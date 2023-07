España se mantiene en el furgón de cola de la ayuda a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania se encuentra en su decimoséptimo mes. El Gobierno de Kiev está en plena contraofensiva para recuperar el terreno perdido en el sur y oeste del país, aunque todavía nos encontramos en una fase de tanteo, con las unidades de exploración ucranianas buscando posibles vulnerabilidades en las líneas que el Ejército invasor de Rusia ha establecido durante el crudo invierno, en el que las hostilidades quedaron prácticamente paralizadas.

Las fuerzas militares ucranianas han estado recibiendo adiestramiento en diversos países aliados -entre ellos, en España- y recibiendo material militar ligero y pesado durante estos meses de parón en el campo de batalla. Una ayuda fundamental para la supervivencia de Ucrania y para sus aspiraciones de recuperar el terreno perdido. De hecho, es muy posible que sin ella no hubieran conseguido aguantar la presión rusa.

El envío de esta ayuda, que se basa en las peticiones ucranianas y en las posibilidades de los países, está siendo coordinada por la OTAN y Estados Unidos en la base aliada de Ramstein (Alemania). Una asistencia que está siendo monitorizada desde el inicio del conflicto por el Ukraine Support Tracker, un observatorio específico que está elaborando el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo.

El objetivo de este observatorio es cuantificar la ayuda que está recibiendo el Gobierno de Ucrania. La misma es anunciada en algunas ocasiones públicamente de forma individual o conjunta por los países que la hacen efectiva, mientras que en otras permanece oculta a la opinión pública hasta que es confirmada por el propio Ejecutivo de Kiev una vez ha sido ya recepcionada por sus fuerzas militares.

Ayuda total (militar, económica y humanitaria) a Ucrania

En la última actualización de datos, que ha sido publicada este jueves, España permanece en el furgón de cola de la ayuda a Ucrania. Este hecho no es nuevo, pues está en la parte baja de los donantes desde el inicio del estudio. Exactamente, aparece como el decimoséptimo contribuyente a la liberación de Ucrania, sumando apoyo militar, económico y humanitario. Mejora una posición respecto a la actualización de febrero de 2023 y tres posiciones respecto a la de diciembre de 2022.

Al igual que en la última actualización, sigue siendo llamativo que en el bruto de datos del estudio, que es descargable en formato excell, sigan sin figurar algunas aportaciones españolas que no sólo han sido anunciadas por el Gobierno, sino que su recepción ha sido confirmada por el propio gobierno de Ucrania, en algunos casos con declaraciones de miembros del Gobierno o, en otros casos, con mensajes en las redes sociales de cuentas institucionales.

Ayuda militar a Ucrania

En lo que a la ayuda estrictamente militar se refiere, el estudio sitúa a España como el vigésimo contribuyente de ayuda militar, por detrás de países con ejércitos y economías mucho más pequeñas, como Lituania, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Bélgica o Letonia, o por detrás de países más potentes militarmente pero muchísimo más lejanos, con los problemas logísticos que supone transferir esa ayuda, como es el caso de Australia.

El Kiel Institute for the World Economy reconoce en todas sus actualizaciones desde hace meses que tiene serias dificultades para poder cuantificar el envío que está realizando algunos países por la opacidad con la que están tratando este asuntos. Mientras muchos aliados tienen listados públicos de material enviado y pendiente de enviar, hay otros que apenas informan, como es el caso de España.

El Gobierno español ha mejorado en cuanto a la calificación de transparencia se refiere. Mientras en los datos hechos públicos el pasado mes de febrero se encontraba en la cuadragésima posición en ese ránking, es decir, que era el segundo país más opaco de todos los aliados, en la nueva actualización mejora hasta la trigésimo cuarta posición entre todos los países donantes.