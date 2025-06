María Chivite dice que no tiene "argumentos para dimitir" y ha "cumplido" con el cese de su número dos

Con el escándalo atenazando cada vez más al Gobierno navarro, primer foco del caso Cerdán, la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha huido hacia adelante alegando que ya ha tomado medidas, en alusión a la dimisión de su número dos y descartando que ella vaya a tomar el mismo camino.

En declaraciones a los medios antes de acceder al pleno del Parlamento de Navarra, ha asegurado que ella no tiene "argumentos para dimitir". "Dije caiga quien caiga y estoy cumpliendo", ha afirmado en alusión a la marcha del vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, quien le informó el miércoles de que su pareja había trabajado en Servinabar, una de las empresas investigadas y de la que ha trascendido que Cerdán poseía el 45 por ciento.

"Avancé el empeño como presidenta y como secretaria general de vender la limpieza y la honorabilidad tanto del Gobierno como del PSN, y efectivamente ha sido así con el caso del compañero Ramón. Dije caiga quien caiga y así es como estoy cumpliendo", ha insistido.

Según ha explicado la presidenta, Ramón Alzórriz le comunicó este miércoles "una información que era desconocida y, por lo tanto, tiene que asumir también las responsabilidades del error que ha cometido". "No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi gobierno. Este es el empeño en el que estoy, con triple auditoría y desde luego llegando hasta el final de cada una de las informaciones que vayamos conociendo", ha manifestado.

Preguntada por qué Alzórriz sigue como parlamentario tras dejar su cargo como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario, Chivite ha indicado que "la cuestión ha sido una pérdida de confianza y, por lo tanto, se renuncia a los cargos de confianza".

Cuestionada sobre el hecho de que ella no supiera nada sobre el trabajo de la pareja de Alzórriz, la presidenta ha respondido: "¿Cuesta creer? Pues que cueste creer, pero es la verdad. De hecho, ayer me lo hizo saber y ayer se tomó la decisión", ha destacado.

Chivite ha explicado que este viernes el PSN celebrará una ejecutiva para elegir al nuevo portavoz parlamentario del partido. También tendrá lugar una sesión de Gobierno extraordinaria para acordar que el Ejecutivo foral se persone en la causa contra Cerdán "como posible parte perjudicada".

María Chivite ha defendido que "no hay ni un solo informe jurídico, de auditoría, de informaciones policiales que van saliendo, que apunte a ninguna ilegalidad cometida en ninguna adjudicación y en eso me mantengo". Así pues, ha considerado que "no hay argumentos para dimitir". "Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de Gobierno que sacar adelante", ha subrayado.

Preguntada si las dimisiones de Cerdán y Alzórriz afectan al Ejecutivo foral, Chivite ha contestado que "ni Santos Cerdán ni Ramón Alzórriz son miembros del Gobierno de Navarra" y ha llamado a "separar las cosas". Ha remarcado que "Ramón Alzórriz no ha cometido ningún delito" sino "el error de no comunicar algo que podría ser relevante, por tanto, no pongamos las cosas en el mismo plano porque no lo son".

"Estoy empeñada en defender la honorabilidad de mi partido y del Gobierno que presido. Y esa es la tarea en la que estoy empeñada y que la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias", ha insistido.