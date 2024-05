Podemos exige a Sánchez denominar como "madres protectoras" a secuestradoras de niños, homenajearlas e indemnizarlas

Podemos no renuncia a su batalla contra los padres que reciban una denuncia por violencia machista. No una condena, no. Una denuncia. Busca que se les retire todo contacto con sus hijos, pero, además, busca que las madres que secuestran a sus hijos para apartarlos de los padres sean reconocidas como "madres protectoras".

La idea de Podemos ha sido ya exigida a Sánchez, y figura en un documento por escrito. En esa reclamación al Gobierno, Podemos reclama que se "destine el presupuesto necesario para garantizar que todas las madres protectoras reciben las ayudas estipuladas por ley como víctimas de violencia de género, que incluye la violencia vicaria desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 por la Ley Orgánica 8/2021". Es decir, que sean financiadas públicamente por actos que han reportado ya, obviamente, condenas judiciales hasta el momento.

Pero, además, Podemos exige a Sánchez que se "asegure que las madres protectoras cuyos hijos e hijas sean víctimas de violencias sexuales puedan acceder a los recursos de asesoramiento integral que ofrecen los centros de crisis de violencias sexuales" y "garantizar la reparación desde el Estado a las madres protectoras, especialmente a aquellas que han sido criminalizadas desde las instituciones. El Gobierno fijará un día para reconocer a las madres protectoras y pedirá perdón por la criminalización y el desamparo al que las ha sometido a ellas y a sus hijos e hijas".

Podemos se refiere de este modo a personas como las integrantes de Infancia Libre, organización que asesoró oficialmente a Podemos, y que recibió condenas personales en algunas de sus integrantes por el secuestro y desescolarización de hijos.

Para Podemos no hay diferencia entre ser denunciado y condenado. "A esta situación ha contribuido sin duda el conservadurismo de nuestro sistema judicial, alineado en numerosas ocasiones con las tesis negacionistas de la ultraderecha en materia de violencia de género", asegura. "Aunque en la Ley 8/2021, de protección a la infancia, impulsada por Unidas Podemos, se explícita que hay que suspender el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de violencia machista, el Tribunal Supremo elevó el pasado 11 de enero de 2023 esta cuestión al Tribunal Constitucional, tal y como hizo VOX en septiembre de 2021, creando una grave inseguridad jurídica y poniendo en riesgo a miles de menores".

Podemos quiere un cambio radical en esta situación y la separación absoluta de los padres a la mínima denuncia: "Por suerte, el Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión avalando que se puede retirar y denegar la custodia a los padres maltratadores. Sin embargo, a pesar de la ley y de la decisión del Constitucional, vemos como algunos jueces siguen sin querer aplicar y no suspender los regímenes de visita con los padres maltratadores. Poniendo en riesgo la vida de las niñas y niños y también la de sus madres, en muchas ocasiones víctimas reconocidas de violencia de género", señalan los comunistas.

Y, por todo ello, Podemos exige un respaldo, financiación y homenaje público de lo que denomina "madres protectoras, especialmente a aquellas que han sido criminalizadas desde las instituciones". Y exige que el Gobierno fije un día de homenaje "a las madres protectoras" y que se pida "perdón por la criminalización y el desamparo al que las ha sometido a ellas y a sus hijos e hijas".