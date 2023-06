Advertencia a Vox: "La derecha está movilizada para derrotar a Sánchez"

El Mundo



"El PP evita extender el modelo de Valencia: "Vox se ha venido muy arriba"". "El partido de Feijóo se planta en Murcia y no accede a la exigencia de los de Abascal de presidir el parlamento autonómico". Ya empezamos. Con lo bien que había salido en Valencia pero no, Vox tiene que buscar siempre el modo de estropearlo.



"Feijóo presenta unas listas para las generales ideadas para ensanchar el PP por el centro y hacer Gobierno". "El líder 'popular' elige como 'número dos' por Madrid a la ex de Cs, Marta Rivera de la Cruz".



Advierte Javier Redondo que "en Murcia, Vox tiene una notable representación; sin embargo, su capacidad de chantaje es limitada. A lo más que puede aspirar es a decidir libremente suicidarse. Lo haría si forzara la convocatoria de otras elecciones en la región. La derecha está movilizada para derrotar a Sánchez -a Montero ya la ha derrotado Díaz con la inestimable ayuda de Belarra-, no para que Vox consiga la Presidencia de la Asamblea regional o un puesto en la Mesa. No está el ánimo del común como para distracciones y más urnas en chanclas". No, no estamos para tonterías, de echo estamos bastante cabreados.



Leyre Iglesias cree que "España sería más fácil si Vox fuera Ciudadanos, pero eso no ha ocurrido, en gran parte por culpa de Ciudadanos. El resultado es que hay que gestionar el mundo real de la mejor manera posible y ese mundo real está dibujado en dos bloques: ¿usted qué prefiere, el negro conglomerado PSOE-Sumar-ERC-Bildu o el inquietante experimento PP-Vox?". Pues justamente a esa pregunta responderemos el 23 de julio, Leyre.

"Hay quien sostiene que Abascal será la tumba de Feijóo. Es posible. El desafío del PP es enorme: girar el timón de la política gubernamental hacia los valores constitucionales, esos que respaldaría el socialdemócrata clásico, mientras se apoya en la derecha radical". También puede que Feijóo sea la tumba de Abascal. ¿Por cierto, a qué socialdemócrata clásico te refieres? En España eso no existe.



Leyre se lamenta. "Si algún día el PSOE quiere volver a lo que fue antes del «no es no», no habrá nada más sano que el entendimiento entre las dos fuerzas que representan a la gran mayoría del electorado". No parece posible mientras Sánchez siga vivo (políticamente hablando).



David Jiménez Torres comenta lo de Barcelona. "Resulta fundamental la decisión que se tome en el Ayuntamiento de Barcelona. No se puede estar cinco años criticando a Sánchez por haber dinamitado el bloque constitucionalista para luego dar una plaza de esa importancia al partido de Puigdemont. La postura del PP hacia Trias debe inspirarse en aquella frase de otro ilustre catalán: jamás, jamás, jamás".

El País



"Feijóo abraza los pactos con Vox mientras Abascal pone precio al Gobierno de Murcia". "La extrema derecha se revuelve en esa región ante la negativa del PP de cederles la presidencia de la Asamblea regional y el líder de la extrema derecha amenaza con votar en contra de la investidura de López Miras". Que lo hagan. Como los ciudadanos no estamos hartos de Sánchez y de tontadas varias, que Vox obligue a volver a votar a los murcianos, donde el PP ha ganado por goleada. Pero Vox se lo pone en bandeja a El País.



"La España de los pactos PP-Vox: Reversiones sanitarias y derogación de normas sobre plurilingüismo, igualdad y memoria democrática". La España de los pactos de Sánchez: terroristas a la calle, violadores a la calle, golpistas a la calle, me lavo las manos en la pandemia, prohibido el español, woke a tope y Franco, Franco, Franco.



María Fabra cuenta cómo fue lo de Valencia. "Sémper vetó al aspirante a ocupar la vicepresidencia de la Generalitat, Carlos Flores, condenado en 2002 por un caso de violencia machista, un delito por violencia psíquica y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones que le provocaron a su exmujer un "quebranto psicológico". "Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo", "ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta", fueron algunas de las palabras que le dirigió". Pues ahí el PSOE mejor que cierre la boca. Ellos no dijeron ni pío cuando el presidente del PSOE vasco, Jesús Eguiguren, fue condenado, no por insultar a su mujer, sino por darle una paliza. Eso al PSOE le pareció fenomenal y no le apartó del cargo.

Estefanía Molina atiza a Podemos. "Irene Montero parece ya la coartada para que Podemos no asuma la debacle del 28-M". "El partido morado debería preguntarse ya si su objetivo es reventar las posibilidades de Sumar el 23-J, en vez de llamar a la unidad en torno a Yolanda Díaz para reflotar ese espacio". Ya te lo digo yo, Estefanía. Iglesias estará toda la campaña insultando y atacando a Yolanda.



"Si Podemos se ha coaligado con Sumar, será que Ione Belarra piensa que le conviene más eso que ir en solitario garantizando el puesto a Montero. Aceptar ir con Díaz implicaba que igual no llegara a renegociarse la inclusión de la ministra de aquí al cierre de las listas". Ione está haciendo teatro, ella se ha garantizado su puesto.

ABC

"El segundo de Sumar, a favor de la secesión de Cataluña para acabar con el Reino de España". Tampoco esperábamos otra cosa. Hablamos de la extrema, extrema ultraizquierda. "Vox amenaza con nuevas elecciones en Murcia al no cederle el PP un puesto en la Mesa de la Asamblea". No molan nada las formas de Vox, pero nada.



Ignacio Camacho dice que "ni un minuto merece la pena emplear en discutir, o comentar siquiera, la legitimidad de los pactos del PP con Vox, sean en Valencia o en un municipio perdido de la España vacía".Pero ni uno. "La normalización del extremismo es obra de este Gobierno, cuyo presidente decía que la simple idea de pactar con Podemos le envenenaba el sueño. Es tarde para la indignación impostada y el postureo lastimero. Lecciones de superioridad ética, ninguna". Que se desgañiten, si quieren.



"La cuestión de fondo, el verdadero problema, es la ruptura de la centralidad política que Sánchez deja como herencia para sí mismo o para el que le suceda". Y eso va a costar resolverlo. "Ese círculo vicioso de fractura civil sería la victoria 'póstuma' de Sánchez, la consolidación de las dos Españas con sus viejos fantasmas". A Sánchez le ha faltado el canto de un duro para devolvernos a la guerra civil. Ese es su legado.



Cristina Casabón aplaude el pacto de Valencia. "En los pactos venideros seguirá manando sangre, porque es el único recurso que la izquierda tiene a mano para, ya digo, hacer su campaña del miedo. Todas las izquierdas han visto perplejas la realidad de lo real, y están muy nerviosos porque otean el paro. Andamos por la undécima corrida goyesca, nunca se sabe quién está allí reiterando los vicios de la corte y es que los políticos de la izquierda tienen el vicio de hablar muy mal". "Los pactos con el diablo le sientan mejor que al presidente saliente, porque el gallego tiene más escrúpulos". Sobra el "más". Feijóo ha aprendido deprisa que con Sánchez todo es un duelo a primera sangre.



Berta González de Vera dice que "Vox no deja de ser una escisión gamberra del PP. Nada que ver con Trump y con Putin aunque quieran forzar la analogía". Y bastante menos dañinos que Podemos, ERC o Bildu.



La Razón



"Debate en la cúpula del PP sobre los pactos con Vox". "Murcia planta al partido de Abascal, en sintonía con Génova, y rompe la idea de un acuerdo global". Ya se les pasará, las generales están al caer y el que no entienda que la urgencia es echar a Sánchez perderá. Como dice el editorial "un partido como el PP, que fue objeto de un inicuo «cordón sanitario» promovido por partidos de izquierda y nacionalistas con, prácticamente, el mismo argumentario con el que se niega el pedigrí democrático a Vox, debería estar ya curtido ante la maniobras propagandísticas del PSOE y actuar desde sus propios intereses, que son, ciertamente, los de sus electores". "No parece que los socialistas estén legitimados para marcarle líneas rojas al Partido Popular". Sólo faltaba. Y si les pica, que se rasquen. Alguien que ha pactado la extrema ultraizquierda, con filoterroristas y separatistas lo mejor que puede hacer es pedir perdon a la mayoría de los españoles a los que ha traicionado y hacer mutis por el foro.