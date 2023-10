Cebrián se harta y pone a caldo a Sánchez en 'El País'

El Mundo

"El rechazo a la amnistía llena Barcelona y descoloca al PSOE". Toma ya, eso sí que no se lo esperaban. ¡Cómo se han puesto, los de Illa! Les ha llamado de todo por salir a manifestar su opinión, a quién se le ocurre. A parir, ha puesto a los manifestantes. Es lo que tienen las dictaduras, que antes de meterte en la cárcel o fusilarte pues te niegan la palabra.



"«Es el momento de las instituciones, no de las manifestaciones y la calle», venía de declarar el primer secretario del PSC, Salvador Illa". ¿Y quién se cree que es Illa para decidir cuándo se manifiestan los ciudadanos? "Es una marcha «contra los catalanes», había advertido la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, para negar la catalanidad de los que, pese al aviso, osaran atender la convocatoria de Societat Civil Catalana". No, chati, es una manifestación contra ti y todos los de tu ralea.



"Las calles del centro de Barcelona acogieron ayer un rotundo clamor en defensa del Estado de Derecho y en rechazo a la amnistía a los encausados por el procés que negocia el PSOE con los independentistas a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez", dice el editorial. "La manifestación de ayer en Barcelona, unida a la de hace 15 días en Madrid, es un toque de atención que no se puede ignorar. La decisión de poner en juego las bases de la democracia española a cambio de unos votos para una investidura tiene un impacto en una población que recuerda muy bien el golpe del 1-O y amenaza con provocar una fractura social". Pues claro que el dictador Sánchez lo puede ignorar. Su misión es precisamente gobernar contra ellos.



Federico Jiménez Losantos está eufórico. "Nunca pensé que la convocatoria de Sociedad Civil Catalana, con la traición del PSC pasado en masa al golpe separatista y el gobierno de la Generalidad insultando a convocantes y participantes en la manifestación, fuera un éxito de tales dimensiones". Lo cierto es que no se lo esperaba nadie, tras el 23-J muchos nos quedamos tocados pensando que a la gente se la trae al pairo lo que haga el déspota Sánchez. "A ver si el Felón Sánchez reúne la mitad en cualquier sitio de España". Eso Sánchez, convoca una manifa, yo qué sé, para apoyar a los terroristas de Hamas, que es lo tuyo.



"Y por si aún alguien tiene dudas sobre el éxito de manifestación, basta ver cómo salieron, himplando y rebuznando, entre la hiena y el asno, Illa y Aragonés". Pues lo hay Federico, lo hay, Arcadi Espada, por ejemplo. Según él, "Barcelona no fue, ni mucho menos, Varsovia y la manifestación de los corazones que requería la democracia española no se produjo". "El refrendo no se dio hace unas semanas en Madrid, en la inoportuna e inane concentración que convocó el Partido Popular, ni se dio tampoco ayer en la convocatoria de Sociedad Civil". ¿Por qué no covocas tu una, Arcadi? Seguro que tienes mucho más éxito, con lo listo que eres y lo bien que lo haces todo.



Siguiendo con Federico, "hubo un detalle que a los resistentes añejos no les pasó inadvertido: por primera vez no sonó Els Segadors, tributo al catalanismo del PSC y a lo políticamente provecto, que ya no hay que pagar. En su lugar, tras un himno catalán, pero no criminoso, y el himno nacional, sonó, con la imagen de Ramón Arcusa como fondo de pantalla, el ¡Resistiré! del Dúo Dinámico, que es mucho más que una canción: un compromiso de luchar, contra todo y el tiempo que haga falta. La España leal no se rinde. Tome nota el Felón".



Raúl del Pozo también difiere de Arcadi y coincide con Federico. "Bajo un sol pegajoso y húmedo no hubo el fracaso que se esperaba en la manifestación"." La Cataluña constitucionalista dio una señal clara de resistencia a la autodeterminación y la ruptura del Estado de Derecho. Hubo menos gente que en la de 2017", pero claro, "faltaban los socialistas", los traidores que se han pasado al bando enemigo. O tal vez siempre lo estuvieron y en 2017 sólo querían pillar cacho.



"Seis años después el PSOE hace negocio con siete votos y el acoso a los constitucionalistas sigue de forma más silenciosa y más cobarde. El PSOE ya no está en la resistencia, sino en la entrega de Cataluña a los separatistas". Y no solo eso, se dedica a insultar a los catalanes que no son separatistas. "Ya están diciendo que la del 8 de octubre es una marcha contra Cataluña y la llaman unionista, evocando la sangrienta guerra de Irlanda. Desdichada metáfora". El socialismo se ha quitado la careta por unos votos. Eso es bueno.

Sobre Israel, dice El Mundo que "el ataque terrorista de Hamas contra Israel supone una injustificable escalada de violencia criminal que apunta directamente a los civiles y constata el fracaso de la comunidad internacional para solucionar un conflicto enquistado".

"La carnicería desatada el sábado en las ciudades israelíes por milicianos del grupo islamista merece una condena sin paliativos y no puede escudarse en la defensa de la causa palestina". Pues señor editorialista, evite llamar milicianos a los que son, simplemente, terroristas.

El País



El periódico ultrasanchista da fé del enorme éxito de la manifestación de ayer al decir que fue menos concurrida que la de 2017. Como ya hemos explicado, faltaban los socialistas, que se han pasado al separatismo por 8 votos. Menudo cabreo tiene el periódico ultra.

"Decenas de miles de personas rechazan la amnistía en Barcelona". "Feijóo y Abascal rivalizan por el favor de la Cataluña antiindependentista". Mientras, el PSOE traiciona a los antiidependentistas y se une a los separatistas. Esto no es de El País, naturalmente. "Un manifestante presume de haberse fotografiado con los tres (Feijóo, Ayuso y Abascal), como quien colecciona autógrafos de estrellas del rock", dice Miguel González. No hay duda, fue un éxito.



Y lo de Pepa y sus Migueles están nerviosos. "Más allá de la envergadura de la convocatoria, lo que esta tiene de significativo es que demuestra que las heridas que dejó el procés siguen abiertas para una parte de la población muy crítica con cualquier gesto de gracia que pueda ponerse en marcha para perdonar a quienes participaron en la organización del otoño separatista de 2017 y que precipitaron una cadena de episodios que afectaron a la convivencia entre catalanes". Ya se vio ayer lo bien que se ha restaurado la convivencia con todo el separatismo insultando a los manifestantes.



Como explica el editorial, los socialistas no estuvieron porque "necesitan el voto de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que negocia con ellos una amnistía para quienes aún tienen causas pendientes".



"De manera que la capitalización política de la protesta la protagonizaron las derechas españolas con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestándose por primera vez con el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, inflamados ambos de retórica apocalíptica y antisanchista sin ningún aterrizaje en el tiempo presente, en los seis años transcurridos, en el fracaso del procés y en la realidad compleja y plural de Cataluña y el conjunto de España". Echan las muelas. "Sánchez tiene todo el derecho a negociar con todas las fuerzas que puedan apoyarlo", concluye. Con terroristas, golpistas, ultras, pero el PP no tiene derecho a negociar con Vox.



Cebrián les lleva la contraria y dice que "vaya por delante que en una democracia representativa es normal y lícito, no existiendo una mayoría absoluta, que formaciones menores traten de conformarla entre ellos. Pero no lo es que, a fin de conseguirlo, un partido central para el funcionamiento del sistema acuda al auxilio de otros abiertamente enemigos de la Constitución y las leyes a las que han jurado lealtad y contra las que no cesan de conspirar y no dudan en delinquir".



"Estamos ante el chantaje de los enemigos de la concordia nacional y la unidad del Estado a un demediado líder político que enmascara la avaricia del poder con el servicio a la comunidad". Toma ya.



"No es diálogo someterse al chantaje de un fugitivo de la Justicia a cambio de beneficiar a un poder en ejercicio que no ha recibido el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Es una vergüenza, una inmoralidad y, lo que es casi peor, una estupidez. Sánchez ha sido el presidente del gobierno que más ha dividido a los españoles. También a miles de antiguos votantes socialistas y dirigentes del partido, muchos de ellos perseguidos por el franquismo por su lealtad a la democracia de la que ahora disfruta y pretende abusar el propio Sánchez". Ni yo misma lo hubiera expresado mejor.



"Una amnistía concedida en estos términos, rindiendo pleitesía a un delincuente fugado de la justicia, rebelde contra el ordenamiento constitucional al que juró servir, traidor al Estado del que era máximo representante en su comunidad, con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas, sería una ofensa a la dignidad de las instituciones, y una renuncia a los valores éticos y democráticos del socialismo". Veremos si es el último artículo de Cebrián en el periódico ultrasanchista.

ABC



"El constitucionalismo desborda el centro de Barcelona contra la amnistía y las cesiones a los 'independentistas'". "La manifestación constitucionalista convocada por Sociedad Civil Catalana, que ha recorrido el centro de Barcelona, es el contrapunto que necesita la opinión pública española para no aletargarse con el discurso del Gobierno y sus socios sobre la amnistía y la autodeterminación". Vamos, que habrá que estar en la calle día sí y día también.

"La movilización pública es una opción siempre legítima, pero ahora es urgente en la medida en que, en los próximos meses, se va a ejecutar fuera de los cauces constitucionales una quiebra del modelo constitucional de 1978". "Aunque la realidad es que a Sánchez le da igual la calle. La insensibilidad del PSOE al sentimiento mayoritario de los españoles contra la amnistía le hace indemne a estas protestas sociales. Solo una transformación de esa mayoría social en mayoría política y parlamentaria podrá evitar la consumación del acto más irresponsable que habrá cometido un gobierno democrático español". Claro, pero esa posibilidad la tuvimos el 23J y ya sabemos lo que pasó. Y nada garantiza que vuelva a pasar cuando vengan los asustaviejas con Vox, es que Vox, qué miedo da Vox, las sales, que viene Vox.



"No estaba el PSOE ni el PSC en la manifestación por la Constitución. Los socialistas se van apeando poco a poco, pero sin vacilar, de las grandes causas de la nación española solo por satisfacer su afán de poder".



"Esta sería la única opción digna para Sánchez: renunciar a la investidura, forzar nuevas elecciones y proponer en su programa electoral esa amnistía que ahora –y no antes– le parece tan necesaria para poner fin al 'conflicto' catalán". No parece que Sánchez esté en esa tesitura. Ni siquiera ha tenido la decencia de convocar un referéndum. Pero los que votaron a Sánchez ya sabían lo que votaban.

Sostres está con Arcadi. Allí no había nadie, cuatro gatos. "Por frondosas que parecieran algunas de las imágenes de la jornada de ayer, hablar de desbordamiento o de éxito o multitudinario es estar fuera de la realidad. El número de asistentes fue irrisorio en comparación con las manifestaciones de signo contrario, del mismo modo que la concentración del PP de hace 15 días en Madrid fue otro fracaso de asistencia por mucho que en nombre de la causa se quiera disimular el «horror vacui» del centro derecha". Menos mal que no ha dicho que había menos que en 2017.



"Si el PP quiere resultar útil en Cataluña tiene que definir un proyecto político creíble y ser capaz de ganar las elecciones o por lo menos de no perderlas por la goleada con que las pierde en el ayuntamiento de Barcelona, en la Generalitat y sobre todo en el Congreso, por 19 a 6 contra el PSC. Si el PP quiere ser útil no puede hacer el ridículo en Cataluña y es una burla que pretenda con manifestaciones de tres al cuarto disimular su dejadez política, irresponsable y cínica, en esta comunidad". Pobres manifestantes, con lo contentos que estaban.



José F. Peláez defiende a los manifestantes a los que Bolaños insultó llamándoles "nostálgicos del enfrentamiento", derecha y extrema derecha. Pero Peláez no vio a nadie de Junts. "Quizá estuvieran con Bolaños tomando el aperitivo en Ferraz, que por allí sí que hay mucho nostálgico. En concreto del 34". Buen sopapo, Peláez.

La Razón



"Clamor contra la amnistía". Dice Marhuenda que "la realidad es que Sánchez está comprando unos votos para ser presidente del Gobierno". Ya, eso ya lo sabemos todos, nadie se traga lo de la concordia, Marhu, la gente no es tan tonta (creo). "Nos impondrán una amnistía injusta, inconstitucional y sin fundamento, pero no nos convencerán". Pero vencerán.



Antonio Martín Beaumont dice que "la movilización social de este domingo en la ciudad condal, al igual que su precedente en la capital de España, ha sido despreciada por el PSOE. Desean tapar el éxito con el estúpido argumento de que se trata de «otra foto de Colón», dado el apoyo de Feijóo y Santiago Abascal a la convocatoria. Cantinelas sin recorrido. Olvidan que el 8 de octubre de 2017, en ese mismo lugar, contra el procés también se manifestó el PSC, e incluso fue Josep Borrell quien lanzó el discurso final. Son ellos, los socialistas, los caídos de la foto constitucionalista".



"El cambio del PSOE es tal que Pedro Sánchez culminará este viernes su ronda de consultas ahondando en el blanqueamiento de los herederos de Batasuna, otorgándoles el marchamo de una fuerza política más y elevándolos a la categoría de socios preferentes". Con todos menos con once millones de españoles. Esto va acabar mal.