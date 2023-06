La "baronesa roja" del PP extremeño da alivio a Sánchez en su peor momento

El Mundo



"El PP arriesga Extremadura para reforzar el centrismo el 23-J". Una pregunta, ¿la tal Guardiola era la candidata del PP o de Podemos? Porque tiene el mismo discurso, calcado, de Irene Montero. "El PSOE presidirá la Asamblea, tras vetar Guardiola el acuerdo con quien "niega la violencia machista". Vox no niega la violencia machista, se niega a llamarla así. Génova apoya el plan para "reforzar el centro" y porque no pacta "a cualquier precio"". Génova está bastante despistada, todo hay que decirlo. ¿Está diciendo Génova que el PP valenciano pactó a cualquier precio con quien niega la violencia machista? Malo, malo, malo. Ya nos va quedando claro por qué Vara se fue y volvió tan rápido. La tal Guardiola debió prometerle que iba a seguir siendo presidente de Extremadura.



"La operación (demasiado) arriesgada hacia la mayoría absoluta de la nueva baronesa roja del PP en Extremadura", titula David Vigario. Esta flipa. Una repetición electoral dará la mayoría a la izquierda. En Extremadura ganó Fernández Vara, no el PP. Pero vaya, escuchando a la tía esta, que habla como Irene Montero, mejor que gobierne Fernández Vara, es mucho más sensato.



El Mundo está encantado. Ya lo lamentará. "Al mantener su palabra dada («nunca pactaré con Vox»), una cuestión inédita en la política de nuestros días, se enfrenta a un triple salto mortal muy arriesgado: o sella la mayoría absoluta en la más que posible repetición electoral a comienzos de noviembre, atrayendo al votante más centrado o apelando al voto útil de los fieles a Vox, o su coherencia en llevar hasta las últimas consecuencias su promesa se perderá con ella en la fría oposición". Les ofreció la Asamblea, o sea que lo de la palabra dada y la coherencia vamos a dejarlo. Y, la verdad, si es un tapado de Podemos mejor que siga Vara.



Como dice Santiago González, "cuando en esta vida lo veas todo muy chungo, como se le planteaban las cosas a Guillermo Fernández Vara la noche del 28-M, no debes darlo todo por perdido, piensa que la divina providencia, en forma de María Guardiola, es como Clint Eastwood para Eli Wallach en El Bueno, el Feo y el Malo, un ángel rubio que vela por él". O le prometió directamente a Vara que le dejaría gobernar y por eso el extremeño se echó atrás en eso de volver a ser médico forense.



"María Guardiola es un alma de cántaro, qué digo de cántaro, un alma de botijo extremeño que se ha propuesto ser adelantada de la rara estrategia de Feijóo para sacar al felón de La Moncloa. A ver, no es que uno sea un fanático del acuerdo de Gobierno con Vox y comprendería que el PP se ahorrase pronósticos en la sabia cautela de no empeñarse en cruzar el puente antes de llegar al río, pero el empecinamiento en negarse a la compañía de Vox parece muy inconveniente si tenemos en cuenta dos factores: el primero es que Pedro Sánchez debe ser el objetivo fundamental. El segundo que no hay un solo sondeo que permita al PP la ilusión de sustituirle en solitario". Al margen de dejar a su compañero valenciano como un trapo.



El editorial de El Mundo parece escrito por El País. "Desde que firmó con el PP el pacto en la Comunidad Valenciana, Vox se ha confirmado como un socio poco fiable, lo que supone un mal precedente de cara a las eventuales negociaciones para la formación del Gobierno central". "Las palabras de Guardiola («No puedo dejar entrar en mi Gobierno a quienes niegan la violencia machista»), vienen a cuestionar el pacto de Carlos Mazón". Vamos, es tal bofetada a su compañero valenciano que lo que no entiendo es cómo no han echado del partido a la podemita Guardiola.



"Con movimientos como el de Extremadura el PP planta cara a Vox, al que con razón no debe someterse, y con ello busca además reforzar su posición centrista de cara al 23-J. La clave estriba en que esa estrategia no aboque al partido a abiertas contradicciones". Pues mira, no. Con movimientos como el de Extremadura lo único que consigues es que la derecha se quede en casa y gane Pedro Sánchez, la ultraizquierda de Podemos, ahora Sumar, Bildu y ERC. Ese es el servicio que ha hecho a España la podemita Guardiola.



Federico Jiménez Losantos echa humo con la baronesa roja. "Que el problema en la derecha política es que no respeta a la derecha social lo ha ejemplificado de maravilla María Guardiola, que si antes era una chusca parodia de Podemos, ayer dio un gran paso para convertirse en la nueva Irene Montero y acompañar a Belarra en la curva de los alcornoques". No hace falta que repita elecciones, que haga lo que le pide el cuerpo, dejar gobernar a Vara, darse de baja en el PP y pasarse a Podemos para que Vara le dé una concejalía.



"Es tradición que el representante de la derecha desprecie a sus representados, y Guardiola se ha emperrado en que Vox no entrara en su Gobierno, y que no y que no. Los votantes, que sí y que sí, y le dieron una mayoría justita para echar al partido de Sánchez. Pero, contra el veredicto de las urnas, Guardiola desenfunda El libro Rojo de Petete y dice que no pactará con Vox". "¿Qué respeto tiene por el Parlamento regional, cuya presidencia entrega al partido que rechaza? ¿Son buenos los votos de Vox y no los elegidos por 50.000 votantes?". "Si un solo extremeño votó al PP para defender la bandera LGTBI, prometo no llamar a Guardiola La Niña del Alcornoque". Extremadura no se merece que la gobierne esta irresponsable. A elecciones.

El País



"La ruptura en Extremadura deja en evidencia al PP por el resto de pactos con Vox". La niñata extremeña se lo ha puesto a huevo a la banda mediática sanchista, así que no se les puede reprochar que aprovechen. Si eso que la fichen y se largue de la política, que no es lo suyo, al menos en el PP. "La líder popular extremeña se distancia del acuerdo en la Comunidad Valenciana: "No puedo dejar entrar en mi gobierno a los que niegan la violencia machista". Y advierte que "si hay que ir a nuevas elecciones, se va"". Mira, niña, déjate de tontadas y deja gobernar a Vara. Ya que has jugado con los votos de los extremeños, no les hagas gastar más pasta con otras elecciones, que no estamos para tirar el dinero.



Dice Javier Casqueiro que es que Guardiola no es Sánchez. "La candidata popular extremeña María Guardiola había avisado en la campaña de las elecciones autonómicas en mayo, reafirmó sus líneas rojas sobre no gobernar con la ultraderecha de Vox". Y ella no es una embustera como Sánchez, que prometió que no gobernaría con la ultraizquierda de Podemos y ahí le tienes. Claro, qué las promesas de la candidata del PP de Extremadura no salen en los periódicos nacionales. Probablemente no lo sabía ni Feijóo, porque entonces no la habría puesto de candidata. O Guardiola es tonta o debería saber que si no pacta con Vox gobernará la izquierda.



"El asunto parece ahora fuera de control para el PP y ha proporcionado algo más que alivio en esta campaña de generales al PSOE en su momento más delicado". Totalmente de acuerdo. Es obvio que la tal Guardiola trabaja para Sánchez. Ya está tardando Feijóo en ponerla en su lugar. O sea, fuera del PP.



"Ahora mismo no está en juego el poder, sino la dignidad. No voy a regalar consejerías. Jamás voy a faltar a mi compromiso. Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a los que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o tiran a la papelera la bandera LGTBi". Mira niña, vete a Podemos a dar mítines. Tu no regalas nada ni tienes dignidad, son los votantes los que deciden. Y la verdad es que los extremeños no se merecen esta presidenta.



Pepa Bueno también se frota las manos. Tampoco se le puede reprochar tras el regalo de la podemita popular extremeña. "¿Quién manda en el PP?". "La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que fue la segunda fuerza por detrás del PSOE en las elecciones del 28-M, fue ayer meridianamente clara en las razones políticas de su rechazo a incluir a Vox en el Gobierno regional: "Yo no puedo dejar entrar a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI"". Vamos, que insultó a todos sus compañeros que han pactado con Vox aferrándose al discurso socialpodemita. Si tanto asquito te dan, nena, haberte presentado por Podemos.



"La ruptura de esas negociaciones ha puesto sobre la mesa la disparidad irreconciliable de criterios que el PP está utilizando en sus acuerdos con la extrema derecha, el caos de unas negociaciones en las que no parece haber nadie al mando general". Una cosa es discutirle a Vox puestos y otra muy distinta asumir el discurso de la extrema izquierda política y mediática. "O Vox es inocuo para el PP "porque lo ha votado mucha gente", como aseguró Feijóo tras el pacto valenciano, o pone en peligro la cohesión social, como afirma la líder extremeña". Esta bobita le ha hecho un roto a Feijóo y las delicias de la izquierda.



ABC



"María Guardiola: «En el PP caben todas las sensibilidades, pero no Vox, están en otro sitio»". Debe estar contenta esta tipa, completa desconocida hasta ayer. El editorial intenta salvar los rotos dejados por la podemita del PP. "La aritmética de muchos territorios sitúa a Vox como socio preferente, pero no único, a la hora de formar gobiernos con el Partido Popular y es posible que los dos partidos estén obligados a entenderse después del 23J. Esa realidad no impone, sin embargo, que Vox deba considerarse un socio exclusivo ni que los términos de la negociación obedezcan a estándares comunes. En el caso de Extremadura, la circunstancia es esencialmente distinta a la de la Comunidad Valenciana ya que, como recordó la propia Guardiola en su intervención, el Partido Popular cuenta con 28 diputados y el 38,85% de los votos, mientras que Vox obtuvo sólo cinco diputados y un 8,12%".



"En el caso de Extremadura lo que se ha dado es un salto cualitativo en las posibilidades del PP, hasta empatar en escaños al Partido Socialista, lo que en términos históricos significa que a Guardiola le ha llegado mucho exvoto socialista al que no quiere asustar". Seamos sinceros, Guardiola le ha comprado el discurso a la izquierda, punto.



Teodoro León Gross cambia de tema y habla de Sánchez. "Sánchez no va a dar a Feijoo el honor de derogar el sanchismo. El gran líder antisanchista va a ser él mismo. De momento Sánchez ya proclama que el PP, al pactar con Vox, asume las tesis de Vox, y por tanto representa el verdadero peligro. Es un modo de aceptar que él, al pactar con Podemos y aliarse con Esquerra y Bildu, asumió las tesis de Podemos, Esquerra y Bildu, y por tanto el PSOE ha siso más peligroso que todos ellos. Mediante esa lógica transparente, sincera y rotunda, está confesando al país que el sanchismo ha sido y es un peligro para España. De ahí que haya activado esta autoenmienda a la totalidad". Una manera de ver las cosas algo retorcida.



La Razón



"Feijóo rompe la política de bloques por el voto útil". "Extremadura da la vuelta al marco de campaña: tumba la estrategia socialista y coloca a Vox como obstáculo del «cambio»". Feijóo no ha tenido nada que ver con lo de Extremadura, lo ha decidido la tal Guardiola solita. Al margen de que esa no es la cuestión, el problema es que el discursito de Guardiola es el mismo que el de Irene Montero. Pero en fin, es Carmen Morodo.



"En el lado popular, el modelo de María Guardiola se aproxima mucho más a lo que quiere Feijóo, si llega al gobierno, que lo que se ha visto en la Comunidad Valenciana, y este modelo es el que desde ayer miran en el PP como la vía de escape para pelear en las generales por una mayoría amplia. El ruido de las negociaciones con Vox había levantado ya algunas alarmas dentro de la organización popular, sobre todo fuera de Madrid". Morodo, no te lo crees ni tu. Claro que sería estupendo que Feijóo ganara por mayoría absoluta, pero eso no va a pasar. ¿Vamos a estar repitiendo elecciones cada mes? Pues va a ir a votar su padre.



"Ese ruido de la negociación con Vox no termina aquí, porque todavía siguen pendientes los gobiernos de Baleares, Aragón y Murcia, pero Guardiola ha dado un golpe en la mesa que trastoca también la campaña socialista y desactiva la alerta antifascista que entonaban como mantra los líderes de la izquierda". Pero Carmen, corazón, pasas tanto tiempo con Ferreras que se te va la pinza. A ver, te informo, Sánchez ha pactado con la ultraizquierda, los terroristas y los golpistas ¿no lo sabías?



"Vox ha arriesgado también mucho en Extremadura con su «no» a un acuerdo programático que hubiera impedido que sea el PSOE el que controle la Mesa del Parlamento regional y el calendario para que Guillermo Fernández Vara se presente a la investidura, pese a que no puede prosperar por no tener los votos suficientes". Vox no ha perdido nada en Extremadura, el que ha perdido es el PP y Vara ganará las elecciones.



El editorial echa toda la culpa a Vox. "En el periodo llamado a consagrar el cambio político en la comunidad condenada al furgón de cola del Estado, el preámbulo ha resultado un fiasco incomprensible. Es más, la retórica frentista de los partidos del centroderecha para justificar el papelón de ayer en la Cámara abre la puerta de par en par a la repetición electoral como única salida a un escenario de bloqueo". "El PSOE tiene razones para sentirse aliviado entre tantas heridas abiertas en unos comicios desastrosos para sus intereses, especialmente si la pírrica hazaña se ha debido a deméritos ajenos". El sanchismo político y mediático da palmas con las orejas y con razón.



"El partido de Santiago Abascal ha forzado un pulso irresponsable y absurdo en la que todas las partes pierden, excepto la izquierda, lo que debería haber sido un elemento de peso en la toma de decisiones". Perdón, no, en esta ocasión no ha sido Vox. La candidata habla como una podemita. Insulta a Vox, y con ello a sus votantes. Tengo entendido que la puso García Egea, eso lo explica todo.



Como dice Vicente Vallés, "el PP solía presumir de «decir lo mismo en todos los rincones de España». ¿Está cambiando eso con Feijóo?". ¿Cuál es su modelo, el de Valencia o el de Extremadura? Si Vox es tan malo como dice Guardiola, ¿por qué ha pactado en Valencia? En fin, Feijóo, nos tienes un poco despistados.