El PP ve insuficiente la dimisión de Ábalos y llamarán a comparecer a Sánchez, Armengol, Marlaska y Cerdán

Al Partido Popular no le vale con que el PSOE haya pedido este lunes por la mañana la dimisión de José Luis Ábalos como diputado. Para Génova, el caso Koldo apunta directamente a Pedro Sánchez, a dos de sus ministros, a dos presidentes autonómicos y a uno de sus candidatos. Y para investigarlo, han registrado una comisión de investigación en el Senado.

Desde el PP recuerdan que la supuesta trama de corrupción era "conocida por el presidente del Gobierno" y afecta también a los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres (actual ministro de Política Territorial) y Francina Armengol (presidenta del Congreso), al ministro de Interior (Fernando Grande Marlaska), al de Transportes (Óscar Puente) y al actual candidato del PSOE en Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Una supuesta trama de corrupción con sobornos, mordidas y con ramificaciones en varios territorios pero cuyo corazón está en Ferraz y cuya cabeza estaba en el Gobierno de España", ha explicado el portavoz del PP, Borja Sémper, que ha anunciado también que su formación ha registrado otra comisión de investigación en el Senado porque "no se fían de la que el PSOE" impulsará en el Congreso.

"En la Comisión de Investigación del Senado tendrán que comparecer Sánchez, Marlaska, Armengol, Puente, Torres, Illa y Cerdán. Todos quienes tenían responsabilidades políticas en aquella época. Y tendrán que aclarar cuál fue el funcionamiento, la información que tenían, cómo actuó la administración".

"Las responsabilidades no acaban con el señor Ábalos, no es creíble", ha insistido Sémper que ha asegurado que "no es creíble que quien trajo al señor Koldo de Navarra, que es Santos Cerdán, no esté salpicado". Por ello, la petición de dimisión del PSOE a Ábalos "es un cortafuegos débil que no se cree nadie". "Las responsabilidades no acaban en el señor Ábalos, empiezan en él", ha sentenciado el portavoz de los populares que ha "aconsejado" al exministro que "tire de la manta" y que lo cuente "todo" porque le van "a dejar tirado".