"Asco y vergüenza" en el "cuarto de las ratas"

El Mundo



"El informe del Congreso contra la amnistía deja al letrado que colocó Moncloa en una situación "muy cuestionada". "Fernando Galindo, nombrado por Francina Armengol y procedente de Moncloa, dio luz verde sin plantear inconvenientes a la admisión a trámite de la proposición de ley". Preocupada, está Armengol.



"La pieza de los letrados de la Comisión de Justicia es deliciosa, en fondo y forma, por su claridad expositiva, su vigor jurídico y porque está escrita con un estilo muy sutil. El desenlace desmonta pieza a pieza la más aparatosa chatarra con la que se pretende justificar la constitucionalidad de la amnistía. En lugar de constituir un antecedente, como los falaces presumen, la amnistía preconstitucional del 77, un instrumento para el cambio de régimen, es una referencia que permite concluir que la amnistía no es una herramienta a disposición del legislador", dice Rafa Latorre. Lo que queráis, pero no es vinculante y Sánchez se lo pasará por el forro. Dudo de que les hiciera el menor caso aun siendo vinculante.



Para Federico Jiménez Losantos, "todo lo que se negocia en el cuarto de las ratas del Parlamento son delitos de alta traición y lesa patria, de cuya legalización se encarga Pumpido. Y la forma de asegurar su constitucionalidad es la negación de nuestra historia democrática, resumida en «luz y taquígrafos». El Gran Trujamán de la dictadura de Sánchez ha participado, según todos los juristas, en la redacción de la Ley de Amnistía, pero, como está mayor, se delató diciendo ocho veces que la ley es constitucional. Ninguna ley lo hizo antes, porque ningún presidente del Constitucional se prestó a esa infamia. Ni luz, ni taquígrafos, ni democracia, ni nada. Asco y vergüenza".

El País

"El PSOE acuerda con Junts y ERC leves retoques en la ley de amnistía e ignora el informe de los letrados". No podía ser de otra manera, son las formas de la dictadura sanchista. Y luego dice el periódico del régimen que "Feijóo se lanza a deslegitimar el Congreso y centra en el Senado que controla por mayoría absoluta su ofensiva contra el Gobierno". Ha sido el propio Sánchez quien ha deslegitimado el Congreso haciendo caso omiso de los letrados.



El periódico ultra encabeza una nueva campaña contra Ayuso. Esta vez, por la guerra que le ha declarado el delegado de Sánchez en Madrid, un elemento de cuidado. Francisco Martín se llama. Ya se estrenó ensalzando a Bildu frente a los "patrioteros de pulsera", pero es evidente que el amo le ha mandado a la capital a la guerra. Que se ande con cuidado, otros intentaron destruir antes a Ayuso y mira para lo que han quedado. "Ayuso está en una escalada racista con la ultraderecha". Le debe haber escocido que ayer la presidenta le dejara por mentiroso (nada anormal siendo el delegado de Sánchez) enseñando una denuncia por acoso sexual que el escudero sanchista negaba. "Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid: "Ayuso miente, lo que no quiere es explicar su gestión"". No, Francisco, el que miente eres tu. En fin, un tipejo puesto por Sánchez para tocar las narices a Ayuso y una entrevista en El País. Pura basura. A ver lo que dura.

ABC

"La aerolínea oficial marroquí, clave en la crisis de las 'pateras aéreas' en Barajas". "Marroquíes, somalíes con pasaporte de Kenia, senegaleses y malienses llegan cada día desde Casablanca por esa vía". Marruecos siempre enredando.

Carlos Herrera dice que "la democracia española está sufriendo una involución notable merced a la dinámica viciada en la que le viene sumiendo el Gobierno del sanchismo desde hace cinco años". "El sanchismo se ha convertido en una psicopatía mediante la cual no pueda quedar recodo en los andamios del Estado que no haya sido ocupado por el frondoso pulpo del gobierno, capaz de colocar peones obedientes y aborregados en todos los órganos de decisión". Y todo irá a peor.



"Solo un ámbito se le resiste, una isla rodeada de feroces enemigos en pos de la conquista: el Tribunal Supremo. No pudiendo controlar el poder judicial como fuera su deseo, le es muy difícil extirpar del TS a magistrados que, si pudiera, hundiría en un pozo negro, Llarena o Marchena entre ellos. Parasitar el Alto Tribunal como ha hecho con Correos, el CIS, RTVE, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las embajadas y otros lugares, cierra un círculo perfecto, el anillo completo del poder. Mientras eso pase, Conde-Pumpido le hace el trabajo sucio necesario, ya que avala con sus decisiones la imposición del Gobierno sobre el resto de poderes del Estado". Menudo sinvergüenza, Conde Pumpido. Y algunos dicen que esto no es una dictadura. La España de Sánchez no tiene nada que envidiar a Venezuela ni a Nicaragua.

Como dice Alvaro Martínez, "el sanchismo ha hecho del embuste, el engaño, la trampa, la artimaña, el armadijo y el birlibirloque sus principales nutrientes, de tal forma que somete a la verdad a un proceso de deconstrucción tan completo que en realidad la deja hecha un guiñapo. «Esto es lo que hay...». Y cuando se le reprocha que su mandato se alza sobre un pantano de trolas, él acude al socorrido «únicamente he cambiado de opinión, y eso no es mentir»". Menudo golfo está hecho.



Pero vaya, "a estas alturas y viendo el provecho que Sánchez ha sacado a esta estrategia tan mendaz, ya no tiene sentido denunciar más la avalancha de mentiras y desfiguraciones que sustentan su praxis política. La pregunta urgente no es ya sobre él y las características que adornan su personalidad política y humana, sino sobre los efectos de su mando, sobre si el sistema democrático aguantará su paso por La Moncloa". Eso, ya estamos hartos de denunciar las fechorías de este delincuente al que luego millones de descerebrados al parecer también sin escrúpulos, votan.

La Razón

"Ferraz busca la tregua con Junts hasta las europeas". "A un mes de las elecciones autonómicas gallegas, los datos que tiene Moncloa confirman que la marea de «pellets», y la campaña de comunicación dirigida a movilizar a la izquierda por una asociación de este vertido de plástico con la tragedia medioambiental del «Prestige», no están calando entre el votante de izquierdas ni nacionalista". Vaya papelón, Ferreras, con la matraca que está dando, que es que ya no se puede ver el programa, y no le hacen ni caso. Si es que a veces te pasas, Ferri, tomar a la gente por imbécil no es buena estrategia.



"Tampoco hay euforia respecto a lo que puede pasar en el País Vasco en las autonómicas de primavera, ya que los movimientos en Navarra, y el pacto que facilitó la alcaldía de Pamplona a Bildu, ha dejado completamente descolocado al candidato del PSE, Eneko Andueza. Éste ha dado su palabra de que no pactará en el País Vasco un Gobierno con los independentistas de Arnaldo Otegi, pero lo hace cargando con el lastre de lo poco que ha valido la palabra de su secretario general, Pedro Sánchez". ¿Poco? La palabra de Sánchez vale para saber que hará lo contrario de lo diga.

Abel Hernández lo ve todo negro. Cada día que pasa en esta nueva etapa política da más la sensación de que esto se está yendo de las manos. Como si fuéramos cuesta abajo en un vehículo sin conductor y sin frenos, cada vez más acelerado hacia el precipicio, sin que se vea forma de evitar la catástrofe. Se equivocan los que vean catastrofismo en lo que digo. No lo es. El descontrol es manifiesto". No hay descontrol, Abel, simplemente se está produciendo un golpe de Estado a la velocidad del rayo y delante de nuestras narices sin que podamos hacer nada por evitarlo.