¿Quiere Podemos reventar el bloque de extrema izquierda que lidera Yolanda Díaz?

La coalición de 15 partidos de extrema izquierda radical, bajo las siglas de Sumar y el supuesto liderazgo de Yolanda Díaz, parece haber salvado los muebles el 23-J, simplemente porque ha ganado a las previsiones de muchas de las encuestas publicadas las semanas previas.

Pero el origen de la coalición, con la humillación pública a Irene Montero, dejó muchas heridas abiertas. Tanto Ione Belarra como el propio Pablo Iglesias tardaron menos de 24 horas en criticar el resultado obtenido por Yolanda Díaz en las elecciones generales.

Quizás por eso, y porque sabe que aunque lidere Sumar no tiene ningún poder sobre los grupos que lo integran, Díaz quiere acelerar la formación del Gobierno de coalición con Pedro Sánchez, para lo que sería imprescindible la abstención o el sí —según lo que depare el voto CERA el próximo viernes— de Puigdemont a la investidura. Por ello se ha apresurado a iniciar las negociaciones con Jaume Asens como emisario, al que la vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones ha encargado tomar contacto con el entorno del prófugo de la justicia.

Podemos no da tregua

Junts no se lo va a poner fácil a Sánchez y Díaz —amnistía y referéndum de autodeterminación vinculante están sobre la mesa—, y si en vez de abstención requiriese el sí, la factura a cobrar será aún mayor.

Pero tampoco parece que los 5 de Podemos que han conseguido acta de diputado vayan a actuar con disciplina militar. Es más, es posible que acaben dándole más quebraderos de cabeza al posible Gobierno Frankestein II que el prófugo Puigdemont.

De entrada, Pablo Iglesias ya ha dicho públicamente que, si se va a una repetición electoral por falta de acuerdo con Puigdemont, Podemos exigirá unas primarias dentro de Sumar, uno de los motivos de conflicto a la hora de sellar la coalición. De ahí las prisas de Yolanda Díaz por llegar a acuerdos con Junts y reeditar el Gobierno de coalición. El acceso al poder acallaría el ruido interno.

Belarra e Iglesias critican el resultado de Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no dejó pasar ni 24 horas para criticar a la coalición por la que se ha presentado a las elecciones en un vídeo publicado en su perfil de Twitter, culpando a la líder de Sumar de la pérdida de 700.000 votos y muchos escaños por la "renuncia al feminismo e invisibilizar a Podemos".

España nos ha dado tiempo, pero ahora tenemos que usar ese tiempo para revalidar la coalición, cuidar la mayoría plurinacional y defender el feminismo. pic.twitter.com/9ii70wNZBX — Ione Belarra (@ionebelarra) July 24, 2023

En la misma línea se pronunció Pablo Iglesias, pidiendo a Yolanda Díaz "humildad" y "hacer autocrítica" porque el resultado que ha obtenido, un 12,3% de votos, "no llega al peor resultado de Unidas Podemos", que fue un 12,9% en 2019.

¿Votar en contra de la investidura de Sánchez?

¿Podría ocurrir que Podemos reventase la coalición de investidura votando en contra de Pedro Sánchez? No parece, de momento, que esa sea la situación, si seguimos el análisis de Pablo Iglesias en Contexto, donde da "por descontado" el voto a favor de todo Sumar "incluso si el PSOE propone un gobierno de partido único". Pero en el mismo artículo, tras señalar quejoso que "hoy Podemos es un partido modesto" saca pecho a continuación señalando que sus 5 diputados "son tan cruciales como los de Bildu, ERC y PNV". Y son cruciales para apoyar... pero también podrían serlo para bloquear.

Entre esos 5 diputados de Podemos están Ione Belarra por Madrid y Lilith Verstrynge por Barcelona, dos íntimas de la humillada y defenestrada Irene Montero, que no perdonan a Yolanda Díaz que dejase fuera a la todavía ministra de Igualdad.

Podemos ya ha dejado claro que esos 5 diputados tienen autonomía dentro de Sumar, no sólo para negociar la investidura, sin para cualquier otra iniciativa. Lo ha dicho Iglesias y la ha confirmado Pablo Echenique tras la reunión de la Diputación Permanente y despedirse de la Cámara.

Esto choca frontalmente con el plan de Yolanda Díaz, que ha designado ya un equipo negociador de su confianza para las conversaciones con el PSOE.

Posibles exigencias de Podemos

Además, es sabida la relación privilegiada que tiene Podemos con ERC y Bildu, por lo que no hay que descartar que ponga un precio al sí a la investidura, que podría ser un ministro o presidir el Congreso. La negociación el 17 de agosto de la Mesa del Congreso, según Iglesias, dará las primeras pistas de "cómo se mueven los múltiples actores del bloque plurinacional". Y añade: "¿La presidencia del Congreso será de un/a miembro del PSOE? No tendría por qué".

En definitiva, Sánchez depende para ser investido de los 15 partidos que forman Sumar, cada uno con sus propios intereses —aunque sólo han obtenido escaño 7 de ellos: 10 diputados nombrados por Yolanda Díaz, 5 de Podemos, 5 de IU, 5 de Comunes, 2 de Compromís y 1 de la Chunta y otro de Mes— y sobre los que Díaz no tiene una relación jerárquica. Además, necesitará a Bildu, ERC, PNV, BNG y Junts.

Pero no sólo para ser investido, sino para aprobar cualquiera de las leyes que requieran mayoría absoluta. Como señaló Iglesias en el mismo artículo de Contexto, "si Sánchez forma gobierno no será un gobierno estable porque necesitará que todos los partidos de la coalición Sumar (que no son iguales y que, seguramente, no estarán todos en el hipotético gobierno de Sánchez) junto a ERC, Bildu, PNV y BNG voten a favor de cada ley y que Junts no vote en contra. Es enormemente difícil".