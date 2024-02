Salvaje campaña de Sánchez en Galicia con la colaboración de Vox

El Mundo



"El PP se lanza a "quitarle a Pontón la careta" en las 48 horas decisivas". "Rueda cambia el paso en la recta final de la campaña para mostrar la "radicalidad" de la líder del BNG y evitar su "blanqueamiento"". "El PSOE es adjunto, incidental y sobre todo supletorio; únicamente interesa erosionar el liderazgo de Feijóo, ampliar la minoría de rechazo y, en suma, neutralizar la posibilidad de alternancia futura", dice Javier Redondo.



Dice el editorial que "el PSOE y sus socios nacionalistas fuerzan el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso de los Diputados, mientras en las comunidades autónomas imponen el monolingüismo contra la lengua común del Estado". "Allí donde el PP hace gala de un «bilingüismo cordial» que Feijóo ve exportable al resto de España, Ana Pontón se pone como meta la inmersión completa en gallego". A ver, es una nacionalista como todos los demás. Tiene narices que la variedad de lenguas se haya convertido en un problema en España.



"El candidato de Sánchez no es José Ramón Gómez Besteiro sino Ana Pontón. Con tal de retener la Moncloa, el PSOE ha renunciado a liderar su propio proyecto para actuar de subalterno de un partido radical que reclama la autodeterminación y promete catalanizar la escuela". "El nacionalismo se ha apoderado del PSOE, que, mientras presume de contenerlo, trabaja activamente en su favor". Que desastre de partido. Lo que no se entiende es que no haya bajas a montones.

Fernando Palmero desmenuza una hipótesis. "Marruecos es uno de los principales productores de cannabis del mundo y que el comercio ilegal de la droga supone un importante porcentaje de sus ingresos. Menos aún lo debe de desconocer Marlaska, un ministro de Interior cómplice con el régimen marroquí en tantas cosas, entre ellas, de la muerte impune en la valla de Melilla de al menos 23 personas en junio de 2022. Ahora, como si aún le debiera algo a Mohamed VI, hijo y heredero de aquel autócrata Hassan II al que se le suponía una inmensa fortuna repartida por todo el mundo, parece haber actuado de nuevo al servicio de sus intereses". "En marzo de 2023, por sorpresa, Sánchez anunció, sin previa consulta ni información al Parlamento, un cambio decisivo en la política exterior española con respecto al Sáhara, asumiendo de forma inopinada las tesis de Marruecos. Apenas seis meses después, se desmantelaba OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narco en el sur de España, que había logrado unos resultados históricos". Marruecos manda. Más pronto que tarde, Ceuta y Melilla serán marroquíes.

El País

"PSOE y Junts reactivan las negociaciones para la ley de amnistía con posiciones alejadas". Qué posiciones alejadas, ya está pactado todo, están esperando a que pasen las elecciones gallegas para hacerlo público. ¿Quién ha pactado la amnistía, Sánchez o Feijóo?



Daniel Gascón deja claras las cosas en el periódico ultrasanchista. Es el único periodista que queda en esta basura que dice la verdad. "Junts propuso la amnistía y el PP la descartó tras estudiarla 24 horas. El PP no cedió ante las exigencias de Junts y Pedro Sánchez sí. Había cedido ante el secesionismo con los indultos, la eliminación del delito de sedición o la versión atenuada del delito de malversación si se robaba para la independencia de Cataluña; ahora, presidente gracias a Junts, ajusta a gusto de los delincuentes una ley de amnistía que lesiona la igualdad de los ciudadanos. Colocar ambas cosas al mismo nivel es un insulto a la inteligencia". Pero es que tu periódico, Gascón, insulta a la inteligencia de los españoles por puro vicio.



"En un momento antológico de inversión narcisista, Patxi López ha dicho que el PP es rehén de Puigdemont. Marta Rovira ha afirmado (el PP lo niega) que la formación de Feijóo habría querido pactar con ERC. ¡Son tan malos que estaban dispuestos a pactar con nosotros! La especulación tramposa es más importante que los hechos: que los opacos progresos en el taller de la amnistía para que la ley no deje ningún delito atrás, que la dimisión del segundo responsable de la gestión de los fondos europeos en seis meses, que el asesinato de dos guardias civiles a manos de narcotraficantes sin que el presidente del Gobierno se molestase en visitar a las familias de las víctimas, aunque haya tenido tiempo tiempo de ir a galas y desfiles y corregir al Consejo de Informativos de Televisión Española para recordar a todo el mundo quién es el que manda". Pues sí, hijo, eso es lo que hemos vivido esta semana. Algún listo lo llamaría lúgubres demagogias y te exigiría que desmenuzaras una hipótesis, pero la realidad es que esta cutrez es lo que hemos visto.

ABC



"El caos y la falta del personal prometido se llevan por delante al responsable de los fondos europeos". Mira, en algún sitio ruedan cabezas. "La Guardia Civil combate al narco con medios a 180 kilómetros de distancia en Cádiz. Este miércoles tuvo que recurrir a patrulleras de Algeciras para actuar en Sanlúcar al estar averiadas todas las de Cádiz. Los narcotraficantes no descansan pese a los asesinatos de Barbate, pero las Fuerzas de Seguridad tampoco". Pues ya son ganas.



Berna González de Vega dice que ya se ha escrito todo sobre Barbate salvo lo más importante: "qué pasó para qué se desmantelara el OCON-Sur, el dispositivo que puso en marcha David Oliva, el guardia civil que enderezó Barbate en el 2000 y que le estaba dando duro a los clanes del campo de Gibraltar, acusado él mismo ahora de corrupción. Lo fácil es caer en tromba sobre el alcalde de La Línea cuando plantea si no sería mejor legalizar el cannabis. Insensible. Lumbrera. Ya saben, la imposibilidad de mantener un debate sosegado en esta era de memes y memos". Sí, le ha caído una buena al hombre por decir lo que muchos piensan. La cosa es complicada, aunque no hay que perder la esperanza, hay mentes privilegiadas dejando de lado las lúgubres demagogias y desmenuzando hipótesis que sin duda darán con la solución, seguro.

La Razón

"Elecciones gallegas: los tracking electorales dejan al PP en 38 escaños y al BNG doblando a los socialistas"." Génova exprime al máximo la campaña en la Galicia rural y tira de Ayuso para la movilización final". "Feijóo: "Votar a cualquier partido que no sea el PP es votar al BNG"". Cualquier cosa que no sea el PP es votar a Sánchez.



"Moncloa cede y confirma la amnistía «total»". ¿Alguien esperaba otra cosa? "Puigdemont ha descubierto que la mejor forma de relacionarse con Sánchez es utilizar el chantaje más claro y directo. No hay que irse por las ramas", dice Marhuenda. Otra cosa es perder el tiempo. O me das esto o te quito la Moncloa. Y no falla nunca. "Los ministros socialistas y los dirigentes yolandistas han salido en tromba para llamar mentiroso a Feijóo, con el consiguiente apoyo del aparato propagandístico de la izquierda mediática, cuando su jefe de filas la utiliza sin rubor desde que asumió la secretaría general del PSOE". Es increíble, pero es así. Aunque la mayor responsabilidad es la de los periodistas, las cosas como son.

"Galicia es ahora el objetivo prioritario. Por ello, el aparato sanchista intenta blanquear a Ana Pontón, que es una nacionalista radical y antiespañola. En contrapartida, atacan a Feijóo utilizando la mentira del indulto. No se puede minusvalorar la estrategia que subyace en la campaña, así como la inestimable colaboración de Vox. Una vez más la ofensiva es impresionante, porque Sánchez se juega mucho en Galicia, ya que necesita un gobierno de Frente Popular liderado por Pontón. No importa la decadencia del PSOE, convertido en la tercera fuerza, ya que la prioridad, una vez más, no son ni los gallegos ni el conjunto de los españoles, sino su continuidad en La Moncloa". Cunde el convencimiento de que Galicia será otro 23-J. Y Sánchez, con su chulería habitual, sigue sin visitar Barbate. Basta con que se le reproche para se lleve las manos a la bragueta y diga, pues ahora por mis huevos que no voy. Y no es una hipótesis muy desmenuzada, cierto, Arcadi. Es el vivo retrato de Pedro Sánchez