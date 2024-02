Ábalos efectuó las compras de mascarillas investigadas al margen de la Ley de Contratos del Sector Público

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, efectuó, la compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dejaba en libertad provisional este jueves a Koldo García, exasesor de Ábalos, con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Todo ello, después de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiese prisión provisional.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "resulta irregular que el Ministerio de Transportes de Ábalos adquiriese productos sanitarios de manera centralizada, ya que la Disposición Adicional 27ª de la Ley de Contratos del Sector Público señala expresamente que la contratación centralizada de esos productos sanitarios ‘deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad’".

"Ábalos decidió que la compra de las mascarillas las realizase el ente Puertos del Estado y por ADIF, circunstancia que hace empeorar la irregularidad de la adquisición centralizada. No solo es que el Ministerio de Transportes no pudiera realizar la contratación centralizada de productos sanitarios, sino que además utilizó entidades públicas que tiene meramente adscritas, dejando de lado a sus propios servicios de contratación".

La disposición adicional 27ª de la Ley de Contratos del Sector Público sobre la adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud establece lo siguiente: "Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se podrá declarar de adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como los servicios sanitarios, que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos. Esta contratación deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".

Cabe destacar que este miércoles, el propio Ábalos en declaraciones ante los medios de comunicación afirmó que "todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, al que siempre me preocupé, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Estaba bien. Yo estoy tranquilo, siempre he estado tranquilo".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano no puso de manifiesto estas irregularidades efectuadas por el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, a pesar de que fiscalizó los citados contratos. Las presuntas comisiones investigadas no se pueden detectar en ningún caso por este tribunal".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, arrestaba este martes al exasesor de Ábalos, Koldo García. La operación iniciada por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se desarrollaba en distintas provincias de la geografía española. En este contexto se efectuaban alrededor de 26 registros domiciliarios o requerimientos y una veintena de detenciones. Los investigadores analizan varios contratos adjudicados por diferentes administraciones socialistas durante la pandemia del covid-19 que superan los 40 millones de euros.

La investigación se extiende al Caribe

Tal y como publicó este diario, la investigación abierta a la mano derecha del ex ministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos, Koldo García, se extiende hasta el Caribe y aún "no ha tocado techo".

La investigación de la denominada ‘Operación Delorme’ traspasa nuestras fronteras y se extiende a algún país de Sudamérica bañado por el Mar Caribe. La instrucción no ha hecho más que comenzar y se van a tirar de muchos hilos. El caso aún no ha tocado techo. Además, los investigadores consideran que Ábalos no dijo la verdad sobre su actual amistad con Koldo García, ya que es su fiel escudero y tienen comunicación habitualmente.