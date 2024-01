Sánchez es "el fulano más indecente que jamás ha gobernado España"

El Mundo



"Líderes del Ibex niegan acercamiento a Sánchez: "Para nada. Lo de Davos es algo puntual"". "Responsables de grandes grupos españoles que se reunieron en el Foro suizo con el presidente del Gobierno mantienen críticas e inversiones en el aire".

Santiago González pone verde, pero verde, al granuja de la Moncloa. Es "el fulano más indecente que jamás ha gobernado España, que ha amparado sin descanso la corrupción, la propia y las ajenas, si eran de sus socios, que ha hecho de la mentira su forma natural de expresión: miente en cada intervención y últimamente varias veces cada vez que habla". Pero es que encima tiene la cara dura de culpar al PP de mentir. "Ayer, por ejemplo, reprochó al PP «las mentiras» y lo repitió tres veces más. Habló de putas la Tacones, dicen en mi pueblo". Si es que no tiene vergüenza ninguna.



"Frente a un PP que «quiere reducir a la mínima expresión su compromiso contra la violencia de género», «nosotros vamos a reforzar el pacto contra la violencia de género a nivel estatal». Solo le faltó añadir un detalle: y para ello hemos pensado nombrar comisionado del Gobierno a Jesús Eguiguren Imaz. Es el único líder de la UE condenado por haber pegado a su mujer". Un socialista muy apreciado por Zapatero y por Sánchez, que fue secretario general de los socialistas vascos. Así trata el PSOE a los maltratadores.

Y sigue El Mundo muy al tanto de los asuntos de Vox. "La paradoja del 'nuevo Vox': se encomienda al éxito de sus barones mientras mantiene el discurso contra las CCAA". Los designios de Vox son inescrutables. Iñaki Ellakuría intenta escudriñarlos. " Santiago Abascal ha decidido sacar a Vox del búnker reaccionario y autorreferencial en el que lo metió. O al menos eso es lo que indican los movimientos que ha dado de cara a la asamblea del 27 de enero, con la expulsión de la sala de mandos de los perfiles más extremos y estrafalarios, como Jorge Buxadé y Javier Ortega Smith", al que últimamente parece que se le ha ido la pinza.

En opinión de Ellakuría, Vox quiere "recuperar su pretensión original de abanderar una derecha dura y desacomplejadamente populista", "pero con una irrenunciable vocación de gobierno". ¿Vocación de gobierno? Vocación para asegurarle el gobierno a Sánchez de por vida, más bien. "Justamente, lo contrario de lo que transmite el Vox actual: encerrado en sí mismo, gritón y pancartero, dependiente de grupúsculos catolicones, fascinado por mascotas periodísticas de Putin como Tucker Carlson, con una errática estrategia en el Congreso, enredado en polémicas residuales y en unas guerras internas que, además de la marcha de Iván Espinosa de los Monteros y otros dirigentes, están provocando una peligrosa sangría de afiliados: en un año se dieron de baja la mitad de los 62 mil que decían tener". "Una suma de factores y desaciertos que son la garantía de una lenta pero segura muerte orgánica, tal como le sucedió a Ciudadanos". Ciudadanos cometió muchos errores, pero no hacían el payaso ni mucho menos le hacían el juego al sanchismo.



"«No podemos seguir siendo el partido del grito, la bronca y el frikismo»", dice Iñaki que dicen en el partido. Pues entonces no serían Vox." Precisamente, en la construcción del nuevo Vox influye mucho la evolución hacia posiciones más institucionales de otros partidos de la derecha extrema europea en los que se mira Abascal", como Meloni, "modelar las formas, renunciar a algunas posiciones extremas para provocar menos rechazo entre la gran masa de votantes templados, pero mantener las esencias". Pues tienen una gran oportunidad ahora en Galicia. Que no se presenten para no hacer lo que están haciendo siempre, echar un cable a la izquierda o, en este caso, a los nacionalistas del BNG.

El País

"Dos de cada tres españoles apoyan la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas". Supongo que habrán preguntado a funcionarios y empleados, porque ya les gustaría a los autónomos y empresarios poder hacerlo. Tienen unas cosas. El editorial es de una inteligencia y sagacidad que nos deja perplejos. "Los españoles valoran la estabilidad en el trabajo, y reclaman mejores salarios, reducir los horarios y más conciliación". Calva, se habrá quedado Pepa de tanto pensar.

"Galicia revive al grito de 'nunca mais' contra los pellets". Jajajajaja. No se lo creen ni ellos. Está la izquierda mediática haciendo el mayor de los ridículos. Hubo una manifa ayer, cuatro gatos intentando convertir el asunto en un nuevo Prestige cuando el propio Gobierno de Sánchez ya ha dicho que no tiene nada que ver. "PP y PSOE tocan a rebato en Galicia al poner en duda Feijóo la mayoría absoluta". "El líder popular advierte de que el 18-F no se puede dar por segura una victoria rotunda de Rueda, mientras Sánchez apela al electorado progresista a una movilización como la de las generales, en las que los socialistas duplican sus votos". Feijóo no quiere caer en el mismo error del 23J. A ver si Vox hace lo mismo.

ABC

"El Gobierno asume el fracaso del sistema educativo". "Encubrir el fiasco de los programas educativos del PSOE bajo una falsa carencia presupuestaria no responde a la realidad académica de un país lastrado en las aulas por el cuestionamiento del esfuerzo e impregnado de ideología", dice el editorial. Han ideologizado hasta los cuentos infantiles.



Un segundo editorial puntualiza los análisis sobre la decadencia de Podemos. "Después de estos diez años, desafortunadamente, no cabe duda de que el proyecto de Podemos resultó eficaz, y aunque ahora su presencia en el Congreso parezca marginal, su manera de hacer política ha llegado a transmutar al Partido Socialista de Pedro Sánchez". Podemos se ha comido al PSOE, no al contrario.



"Las agresivas excepciones iliberales inauguradas por Iglesias acabaron normalizándose cuando el Partido Socialista decidió incorporarlas a su propia acción política". Es imposible distinguir ya las formas de Iglesias de las de Sánchez. Es más, Iglesias al menos no mentía. "La doctrina del muro de Sánchez o señalamientos como el protagonizado la semana pasada por la vicepresidenta Ribera, acusando nominalmente al juez García-Castellón, son la mejor herencia de Podemos. La formación de Pablo Iglesias funcionó como el motor de arranque de unas maneras políticas que hoy impregnan a toda la izquierda". Así que no, Podemos no ha fracasado, está en el PSOE.



Y José F. Peláez echa las muelas contra Itziar Ituño, no ya por ponerse como abanderada de una banda de asesinos, sino porque encima dice que "«una es de donde es. Y hay gente a la que eso no le ata tanto. Pero yo tengo unas raíces enormes que me atan a mi identidad de pueblo. Cuando vives en un país convulso de lucha política y social, es como una olla hirviendo y yo soy parte de eso». Pues mira, Itziar. Yo también tengo una enorme identidad castellana y unas raíces gigantes que me atan a mi identidad de pueblo. No son menores que las tuyas. Pero sí más demócratas y más decentes. Porque, a diferencia de ti, yo no defiendo a los torturadores de mi pueblo, a los asesinos de mi ciudad, a los secuestradores de mi barrio ni a los que han atentado contra los obreros de mi tierra. No somos iguales".

Al principio de la columna cuenta que "en Valladolid han colocado ocho bustos de Goya, ocho esculturas gigantes que replican los premios del cine español que se entregarán el 10 de febrero en la capital castellana". Y no hace falta mucha imaginación para saber de qué van a ir este años nuestro queridos actores. "Me temo que los Goya, para los que los vallisoletanos hemos puesto siete millones de euros, van a convertirse en un alegato en tu defensa y en nuestra contra", dice en referencia a la de La casa de papel.

"Hay que aclarar que nadie pone en duda tu libertad de expresión. Solo defendemos la libertad de expresión de las empresas y personas que no quieren saber nada de ti. Y, de paso, la de todas las víctimas a las que esos que apoyas condenaron al silencio eterno. Si yo fuera el alcalde quito los bustos de Goya y pongo un busto de cada víctima a la puerta de la gala. A ver si así nos vamos enterando". Buena idea, a ver si el alcalde de Valladolid hace caso. Más que nada para que la ciudad no se convierta en epicentro del apoyo a los etarras.

La Razón

"Puigdemont cuela al PSOE la agenda previa al «procés»". "Con Pedro Sánchez permanentemente en la cuerda floja, por su precariedad parlamentaria, Puigdemont y su equipo creen haber visto su oportunidad para tomarle la delantera a ERC y recuperar como si fuera sólo suyo el programa en el que en 2015 también participaron los republicanos de Junqueras, y que éstos, en la pasada Legislatura, dejaron a un lado para apostar por el discurso del pragmatismo, que hasta ahora, por cierto, ha sido más útil electoralmente para el PSC que para ellos". Quien con niños se acuesta...

Marhuenda habla de las elecciones gallegas. "Las elecciones gallegas son la próxima etapa en la consolidación de un modelo que repite el esquema del Grupo de Puebla trasladado a una gran democracia europea como la española. Al igual que en Iberoamérica, las mentiras, las manipulaciones y las exageraciones son los instrumentos que se utilizan para alcanzar la victoria". A veces se pasan de frenada. "Los famosos pélets son un buen ejemplo de esa estrategia".



"Como se da por descontado que el PP gobierne, la posibilidad de un cambio en beneficio de la izquierda radical sería un éxito para Sánchez. Por ello, las mentiras de los pélets buscan movilizar a la izquierda y perjudicar al PP, aunque dudo de que los gallegos compren esta mercancía política deteriorada. Lo mismo sucede con las promesas de Sánchez, porque ya se sabe que no las cumplirá. Los gallegos que apoyen una España sometida a los deseos de Puigdemont, Junqueras, Otegi y Ortuzar no tienen más que apoyar al BNG y al PSOE. Es tan sencillo como comprar las mentiras del sanchismo y la izquierda mediática". No es posible que alguien caiga en una manipulación tan descarada como ridícula. Aunque después del 23J mejor no confiarse. Esperemos que los votantes gallegos sean más inteligentes que el resto de los españoles.