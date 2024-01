El PP denuncia la "artimaña" del Gobierno en Galicia de cara al 18F

"No hay que confiarse". Esta es la máxima que impera en el Partido Popular de cara a las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero. Aunque las encuestas dan a los de Alfonso Rueda una mayoría absoluta, en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo saben lo peligroso que es creerse los sondeos.

Fuentes populares denuncian además la "artimaña" iniciada por el Gobierno en los últimos días tratando de culpar a la Xunta de una "mala gestión" tras lo sucedido con los pellets en las costas gallegas después de que miles de pequeñas bolas de plástico llegasen a las playas procedentes del contenedor de un mercante que perdió parte de esa carga.

En las últimas horas, el líder popular en Galicia, Alfonso Rueda, ha denunciado que ha sido el Gobierno el que no ha intentado solventar este problema con ellos. "Si no estuviéramos en precampaña y al PSOE le fuera tan mal en Galicia, esto no sucedería", aseguran los populares gallegos.

"Tratan de comparar lo sucedido con los pellet en las costas gallegas con lo que ocurrió con el Prestige" hace más de dos décadas, aseguran los populares. "El PSOE culpó entonces al PP de Aznar, que estaba en el Gobierno, y ahora quieren darle la vuelta para apuntar a la Xunta de Galicia", resumen.

El Gobierno responde

Desde el Gobierno tratan de hacer este asunto uno de sus temas estrella de precampaña y por ello, este lunes, se apresuraron a contestar a Rueda. Aseguran desde el Ejecutivo que sí que han ofrecido "colaboración a la Xunta para participar en la recogida y limpieza de los pellets de plástico que han llegado a las costas gallegas, desde un espíritu de cooperación, lealtad y respeto mutuo".

"Muestra de esta disposición a ayudar y a cooperar con lealtad, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, llamó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para ofrecerle todo el apoyo del Gobierno de España en las labores de limpieza y restauración de las zonas afectadas", aseguran desde el Ejecutivo. Una versión que contrasta con la del PP que aseguran que no les han ofrecido soluciones.

"Para que ese apoyo pueda ser efectivo y el Gobierno pueda movilizar medios estatales, es necesario que la Xunta active el nivel de emergencia 2, destinado a emergencias de especial vulnerabilidad, y que solicite expresamente la movilización de los medios estatales" explican desde el Gobierno. Algo que los de Rueda descartan por ahora.

Comparecencias

Con el Gobierno tratando de perjudicar a los populares gallegos, desde Madrid el grupo parlamentario del PP ha dado un paso más en su defensa y han registrado las peticiones de comparecencia, tanto en Pleno como en Comisión, de los ministros del Gobierno competentes en la materia.

En concreto, el PP ha pedido que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, expliquen el seguimiento realizado por el Ejecutivo y las medidas que piensa adoptar al respecto de este vertido que afecta a las costas gallega y asturiana para que "todo quede bien claro".