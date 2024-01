Sánchez lanza a sus medios afines a perseguir al PP

El Mundo

"El PSOE impone el secreto en sus tratos con Junts mientras lanza toda su maquinaria contra el pasado del PP". La dictadura de Sánchez es cada día más insoportable. Cuando no se lanza contra los medios, se lanza contra la oposición, si no, contra los jueces. "La cúpula socialista justifica ya abiertamente el impulso de comisiones parlamentarias para detectar posibles casos de 'lawfare'". Van a hacer de Daniel Ortega un demócrata. Qué gentuza, pero qué gentuza.

"El Gobierno y el PSOE han activado todos sus resortes para construir de forma artificiosa y retrospectiva una supuesta macrooperación de persecución al independentismo por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El propósito es doble: alfombrar la apertura de comisiones parlamentarias de investigación contra el PP, y con ello legitimar las cesiones de Pedro Sánchez a los líderes del procés". El déspota se está pasando de la raya. Ahora trata de encarcelar a la oposición.

"Como suele ocurrir con las manipulaciones impulsadas desde el poder, ésta mezcla hechos verídicos con suposiciones, medias verdades y mentiras, a partir de una serie de informes policiales internos que, de forma llamativa, publican simultáneamente dos medios afines al Gobierno". No me digas más. La basura de El País, La SER y la web de Escolar.



Arcadi Espada dice que ojalá. "El pacto entre el PSOE y los delincuentes nacionalistas incluye, además del borrado del crimen, la escritura de la ficción llamada Operación Catalunya. ¡Ojalá! Ojalá hubiera existido una operación diseñada e implacablemente ejecutada contra la organización criminal amparada entonces en la Generalidad y no la suerte convulsa de manotazos de náufrago, cuya única consecuencia -más bien una carambola sin relevancia en el Proceso- fue la de poner a Jordi Pujol en su verdadero lugar en la historia". Y por cierto, el PSOE, o sea, Pedro Sánchez apoyaron el 155 en Cataluña. Por algo sería, digo yo.

Como dice David Jiménez Torres," la amnistía no se concede en función de los comportamientos que quedarán impunes, sino en función de las necesidades políticas del PSOE". "Así que los socialistas se pueden ahorrar la negociación; nada de lo que regateen ahora reducirá el daño que hace la amnistía a la calidad de la democracia española. El momento de tener escrúpulos pasó hace mucho tiempo".

El País

Varias cosas en la portada del periódico del régimen. Varias mentiras, para se exactos. "El PSOE negocia con Junts retoques a la ley de amnistía con la "línea roja" de excluir el terrorismo". El PSOE no tiene ninguna línea roja, y las que tiene se las salta en cuanto necesita un voto, no nos vengan con cuentos a estas alturas de dictadura sanchista. "Ayuso culpa sin base de agresiones de inmigrantes en Alcalá". Ayuso tiene más que bases, el problema es que el delegado de Sánchez en Madrid ha amordazado a la policía. Y, salvo los medios al servicio de Sánchez, todos sabemos que lo que denuncia Ayuso es verdad. "El Gobierno desmiente a Ayuso: "No hay ninguna investigación por agresión sexual vinculada a migrantes en Alcalá"". ¿Sánchez acusa a Ayuso de mentir? Cree el ladrón que todos son de su condición. Que el delegado de Sánchez no haya querido que la policía abra una investigación no significa que no se haya producido, significa que el delegado de Sánchez en Madrid es tan miserable como su jefe. De hecho, ya se ha hecho pública la primera denuncia de una mujer agredida.



Tras una sarta de manipulaciones, Juan José Mateo, el periodista de turno al servicio del régimen sanchista, admite que "el pasado fin de semana, la policía detuvo a tres personas tras una reyerta entre migrantes marroquíes y subsaharianos en el parque de la Tirolina, en Alcalá de Henares, según indicaron a Efe fuentes policiales. Seis hombres resultaron heridos en la pelea, ocurrida el viernes por la noche y en la que se utilizaron palos y barras de hierro, entre ellos un subsahariano que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y que tuvo que ser intubado por conmoción cerebral, y otro con cortes en la cara por una botella rota. El varón grave fue trasladado al hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en estado muy grave. Según fuentes policiales, los implicados en la pelea, que están pendientes de identificación, residen en el CAED de Alcalá de Henares, donde se alojan inmigrantes llegados de Canarias". ¿Miente la policía? ¿Miente EFE? ¿O tal vez miente Juan José Mateo?



Una curiosidad, hoy lleva el periódico ultrasanchista un editorial sobre Nicaragua. "Nicaragua, dictadura sin fondo". "El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio el domingo una nueva muestra de su más absoluta intransigencia ante cualquier forma de disenso. El blanco principal de la pareja presidencial, tras haber aplastado a la oposición mediante una feroz persecución que se agravó en 2018, es hoy la Iglesia católica". Un calco de la España sanchista. "La deriva antidemocrática de Ortega y Murillo se ha acelerado vertiginosamente después de las elecciones locales de 2022". Cambien el 2022 por el 23-J y nos sale ¡Pedro Sánchez! "Después de haber forzado la huida de cientos de miles de ciudadanos, el aparato oficialista declaró enemigos públicos a los sacerdotes y a los representantes religiosos". Sánchez, el jefe de El País, declaró enemigos públicos a la mitad de los españoles y levantó un muro. Y ya es de despiporre que el periódico que más ataca a la Iglesia en España la defienda en Nicaragua.

ABC

"La amnistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo". Es lo que dicen los letrados de las Cortes. Tampoco es tan novedoso. Como recuerda el editorial, "el propio presidente del Gobierno y hasta once de sus ministros defendieron la inconstitucionalidad de la medida hasta que los votos de Junts se hicieron imprescindibles para que Sánchez se mantuviera en La Moncloa sin haber sido la fuerza más votada en las últimas elecciones". Y eso es lo único que ha cambiado, se ponga el chulo de Moncloa y sus lacayos -políticos y mediáticos - como se pongan. Pero, "este informe no tiene carácter vinculante" y Sánchez se lo pasará por el forro. Sin los votos de Junts, adiós Moncloa. Y eso nunca.

"Además de reprobar la actitud del Gobierno, groseramente encarnada en la respuesta que ayer Félix Bolaños dio al informe, debemos celebrar y destacar la valentía de los tres letrados que redactaron el dictamen y que en cumplimiento de la dignidad de su cargo han sido capaces de abstraerse de las presiones y obrar con ejemplar independencia". El mundo en vilo ante la furiosa reacción del déspota contra estos letrados. Yo pediría asilo en Europa. La venganza de nuestro Daniel Ortega será terrible, ya sabemos que no soporta que nadie le lleve la contraria.

Luis Herrero cuenta que "en el PSOE también hierve la sangre. «Si las cosas fueran bien —les dicen algunos diputados a los chicos de la prensa— se nos notaría en la cara». Así, musitan sombríos mientras se llevan las manos a la cabeza, no hay quien gobierne. 'No, we can't'". Pues que dejen de musitar y que voten en conciencia. No, Luis, no existen los socialistas buenos.

La Razón

"Los letrados del Congreso ven la amnistía fuera de la Constitución". Normal, como ha dicho antes ABC también el PSOE la veía fuera de la Constitución antes de que Sánchez necesitara los votos de Junts. Los socialistas deberían dejar de intentar convencer a nadie de que la amnistía es buena. A la más de media España expulsada de su país por Sánchez no la va a convencer. Y a los que están en su lado del muro les da lo mismo que sea buena o mala si sirve para sostener a Sánchez. ¿A qué viene entonces darle vueltas y aburrir al personal?

"Podrá, ahora, el entramado gubernamental recurrir a sus juristas de cabecera para convertir en un acto de legalidad, siquiera sobrevenida, lo que no es más que un atropello a los derechos de los españoles y un insulto a la inteligencia, pero ni toda la imaginería forense cambiará la realidad de que nos hallamos ante una decisión política que ni es legal ni es necesaria ni es deseada por la mayoría de la sociedad", dice el editorial.



Pero, dice José Antonio Vara, "en España ahora casi todo empieza a dar igual. Lo cual es más que preocupante. Da igual que se amnistíe a los que dieron un golpe separatista declarando la independencia de Cataluña, o que se blanquea al bilduetarrismo o se ocupe políticamente el TC con voluntad evidente de acabar con la división de poderes". Y si no da igual da lo mismo porque tuvimos una oportunidad el 23J de cargarnos la dictadura sanchista y la desaprovechamos.