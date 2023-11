Las claves del golpe al Poder Judicial de Sánchez y Puigdemont: "Estamos en un momento crítico para España"

La investidura de Pedro Sánchez está llevando a la democracia española surgida en la Transición al límite por las cesiones que el líder del PSOE ha hecho a los distintos partidos separatistas y nacionalistas para seguir en el poder. Además de la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O de 2017 que ha acordado con el condenado e indultado, Oriol Junqueras, y con el fugado Carles Puigdemont, el PSOE va a permitir que se persiga a jueces desde instancias políticas aceptando el término lawfare, que acuñó la izquierda bolivariana.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera Santos, ha dicho que el mejor resumen para entender lo que está pasando es que "al final los pájaros disparan a las escopetas y se vuelve todo del revés". En este sentido, el jurista ha señalado que "estamos en un momento crítico en España" porque "esto no se trata de un problema de la ley electoral sino de un problema convivencial". El experto ha destacado que uno de los elementos que surgen del sanchismo es la diferenciación de "dos bloques" monolíticos como ocurrió en Cataluña cuando se diferenciaba entre independentistas y constitucionalistas y es algo que se ha demostrado en las últimas encuestas.

Sobre las maniobras de Sánchez y la traslación del problema catalán al resto de España y la amnistía a los golpistas ha apuntado que "no es que no hubiera un programa electoral" que hablara de la amnistía es que "la negaban". Ha advertido que el único "precedente" que se le ocurre es la campaña de Felipe González con el "referéndum de la OTAN". Sobre el posible referéndum pactado con los separatistas ha dicho que "sí que se podría utilizar un referéndum, pero para saber qué opina el pueblo español sobre la amnistía".

Ataque a la separación de poderes

El catedrático de Derecho Constitucional de la URJC ha dicho que aceptar el término lawfare y perseguir a los jueces desde las instancias políticas es "una aberración desde el punto de vista de la separación de poderes". Ha explicado que "cada uno de los poderes tiene que cumplir con una tarea" y que "si el Legislativo controla la actividad de cualquier juez lo que se le está diciendo es que se le puede llevar a un a comisión de investigación". En este sentido, ha indicado que aceptando esa premisa "se puede considerar que el Estado está utilizando a los jueces para perseguir ideologías" y crear "una especie de comité de salud pública revolucionaria". "El mundo al revés", ha lamentado.

José Manuel Vera Santos ha considerado que el ataque frontal al Poder Judicial por Sánchez y sus socios es "un paso más en una degradación institucional y política" y "de la convivencia". También ha advertido que es "una situación complejísima" y que se podría buscar una reforma de la Constitución Española porque "no son las tablas de la Ley y se puede reformar". Sin embargo, está preocupado porque se trata de un "ataque al Estado" porque "se está hablando de la independencia de un territorio como si fuera lo más normal del mundo" y es un "ataque contra la soberanía nacional". "Estamos hablando de las estructuras vertebrales de la convivencia y al final el que paga es el que menos tiene" porque la ésta "protege la libertad y la igualdad de todos los españoles" ya que "los jueces son la última frontera frente a la barbarie".

Sobre lo que significa cuestionar de base la actuación judicial es como decir que la España surgida de la Transición sigue siendo un "sistema dictatorial" y "no es cierto hasta este momento que España sea una dictadura y se esté persiguiendo por cuestiones ideológicas". Ha remarcado que los jueces españoles persiguen "a delincuentes" y que "lo de no judicializar la política es como crear una casta". "Decían los atenienses frente a los espartanos que se regían por leyes y no por el deseo de los hombres", ha indicado Vera Santos sobre la ambición de Pedro Sánchez y sus intereses particulares para sacar adelante "una legislatura que paree diabólica" porque lo que nos lleva a ella "son los deseos de una sola persona". "Se está pasando de ser una negociación política a un negocio jurídico privado y con intereses que a afectan a gente que no está en la mesa", ha advertido.

También ha puesto el acento que se han ido conociendo la letra pequeña de todos los acuerdos con los partidos de este nuevo Frankenstein salvo el de Bildu. También que en el que ha hecho Sánchez con Puigdemont "se decía que volviesen las empresas" a Cataluña. Cree que esto "no es solamente tomar el control de las instituciones públicas sino decirle a las empresas donde tienen que estar. Es meterse en la cama de cada uno".

El poder del CGPJ

El catedrático de Derecho Constitucional de la URJC ha comentado que "si efectivamente se demostrara que algunos magistrados del TC estuvieran trabajando en la ley de amnistía eso no lo podría aguantar nadie" y que "si eso ocurre esto debería ser la de Dios es Cristo". Sin embargo, piensa que "las instituciones tienen que seguir trabajando" y ha recordado como "cuando se nombraron los cuatro nuevos magistrados iban saliendo y dándose golpecitos con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sigo pensando y seguiré pensando que tiene que ser independiente".

En este sentido, ha comentado el papel del Consejo General del Poder Judicial y el comunicado sobre la independencia judicial. "Me cuesta mucho decir que la no renovación del CGPJ es el único órgano constitucional que puede hacer una declaración institucional" en contra de la deriva del sanchismo. Ha recordado que "no es un órgano caducado, está en funciones porque no se han pesto de acuerdo el Congreso y el Senado" y que "se tendría que haber reformado el acuerdo, pero todo eso está hecho". "Los jueces tienen ahí instrumentos para frenar las decisiones erradas de partidos políticos que nos llevan a una situación de enfrentamiento", ha añadido José Manuel Vera Santos que ha finalizado explicado que la Transición fue "un núcleo básico de consensos" y que con la amnistía a los golpistas catalanes "vamos a poner al mismo nivel moral a Marcelino Camacho que a Puigdemont".