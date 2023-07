Lola Sánchez, desatada contra Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y el nombramiento del "hombre" Elizabeth Duval

Lola Sánchez Caldentey, una de las cinco eurodiputadas de Podemos que, junto a Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Carlos Jiménez Villarejo y Pablo Echenique, obtuvo escaño en las elecciones de 2014, y la única de los cinco que culminó su mandato en Bruselas, lleva meses ajustando cuentas con Pablo Iglesias, al que acusa de machismo y de pedirle que espiara al también eurodiputado Miguel Urbán, líder de los Anticapitalistas que había creado una corriente dentro del partido morado.

Ahora también arremete contra Yolanda Díaz, líder del popurrí de extremas izquierdas que se ha agrupado bajo el paraguas de la plataforma Sumar.

Las dificultades laborales de los ex de Podemos

Lola Sánchez sangra por la herida y no pierde la ocasión de criticar al líder en la sombra de la casi desaparecida formación morada. La última ocasión se ha producido a raíz del victimismo de Iglesias sobre lo difícil que va a ser que los de Podemos que no puedan continuar en política, tras la debacle del 28-M y los resultados que auguran las encuestas a Sumar, donde han buscado refugio varios políticos de la formación.

"Siento que Casero tenga difícil encontrar trabajo por equivocarse al votar la reforma laboral. Quizá se lo deberían dar CCOO y UGT" —decía con ironía en la SER el líder morado y hoy intentando reconvertirse en líder mediático de la extrema izquierda— "Pero, fuera de bromas ¿se imaginan cómo lo tiene alguien de Podemos para encontrar trabajo?", concluía Pablo Iglesias.

Lola Sánchez, siempre al quite, le respondió en Twitter: "Yo sí lo sé, Pablo. Tras dejar el Parlamento Europeo se me cerró todo, esos 5 años son una losa en mi CV. Pero no tengo amigos millonarios que me monten un negocio", dice en alusión a Roures.

El nombramiento de Elizabeth Duval

Tampoco se calla la exeurodiputada de Podemos sobre el nuevo intento de la izquierda radical de crear un sustituto amable de Unidas Podemos, con Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz que, además de acoger los restos de Unidas Podemos, incluye unas quince formaciones, varias de ellas de carácter regional y con muy poco tirón electoral, como Alianza Verde, Batzarre o Proyecto Drago…

A Lola Sánchez le parece una aberración el nombramiento de Elizabeth Duval, conocida activista trans y colaboradora de Al Rojo Vivo y eldiario.es, como portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI de Sumar.

Cuando en marzo de este año Lola Sánchez arremetió contra Iglesias por machista utilizó precisamente el enfrentamiento del podemita con Duval para dejar clara su postura sobre la activista trans: "Sí, Iglesias está totalmente abducido y cree firmemente que Duval es una mujer, porque cuando es un hombre quien le lleva la contraria, lo considera un valiente, un retador; pero si es una mujer, la cosa cambia, y lo que hace es denigrarla y apartarla: 'no se nos acerque más".

Por ello tampoco se ha callado con el nombramiento de Duval como portavoz en materia de feminismo por parte de Yolanda Díaz.

Los de bocs dejan a cargo de la naturaleza a los cazadores igual que Sumar deja el feminismo en manos de un hombre. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) July 4, 2023

"Los de bocs dejan a cargo de la naturaleza a los cazadores igual que Sumar deja el feminismo en manos de un hombre". Un nombramiento polémico, sin duda, que también ha sido criticado por otros sectores del feminismo, que no comparten que la portavoz de feminismo de Sumar sea "un hombre de 22 años autodeterminado mujer".