El "recital de ponzoña" de Ione Belarra

El Mundo



"España aplica las leyes más leves por racismo". Se ha liado parda. "Los insultos racistas que el futbolista del Real Madrid Vinicius Junior recibe en numerosos partidos de las competiciones nacionales son comportamientos inaceptables que deben ser sancionados", dice el editorial. "No cabe minimizar episodios tan dañinos como el del domingo. Con los insultos recurrentes a jugadores por su color de piel se ataca también nuestro modelo de convivencia y se deteriora, además, la imagen de España en el exterior, como evidencia el eco internacional mediático y político que están teniendo estos hechos. Para corregirlo resulta insoslayable un cambio profundo en la cultura del fútbol español, en el que se impliquen todos los actores: los árbitros, pues son quienes tienen la potestad para suspender un partido; pero también los jugadores y los clubes. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad de apoyar a la víctima y contribuir a identificar a cualquier sujeto que en un estadio cometa delitos tan graves como son los que tienen motivaciones étnicas, de religión o de orientación sexual".

"La Junta Electoral permite mantener la lona de Podemos con la foto del hermano de Ayuso". La Junta Electoral no tiene vergüenza. Otra institución al servicio de Sánchez. Maite Rico tuvo el cuajo de ir a un mitin de Belarra sin que se le revolviera el estómago. "Hacía sol el domingo, pero sobre los asistentes al mitin de Ione Belarra caía lluvia ácida. Eran, más que todo, mujeres de la tercera edad uniformadas de violeta, tricoteuses de Arganzuela que aplaudían frenéticas el recital de ponzoña que la ministra de Podemos soltaba en el escenario del castizo barrio madrileño. Salieron empapaditas de hiel". Es lo que tienen los podemitas y sus simpatizantes, que les va revolcarse en el lodo.



"La emprendió de nuevo contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso. No tienen otro recurso electoral que acosar a un ciudadano particular, cuyo rostro han convertido en diana". Son terrorismo puro. Y la Junta Electoral, cómplice de estos comportamientos. Además es mentira y lo saben, porque hay sentencias de la propia fiscalía archivando el caso, sólo quieren hacer daño a una persona particular indefensa. Son lo peor, unos auténticos hijos de ... Satanás, vale. Puro veneno.



"Es lo habitual. Nada les gusta más a Ione y a su siamesa Irene Montero que practicar el asesinato civil. Cómo disfrutan señalando a los condenados desde su posición de poder, regodeándose con la misma cadencia, el mismo silabeo amenazante, compañerasycompañeros". A esta gentuza no se la puede votar, hay que echarlos de la Comunidad de Madrid, primero, y del Gobierno después. Y si se les pudiera expulsar de España, mejor. Lo que está haciendo esta manada de lobos sedientos de sangre es hediondo.



"Ione e Irene siempre están del lado del delincuente. No falla. Ya tienen el voto de 1.079 depredadores sexuales agradecidos". Sólo los delincuentes o la basura llena de odio puede votar a esta gentuza. "En su aquelarre dominical, Belarra estaba escoltada por Alejandra Jacinto, que aspira a presidir la Comunidad de Madrid y cuyo único logro conocido es haber encabezado un escrache contra una Begoña Villacís a punto de dar a luz. También estaba Isa Serra, condenada por agredir a una mujer policía". No saben vivir sin violencia, es más, viven de la violencia.



"Un mitin, como verán, empático. Belarra dejó parte del veneno para sus rivales de Más Madrid, que van por delante en las encuestas. "Izquierda cuqui", los llamó, contraponiéndolos a la "izquierda valiente" que es Podemos. En su desaseo moral, confunden valentía con crueldad y atropello. Si se confirman los pronósticos, las urnas sabrán hacer la diferencia y castigarán el matonismo". Vamos, Madrid, hay que echar a estas hienas.

El País



"Los insultos a Vinicius ponen el foco en la tolerancia al racismo". "El racismo en España no termina en el fútbol". Racismo hay y habido siempre en todos sitios y en todos los países. Sin embargo acosadores, manadas de lobos que se lanzan sobre personas particulares solo hay en España y se llama Podemos.



"Feijóo busca un relato para los pactos con Vox sin consenso interno en el PP". ¿Relato? El relato se lo ha dado Sánchez. Sánchez ha pactado con Podemos, esa bazofia con la que dijo que no podría dormir, ha pactado con los golpistas en los que nunca, jamás de los jamases iba a dejar la gobernabilidad de España, y ha pactado con los filoetarras que meten asesinos en las listas. De momento Vox, no ha matado a nadie, no ha agredido a nadie, no le ha hecho la vida imposible a una persona indefensa y no ha dado un golpe de Estado. Y no hay más relato. El problema de Vox es que tiene en sus filas personajes como Rocío Monasterio que se ha dedicado toda la legislatura a poner la zancadilla a Ayuso.



Dice el editorial que "el desequilibrio entre las reacciones internacionales y las nacionales en relación con los insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, el brasileño Vinicius, en el estadio Mestalla del Valencia el pasado domingo, puede indicar un problema de fondo en los campos de fútbol de España, en la rapidez de reacción de sus clubes ante esas conductas, pero también del mismo organismo que los gobierna, LaLiga".



"La permisividad ante el insulto o la vejación de signo racista no es excusable en ningún caso, tampoco ante el tormentoso carácter del jugador". "Si no son suficientes los 4.000 euros de multa y la suspensión de socio de los agresores (por un año o a veces más) que impone la Comisión Antiviolencia en el deporte, habrá que pensar medidas de mayor contundencia". "Tanto LaLiga como la Federación Española de Fútbol deben liderar la expulsión de esas prácticas en los campos de juego españoles con medidas coercitivas". Anda revuelto el mundo del fútbol últimamente.



ABC



"El Real Madrid señala a Rubiales por la persecución racista a Vinicius". "Los insultos racistas dirigidos a Vinicius en Mestalla durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid resultan absolutamente intolerables y nos retrotraen a momentos moralmente superados", dice el editorial.



"Es muy probable que las expresiones de odio en los estadios no sean más que el signo de una crispación social creciente y conscientemente alimentada". O sea, Podemos. Desde que aparecieron estas bestias en la vida política sólo han logrado sembrar odio.



"Las mismas personas que han legitimado el linchamiento de ciudadanos anónimos, como el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que son capaces de envenenar la opinión pública a través de fórmulas que inducen a una agresividad desestabilizadora y contraria a la convivencia denuncian con impostada solemnidad el racismo de los campos de fútbol". O sea, Podemos, esos odiadores profesionales que actúan en manada. "A nuestra clase política deberíamos pedirle una mayor prudencia y, sobre todo, una mejor coherencia. Bastaría con que se aplicaran a sí mismos los estándares de decencia que con evidente electoralismo son capaces de reivindicar para el fútbol". Pedirle prudencia y coherencia a la manada de Pablo Iglesias es pedirle al escorpión que no pique a la rana. La violencia y la incoherencia es su naturaleza, su razón de ser. Hay que echarlos.



Julián Quirós dice que "Ayuso camina sobre las aguas. Nada le afecta" y todos sus enemigos han tirado la toalla. Queda Pablo Iglesias, muerto de resentimiento tras ver cómo Ayuso lo expulsó del ring con apenas un par de frases, y busca vengarse en la cabeza de su hermano Tomás, un particular, que no puede guarecerse en un chalé de Galapagar protegido por la Guardia Civil". Es un enfermo, un psicópata al que habría que medicar. Los madrileños tenemos la responsabilidad de echar a este loco maníaco, malvado y perverso de nuestra communidad. Objetivo: que Podemos se quede fuera de la Asamblea. Y después, a los juzgados.



Isabel San Sebastián dice que "a tenor de los espumarajos que echan últimamente por la boca Iglesias, Belarra, Sotomayor y demás dirigentes podemitas, la debacle que auguran las encuestas conocidas debe de quedarse corta ante el descalabro que avizoran ellos en la calle". Dios te oiga, Isabel.



"La verdad es que los exabruptos de Pablo, a estas alturas, producen risa". Bueno, el tipo da bastante asquito. "Está tan obsesionado con Madrid, tan rabioso por la paliza electoral sufrida a manos de Isabel Díaz Ayuso en los comicios de 2020, que delira. Y en su delirio ve a una horda de conspiradores empeñados en perpetrar un golpe de Estado". Bueno, eso sí da risa, este chalado está paranoico total.



"Empresarios, periodistas, jueces y políticos afanados en hallar el modo de eliminar a Podemos y con ello liquidar la democracia española". Chiquillo, algunos queremos eliminar a Podemos para recuperar la democracia española, y a través de las urnas, como hicimos contigo en Madrid hace dos años.



"Han convertido a la presidenta de la comunidad madrileña en blanco de todas sus iras porque Ayuso les planta cara sin arredrarse y los derrota sin despeinarse. Porque ella no muestra temor alguno ante sus amenazas". Le están haciendo la campaña.

La Razón

"El PSOE afila «cuchillos» contra Moncloa para el 29-M". "Son los «fontaneros» del presidente los que están en la diana del partido, y a quienes se responsabilizará personalmente de los resultados del 28-M. Las quejan van desde que «no escuchan» a que «solo miran por el interés de Pedro». Si hay tropiezo en la noche electoral, la exigencia de que se revise el funcionamiento de la maquinaria de Moncloa se dejará sentir dentro de la organización socialista". Ya se encargará Sánchez de clavarles sus cuchillos, menudo es.



El editorial dice que la culpa no es toda de Sánchez. "Por supuesto, no vamos a negar que el precio que ha pagado el líder socialistas para mantener la legislatura –especialmente, a las formaciones nacionalistas–, unido al desbarajuste de sus socios directos, Unidas Podemos, convertidos en artistas de una extravagante ingeniería social, puede traducirse directamente en una peor percepción de la ciudadanía en aquellas regiones sin mayores problemas identitarios, pero existen otras factores que no se deberían obviar por parte de unos barones que, además, no han hecho nada práctico, ya que la mera retórica es inútil por definición, para reconducir la deriva de Ferraz". "En efecto, si los resultados de las elecciones se aproximan a lo que pronostican las encuestas, Pedro Sánchez tendrá una parte de la culpa, pero, desde luego, los barones también tendrán la suya". A Sánchez se la refanfinfla, a él solo le preocupa Moncloa.



Sergi Sol es un ferviente admirador de Ayuso. Cuenta que se topó con ella un día que vino a Madrid a hablar de Negreira. Y se quedó fascinado. "De repente, justo cuando levanto la cabeza para subir los escalones de acceso a control en el complejo de A3 Media, aparece ella. Deslumbrante. Casi me doy de bruces ante la sorpresa. O me atropella ella que lleva un paso más ligero y decidido que mi zancada despistada".



"Ella viste un llamativo vestido malva. O púrpura. O lila. Un sol radiante la recibe a la salida. Brilla. Por un momento dudo en forzar un saludo. Me han contado que es encantadora, informal y sociable. Pero abandono la idea por pudor aunque por un instante ella parece escrutarme. O claro que igual me lo imagino". Pero será de carne y hueso, ¿no?



"Pues bien, finalmente me he topado con Isabel Díaz-Ayuso, la política española más fascinante en lo que llevamos de década. Julián Cabrera, jefe de informativos de Onda Cero, me ha comentado en alguna ocasión que un día mueve hilos para que la conozca. De momento, mi gozo en un pozo. Será que lo bueno debe esperar. Pero sigo en compás de espera, amigo". Hijo, Julián, cómo eres.

"Ella es, sin duda, la política española que más interés me despierta. Por su arrojo. O tal vez porque es una ganadora nata. Se va a llevar las elecciones de calle e igual hasta se puede permitir vacilar a VOX". Y echar a Podemos, es necesario para la mayoría absoluta y para la salud de la democracia en España. Hay que echar a Podemos de Madrid, y ese será el primer paso para acabar con el sanchismo.