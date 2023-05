¿Qué cara tendrían Colau, Trias o Maragall si vivieran en la calle?

"¿Te imaginas que un candidato o candidata viviera en la calle?" Esta es la pregunta que lanza la Fundación Arrels (Raíces), una entidad catalana dedicada a atender a las personas sin hogar y trabajar por sus derechos. Y la respuesta de la misma entidad es que "hemos transformado a algunos candidatos de las principales formaciones que se presentan a la alcaldía de Barcelona para evidenciar cómo de inverosímil es el hecho de que una persona sin hogar pueda transformarse en un actor político de peso".

Los elegidos para el experimento han sido Ada Colau (BComú), Xavier Trias (JxCat), Ernest Maragall (ERC) y Jaume Collboni (PSC), los cuatro con más posibilidades de ser alcalde, si bien en el caso de Maragall algo remotas. La transformación, realizada con inteligencia artificial, ha dejado fuera a Daniel Sirera (PP), Gonzalo de Oro (Vox), Eva Parera (Valents) y Anna Grau (Cs), los cabezas de cartel de los partidos constitucionalistas.

La entidad justifica así su elección: "Los carteles que ahora presentamos representan a cuatro candidatos y candidatas, pero el mensaje se dirige a todas las personas candidatas. Hemos realizado esta trasformación mediante inteligencia artificial; hemos elegido los candidatos y candidatas de las formaciones que actualmente tienen más representación en el consistorio".

Los candidatos pasados por el programa de inteligencia artificial aparecen visiblemente demacrados y con bastantes más años encima de los que aparentan en sus carteles oficiales. También han cambiado los eslóganes de los carteles. En el caso de Colau, donde pone "abre camino" la entidad ha puesto "ella no puede abrir camino". El "Hagámoslo por Barcelona" de Trias pasa a ser "Él no puede hacer nada por Barcelona". "El alcalde de todos" de Maragall se transforma en "El alcalde de nadie" y el "De nuevo Barcelona" del PSC en "Él no se puede presentar de nuevo por Barcelona".

La Fundación Arrels denuncia que sólo el 32% de las personas que viven en la calle en Barcelona tienen derecho a voto. Según su censo, en Barcelona hay unas 1.200 personas que duermen al raso y la mayoría no cumple con los requisitos exigidos para poder votar. "Necesitamos políticas transformadoras que luchen contra el sinhogarismo en el ámbito municipal y visibilizar el hecho de que las personas sin hogar están excluidas, en la práctica, del derecho a la plena ciudadanía: no podrán presentarse como candidatas a unas elecciones, hacer propuestas políticas e incidir en la sociedad; muchas veces, tampoco tienen derecho a voto", asegura Arrels en su campaña.