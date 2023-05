Vox denuncia un intento de agresión contra su candidata en Mataró

(Hilo) Hoy en Rocafonda (Mataró) en una carpa no he sido agredida de milagro y gracias a mi compañero Manuel. Por suerte los Mossos pasaban por la zona y no se han tenido que lamentar males mayores.

Rotura de gafas de un militante de VOX y algunos rasguños. pic.twitter.com/lQfxYUetGq