Previamente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunciaba en una rueda de prensa sorpresa convocada en día festivo que el teléfono de Sánchez y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con el software Pegasus. Posteriormente, trascendió que el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había resultado también infectado.

Fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Gobierno no está colaborando de ninguna forma en esclarecer los hechos". Recordamos que coincidiendo con el espionaje al móvil de Sánchez, el Ejecutivo cambió radicalmente su política internacional en favor de Marruecos aceptando el plan de autonomía del Sáhara que reclamaba el monarca alauita Mohamed VI. Entre los investigadores va calando la idea de que el Ejecutivo escenificó un numerito con la rueda de prensa de Bolaños y la posterior denuncia para aparentar un supuesto interés en averiguar lo sucedido.

Recientemente, el juez Calama acordó prorrogar la instrucción y volvió a solicitar a Israel, donde se encuentra la empresa creadora de Pegasus, que colabore con la investigación y le autorice para desplazarse al país. El magistrado ya dirigió una primera comisión rogatoria a las autoridades israelíes para que la compañía informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática. Israel no está colaborando y, mientras tanto, el instructor ha tomado declaración a la exdirectora del CNI Paz Esteban, así como a los ministros Robles, Marlaska y Bolaños.

"El Gobierno no ha utilizado durante todos estos meses la vía diplomática para agilizar la instrucción y que Israel conteste la comisión rogatoria enviada por el juez Calama. No interesa la verdad. Si Israel no contesta, el juez no tendrá más remedio que archivar la investigación", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "durante todo este tiempo el CNI no ha conseguido averiguar qué archivos, documentos, vídeos o fotografías del móvil de Sánchez fueron espiados a través de Pegasus". Sí se constató que del terminal del presidente del Gobierno se extrajeron 2,6 gigas en una primera intrusión y 130 megas en la segunda. En el caso de Robles, se extrajeron apenas nueve megas.

Según los informes del Centro Criptológico Nacional (perteneciente al CNI) sobre los móviles de Sánchez y Robles, "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año. En ambos casos, los informes señalaba que "se produjo exfiltración de información".

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto del asalto de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla con Grande-Marlaska. El 18 de mayo, Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid. El segundo ataque al móvil de Sánchez tuvo lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba en un acto con el primer ministro de Polonia. Los ataques con Pegasus se produjeron en pleno conflicto con Marruecos tras la entrada ilegal del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de covid-19 en un hospital riojano.

La directora del CNI, el chivo expiatorio del Gobierno

El Ejecutivo destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban, después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, denunciara el supuesto espionaje con el programa Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bolaños convocó para la ocasión una rueda de prensa por sorpresa el 2 de mayo de 2022, festivo en Madrid.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno y del propio Sánchez por culpabilizar al CNI y a Paz Esteban, lo cierto es que el propio Ejecutivo eliminó a la unidad que se encargaba de velar por la seguridad del teléfono móvil del presidente. El Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática recoge en su disposición adicional primera "la supresión de la Subdirección General de Tecnologías y Servicios de la Información".