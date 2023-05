Podemos, esos "sucios matones, barriobajeros indecentes"

El Mundo



"Feijóo acaricia un doble golpe a la izquierda desde Valencia". Llevamos así meses.

Federico Jiménez Losantos cree que "Ayuso hace muy requetebién en replantear ese problema que empezó a resolverse con la sentencia del Supremo y la Ley de Partidos, gracias a aquel PP. Y que ZP y el rajoyismo colaboracionista cancelaron. Si el régimen del 78 debe sobrevivir, será ilegalizando a la ETA y aplicando el 155 que no se aplicó contra el golpismo catalán, cerrando TV3 y demás bases golpistas". Eso no va a suceder. "La Ser se burla de Ayuso y los militantes del PP de Madrid que completan las listas del País Pasco. ¿Qué mejor prueba de la existencia de la ETA? Se ríen de la evidencia. Por eso es irrenunciable poner fuera de la ley a los terroristas y sus socios políticos. A todos". Repito, eso no va a suceder y es una pérdida de tiempo.

Raúl del Pozo comenta la asquerosa campaña de la jauría podemita con el rey de manada al frente contra Ayuso. "Cuando el 2 de mayo de Bolaños, el delegado del Gobierno en Madrid denunció que vivimos una degeneración institucional en esta comunidad y ahora Pablo Iglesias parece convencido de que en el Foro se está articulando un golpe de Estado. Habla de la «madrileñización de la derecha»". El golpe de Estado lo querías dar tu, golfo, y en Madrid te paramos los pies. Ahí estás, a sueldo de uno de los pilares del golpe en Cataluña como Roures, que no sé que le das para que tire el dinero contigo.



"Ione Belarra iba con una foto en la pechera del hermano de Isabel Díaz Ayuso para atormentarla y anunciando una ley para castigar a quienes hostiguen o acosen a los okupas. La foto, ahora, aparece en una lona en la calle Goya de Madrid con la inscripción «¡Hay que echarlos!»". La manada podemita está de los nervios. Madrid echó a Iglesias de la política y los madrileños vamos a por el siguiente objetivo. Hay que echar a esta escoria de Madrid, tenemos que liberar Madrid de la basura podemita, hay que acabar con esta secta diabólica. ¡Hay que echarlos!



"El PP ha denunciado la ocurrencia ante la Junta Electoral cuando algunos partidos están perdiendo los nervios y las formas". La Junta Electoral, la Fiscalía, el Constitucional, el CIS, todas las instituciones están al servicio de la dictadura sanchista.



Donde "se juegan las elecciones es en otras ciudades: especialmente en Valencia, en Barcelona y en Sevilla, donde las victorias y las derrotas no están tan claras. El suspense aumenta y no se sabe cómo y quién romperá el empate, ni por qué gastan tanta artillería con Isabel Díaz Ayuso, mientras Ximo Puig aspira a reeditar el Pacto del Botánico y Pedro Sánchez sabe que la clave esta vez no está en Madrid. Él solo piensa en diciembre". Por odio. Los podemitas, principalmente el amo Iglesias, odia con toda su alma a Ayuso porque fue la primera mujer que le puso en su sitio, en la puñetera calle. Ese tipejo desgraciado es una hiena.



El País



"El PSC se sitúa en cabeza en Barcelona y el PP se fortalece en Madrid". "El PSOE aventajaría por la mínima al PP en Sevilla". "La izquierda conservaría la ciudad de Valencia pese al avance del PP". Hala, El País ha zanjado el tema. Ni Tezanos.

"El PP lo apuesta todo al plebiscito", dice Carlos Cué. "Aunque no sea eso lo que se vota el domingo ―son municipales y autonómicas― da igual, porque el PP cree que nada moviliza más que el antisanchismo, y desde luego el aplausómetro en la plaza de toros de Valencia les da la razón".



"Mientras, Pedro Sánchez y el presidente de la Comunidad Valenciana y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ―el hombre clave para marcar la resistencia o la debacle socialista el domingo 28― apuestan todo a la gestión". Y claro, como de la corrupción de Puig no se habla en los medios de izquierda. "Ximo Puig: "La Comunidad Valenciana ha pasado de ser paradigma del paro y la corrupción a tener récord de empleo"". Habla un tío que está hasta cuello de casos de corrupción. Pero la ¿periodista? no le pregunta en ningún momento por el caso de las subvenciones a su hermano, uno de entre los muchos casos de corrupción que tiene Puig encima. Tarde o temprano acabará delante de un juez.



El panfletillo de Sánchez se permite pedir respeto a los electores en un editorial. "El trumpismo electoralista embrutece la campaña y pervierte su función de debatir programas y medidas". Se referirá a la insólita, perversa, asquerosa e ilegal campaña de Podemos contra Ayuso, dirán. Pues no, sobre ese tema pasa de puntillas, es más se suma a Podemos. "Desde el infame "que te vote Txapote" hasta la peligrosa personalización de la campaña en familiares de políticos como el hermano de Ayuso —investigada y archivada en los tribunales la suculenta comisión que cobró por la venta de mascarillas al Gobierno de su hermana en lo peor de la pandemia—, por más que el PP permaneciera indiferente ante el acoso sostenido a la familia Iglesias-Montero en la puerta de su casa". Los acosos los inventó Podemos. Jarabe democrático. Y el hermano de Ayuso no es político. Lo de Pepa Bueno es vomitivo.



Se echa las manos a la cabeza porque Feijóo acusó a Pedro Sánchez de "favorecer más a los verdugos que a las víctimas"", cosa que es cierta. Pero Pepa Bueno no dice ni palabra a lo que dijo Sánchez de los atentados del 11-M.



"Electoralismo es la acumulación de medidas del Gobierno de España anunciadas por Pedro Sánchez en la precampaña y la campaña de unas elecciones locales y autonómicas", pero eso lo han hecho todos, miente como una bellaca. Nadie, hasta que llegó Sánchez, había tenido la desvergüenza de convertir el Consejo de Ministros en un mercado persa. "De Vox no se pueden señalar excesos concretos porque todo su discurso lo es". Y se queda tan ancha, la Pepa.



ABC



"Feijóo abarrota Valencia y reclama concentrar el voto en el PP". "A pocos días del cierre de la campaña, el PP se erige en previsible triunfador global de estos comicios, que necesariamente tendrán una lectura en clave nacional. Nunca el partido que ganó en número total de votos en estas elecciones dejó de gobernar después en las generales, con lo que las urnas serán la mejor encuesta de lo que vaya a ocurrir en otoño, cuando Pedro Sánchez disuelva el Congreso". Adelantando acontecimientos.



"El avance del PP tiene tres causas muy identificadas: la consolidación del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras el proceso autodestructivo de ese partido durante la última etapa del mandato de Pablo Casado; la desaparición real y probablemente definitiva de Ciudadanos de la inmensa mayoría de ayuntamientos y autonomías; y el enorme desgaste que experimenta el PSOE con la figura de Pedro Sánchez". Lo alucinante es que él no se da cuenta. Tiene tan alto concepto de sí mismo que es incapaz de percibir el rechazo que produce en los demás. Que siga así.

La Razón



"El PP certifica el cambio de ciclo y asalta feudos clave del PSOE". Ooootra encuesta, no vayan a creer que se ha votado ya y usted no se ha enterado. A partir de hoy ya no se pueden publicar más, qué ilusión, tenemos sobredosis.



Al margen de la campanada de Bildu, lo más asqueroso de esta campaña lo ha protagonizado, como siempre, Podemos. Lo de las cartas bala y las navajitas plateas fueron una broma comparado con la infamia que están protagonizando los de Iglesias con el hermano de Ayuso. No puede valer todo. Estos sí que son una manada. De lobos.

"Pablo Iglesias y sus acólitas, desgraciadamente, han vuelto a mostrar su cara más sucia y barriobajera en esta campaña. Es un comportamiento indecente que solo busca la supervivencia. Al final, se han convertido en la peor casta que podíamos imaginar", dice asqueado Marhuenda. "Actúan como matones políticos de la peor catadura". Actúan como lo que son, gentuza sin escrúpulos. Y la Junta Electoral Central se lo permite.



"Su estrategia es la mentira y la manipulación, así como la violencia verbal y la tradicional táctica comunista destinada a amedrentar a los adversarios". Violencia verbal y física, muchos de ellos han sido condenados por patear policías y no hay que olvidar que hubo que rescatar de sus garras a una Villacís embaraza de nueve meses antes de que la provocaran un aborto.



"La deriva matonista contra periodistas, grupos de comunicación y políticos rivales como Ayuso responde a su enorme debilidad. El escenario del 28-M certificará el desastre final de Podemos". Son una banda de pistoleros. ¡Madrileños, hay que echarlos de nuestra comunidad! Como ya hicimos con el jefe, al que echamos de la política activa, ahora el objetivo es acabar con Podemos, que no entren en la Asamblea, hay que acabar con esta secta maligna y dañina. A por ellos. Y con ganas, con muchas, muchas, muchísimas ganas.