Así será el fin de Sánchez, según Luis Herrero

El Mundo

"Ferraz declara la guerra a la voz crítica contra la amnistía". Empiezan a dar mucho, pero mucho miedo. El PSOE tiene una banda de matones que envía cabezas de caballo hasta a los suyos. "Cuchillos en alto en público", dice Raúl Piña. A Page le va a pasar lo que a Monedero con Iglesias, que le van a echar del partido por no besar la suela del zapato de Sánchez.



Leyre Iglesias se dirige directamente a la actriz amiga de asesinos Itziar Ituño. "Lo primero que debo decirte es que respaldo sin ningún matiz tu derecho a expresarte libremente. Tanto si es por la causa más justa como si es por la más inmoral. Pero, como supongo que habrás comprobado, ejercer la libertad siempre conlleva pagar un precio: dos empresas privadas han cancelado sus contratos de publicidad contigo. Ellas son, como tú, perfectamente libres de hacerlo". Habrán sentido lo que casi toda la gente decente. Verdadero asco.

"Imagino también que, en medio de toda la polémica, será difícil que comprendas que, pese a todo, tienes suerte. Más allá de los ciudadanos que te han apoyado, has podido sentir el calor del poder. Ahí están el Festival de Cine de San Sebastián, que tanto calló cuando los señalados eran víctimas de ETA, y nada menos que el Gobierno de España. No hay duda de que la misma reacción habría recibido cualquier actriz que hubiera asistido a una manifestación de Vox", dice Leyre. Este país se hace cada día más irrespirable. Sánchez lo ha convertido en una ciénaga.

"Fuiste valiente. Acudiste a una protesta de Bildu de la que incluso el PNV y Podemos/Sumar se habían borrado. Es lo que tiene el compromiso: te expones y a veces pierdes. O ganas. Pero ambas deberíamos felicitarnos. Los mensajes en redes han sustituido a las cartas bomba, a los tiros en la nuca, a las puertas con dianas. Vamos, que antes, por ir a una manifestación en contra de ETA, te mataban. No sé si te sirve de consuelo, pero quizá el precio que has pagado no haya sido tan alto". No ha sido nada. Que muchos no volvamos a ver jamás una película o serie en la que ella participe, eso está claro.

El País

"Page se alinea con tres barones del PP por la financiación". Portada en el periódico del régimen, Page, estás cancelado, como se dice ahora. "Malestar y preocupación en el Constitucional por convertirse en la diana de las críticas del PP a las instituciones". Lo pone, les juro que sí, que José María Brunet ha tenido la poca vergüenza de decir que es el PP el que pone en peligro las instituciones, no el PSOE, que es quien las ha prostituido todas. No Conde Pumpido, el presidente del Constitucional que actúa al servicio de Pedro Sánchez, como la Fiscalía, el CIS, etc, etc. El País es puro veneno. "Al Tribunal Constitucional se le van a hacer largos los meses que le quedan de espera hasta que le lleguen los primeros recursos serios contra la ley de amnistía. Hasta ahora ha habido solo dos con escaso fundamento, uno ya inadmitido por falta de la documentación mínima exigible y otro en trámites preliminares, que no tiene mejor pronóstico". ¿Apostamos algo, Brunet, a que los inadmite todos? Venga, intenta ser serio.

"El Gobierno trata de reorientar el debate de la amnistía con la idea de que en el ‘procés’ no hubo terrorismo", cuenta el periodista de cámara de Sánchez Carlos Cué. "El Gobierno y el PSOE están haciendo esfuerzos para reorientar el debate de la amnistía, que el PP trata de arrastrar hacia la idea de que los socialistas han aceptado perdonar delitos de terrorismo en el procés que los populares asocian a los de ETA". El PP no, Carlos, los jueces. Y el PSOE estuvo de acuerdo, al igual que tu mismo, hasta que necesitó los votos de Junts. Y sí, sabes perfectamente que han aceptado perdonar el golpe separatista por los votos de Junts, punto pelota, Carlos, al menos ten un poquito de respeto por ti mismo, que Sánchez no te robe la dignidad, si es que queda alguna en El País. Aunque francamente, cada día se hace más difícil leer esta basura.



Dice el editorial que "el Gobierno no logra explicar convincentemente por qué era imprescindible introducir una modificación de tanto calado cuando no se formuló así en el redactado original y, sobre todo, cuando el Ejecutivo había repetido una y otra vez que solo admitiría mejoras técnicas". El Gobierno no tiene que explicar nada, las explicaciones hacen más daño que admitir la verdad. Necesitan los 7 votos de los golpistas para que Sánchez permanezca en Moncloa. Que lo digan y se dejen de tomar a los ciudadanos por tontos, que eso sí que hace daño.

Hasta la pobre Pepa Bueno lo entiende, aunque no puede evitar hacer el eco al Gobierno - como todo el orfeón mediático al servicio de Sánchez - acusando al juez García Castellón de "actuaciones judiciales que, en algunos casos, transparentan una sospechosa intención política". Pepa, hasta que Sánchez no necesitó los votos de Puchi, el PSOE no había dicho nada en este sentido. ¿Casualidad?



"Al margen de los objetivos de concordia que el Ejecutivo atribuye a la ley de amnistía", ay, que me parto, "a nadie se le escapa la evidencia de que quien controla los votos necesarios para conformar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno también persigue ser el amnistiado". Que no mareen la perdiz, esta es la única explicación y lo sabe todo el mundo. Así que Cué, Brunet y demás periodistas del diario de la dictadura sanchista, dejad de hacer el ridículo.



O como dice Gascón, "el ministro Bolaños ha dicho que todos sabemos que no se puede comparar el terrorismo del procés con el terrorismo sangriento que hemos padecido en España. Evidentemente, no se puede comparar el asalto al aeropuerto del Prat con el atentado de Hipercor, y el argumento nos recuerda que el PSOE también pacta con los herederos del atentado de Hipercor". Nada que añadir.

ABC

"El Gobierno muestra la salida a Page por criticar la amnistía". ¿Quedará algo del PSOE después de Sánchez? " Apagón del Gobierno para no explicar sus pactos en el Congreso". Tampoco es que haya mucho que explicar, ya lo sabemos todos. Harán lo que sea para que Sánchez siga en Moncloa. Hala, ya está explicado.



Luis Herrero no da crédito de la apatía de los ciudadanos ante las barbaridades del PSOE. "A pesar de la que está cayendo, las encuestas no consignan ningún desplome en la intención de voto del PSOE". "A Sánchez nadie le ha pedido que se meta en la jungla de la complicidad con los independentistas y en cuanto quede claro que una vez dentro de la espesura ya no controla la situación, el poco crédito que le queda, más por miedo a la alternativa que por mérito propio, acabará engullido por la serpiente pitón que ha elegido como compañera de viaje. Si hay algo que los electores desprecian es a un pelele con los pantalones permanentemente en los tobillos. Pincho de tortilla y caña a que la ley de amnistía no borrará ese delito". Si tu lo dices, Luis, algunos no vemos el final.

Rebeca Argudo dice, a ver si se enteran en El País y dejan de hacer el ridículo, "que las líneas rojas son, para el PSOE, meras metas volantes en su demencial carrera por mantener a Sánchez a toda costa en el poder, es algo que ya sabíamos". "Óscar Puente no ha sido más sincero en toda su vida política que asegurando que no se ha eliminado ninguna línea roja, que lo que se pretende es engañar con maña. Y lo ha sido sin querer. Sin darse cuenta. Porque quedaba muy feo decir que, para saldar la deuda contraída por siete votos en el Congreso, prefieren chapotear en el fango del artificio, del trilerismo dialéctico que hoy dice digo y mañana Diego y pasado ya veremos". Cada vez disimulan menos, les da todo igual. Los que dan pena son sus portavoces mediáticos haciendo lo increíble y diciendo tontería para defender al Gobierno. Ya basta, por favor. No hay elecciones generales a la vista.

La Razón

"Bolaños defiende la amnistía: no es para el terrorismo de ETA". Bolaños, Bolaños, no te precipites que lo mismo Otegi te lo exige y necesitas sus votos. Dice Marhuenda que "la presidencia de Sánchez se ha conseguido comprando los votos de los independentistas y del partido controlado por los antiguos dirigentes de ETA. Esto explica que asistamos a la irrupción de este nuevo concepto de «terrorismo que no atente contra los Derechos Humanos». Es interesante, porque crea un nuevo derecho político que permite el ejercicio de acciones terroristas siempre que no atenten contra los Derechos Humanos. Hasta ahora sabíamos que el terrorismo es intolerancia por razones políticas, racistas, radicalismo religioso…, pero el precedente que sentará la aprobación de esta ley legitimará los actos terroristas siempre que el sanchismo, como sucede con algunos seguidores del Grupo de Puebla, considere que respetan los Derechos Humanos. No entiendo nada". No hay nada que entender, Marhu, no te rompas la cabeza. Sánchez necesita los votos de los terroristas y los golpistas. Y no hay nada más que entender.



Como dice el editorial, "la opinión pública asiste atónita al espectáculo de unos representantes públicos, especialmente, los ministros del Gobierno, que van modificando su criterio a medida que el estado de necesidad de su jefe de filas se agudiza, como ha sucedido con la ampliación a delitos terroristas de la medida de gracia, en un ejemplo de contorsionismo dialéctico que sólo podemos encuadrar en el «más difícil todavía» de las representaciones circenses". Hemos superado nuestra capacidad de sorpresa.

"Ahora bien, la tensión resultante de hacer comulgar con ruedas de molino a una parte mayoritaria de la sociedad, la que se encuentra a extramuros de Pedro Sánchez, nunca es gratuita, por más que los mecanismos del poder se impongan por su propia dinámica, como en el caso presente de la amnistía. Se imponen, sí, pero no les legitima". Pero ahí los tienes.