El PSOE denuncia una lona gigante de Desokupa que manda a Sánchez a Marruecos

La empresa Desokupa ha desplegado una lona gigante en Madrid, cerca de la calle Atocha, en la que se ve el rostro de Pedro Sánchez enfrentado al del dueño de la empresa de desalojos, Daniel Esteve, con el lema "Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa".

En la lona aparecen tras Sánchez una bandera de Marruecos y un Falcon, además del mensaje: "En ocho años hemos recuperado las casas de 7.600 familias o condenas. Os echaremos de menos a todes". No es el único político que aparece en el cartel, desplegado en el número 35 de Antón Martín. Acompañan a Sánchez dirigentes de Podemos como Irene Montero, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, así como el exvicepresidente Pablo Iglesias, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alías 'Tito Berni' y protagonista del escándalo Mediador.

El PSOE ha reaccionado con una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por lo que han calificado de "lona del odio". Fuentes del partido han señalado que también tienen previsto emprender acciones jurídicas por la vía penal.

"Esperamos que estas prácticas de campaña sucia sean penalizadas por los ciudadanos y ciudadanas, y que sean condenadas por todos los partidos políticos", señalan desde el PSOE, donde consideran que "el odio no puede ser protagonista de la campaña electoral".

Entre quienes se han quejado también por la lona está Alejandra Jacinto, que protagonizó un escrache contra la entonces candidata de Cs en Madrid Begoña Villacís y que en la reciente campaña del 28-M no dudó en utilizar también lonas en campaña, señalando no a políticos sino al hermano de Isabel Díaz Ayuso. "Me pregunto qué Ministerio le dará Feijóo a estos matones", dice la ex candidata de Podemos y ahora al frente de Vivienda en Sumar.