Aragonès prepara las autonómicas con la promesa de un referéndum "reconocido internacionalmente"

ERC ha resuelto ya el futuro de Oriol Junqueras y Pere Aragonès. El primero no será el candidato de su partido a la presidencia de la Generalidad. A expensas de la amnistía para superar la inhabilitación, el presidente de ERC indultado prefiere no forzar la máquina y garantizar una candidatura para las autonómicas que no dependa del calendario de la ley o de las peripecias de la norma en Europa. De ahí el apoyo sin fisuras, en apariencia, a Pere Aragonès.

Las principales promesas del todavía presidente autonómico son que no adelantará los comicios, de modo que se celebrarán (al menos por el momento) en febrero del próximo año, y que arrancará del Gobierno la celebración de un referéndum "reconocido internacionalmente". Aragonès ha puesto como ejemplo las negociaciones para lograr primero el indulto, luego la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación y ahora la amnistía, que "nos decían que era imposible y ahora es una realidad".

Esa trayectoria y las recurrentes negativas de Pedro Sánchez para acabar siempre "cambiando de opinión" es lo que ERC utiliza a modo de palanca. Así, Aragonès ha destacado que "si tantas cosas que decían que eran imposibles las hemos hecho posibles, también haremos posible un referéndum de independencia reconocido internacionalmente".

Críticas internas

El "consejo nacional" celebrado este sábado por ERC ha servido para nominar a Aragonès, que tendrá que pasar más adelante por el proceso de primarias, y para reforzar, en teoría, a la cúpula republicana, muy cuestionada por los éxitos que se apunta Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont, en detrimento de ERC en las negociaciones con el Gobierno y el PSOE.

Los críticos consideran que sus dirigentes dan demasiadas facilidades a Sánchez y proyectan la idea de que sus votos no están en duda mientras que Junts logra con su presión hasta el último momento mejores resultados, como la propia amnistía o ahora la cesión de competencias en materia de inmigración.

Tanto Junqueras como Aragonès han pasado por alto esa fuerte contestación a sus métodos negociadores y se han dedicado a los elogios mutuos. Así, Aragonès ha asegurado que tanto Junqueras como Marta Rovira, fugada en Suiza, escribirán en el futuro "páginas de gloria". Junqueras, a su vez, destacó que Cataluña "tiene el mejor gobierno posible".